Česko se prý stalo fašistickou zemí aneb když voliči nevolí tak, jak chci já

Příznivci stran současné vládní koalice by se měli realisticky zamyslet nad tím, zda to, proč podle většiny průzkumů tahají za kratší konec, není způsobeno především tím, co stávající Fialova vláda již více než tři roky předvádí.

Komentáře o tom, že mnozí voliči v naší zemi jsou hloupí či přímo nesvéprávní, se objevují v mediálním prostoru po každých volbách. Nejinak tomu jistě bude i po sněmovních volbách, která naši zemi čekají letos na podzim, ať už se jejich vítězem stane nynější opozice v čele s hnutím ANO, nebo naopak naopak strany současné vládní koalice. Už to, jak někteří lidí reagují na výsledky aktuálních volebních průzkumů, často hovoří za vše.

Dosud nekorunovaným „králem“ je zřejmě v tomto směru česko-švýcarský politik a finančník Jiří Lobkowicz. Tento někdejší předseda strany Cesta změny či místopředseda Strany evropských demokratů totiž před několika dny v reakci na výsledky jednoho předvolebního průzkumu na svém účtu na síti X doslovně napsal: „Je to oficiální, změnu režimu si přeje 56,2 % obyvatel ČR. Stali jsme se fašistickou zemí, upřednostňující národ před jednotlivcem, autoritářství před demokracií, dirigistické hospodářství před volným trhem, ruskou totalitu před evropskými svobodnými hodnotami. Většina dnešní populace si přeje návrat manipulativního politického režimu, konkrétně centralizované autokracie, která bude zhruba řečeno něco krutého, bezskrupulózního, arogantního, tmářského, antiliberálního a prospěje elitářské zkorumpované třídě občanů.“

Pod příspěvkem pana šlechtice je přitom zobrazen graf volebních preferencí do Poslanecké sněmovny. Dle něj by Babišovo hnutí ANO dostalo 35 % hlasů, Okamurova SPD (v rámci níž budou na podzim kandidovat ještě další 3 subjekty) 10,1 %, koalice Stačilo! 6% a strana Motoristé sobě 5,1 % hlasů. Což v součtu dělá Lobkowiczem uváděných 56,2 % obyvatel České republiky.

Názory na metody některých z výše uvedených čtyř politických subjektů mohou být samozřejmě různé, stejně jako na některé jejich programové cíle. Je však smysluplné mluvit v této souvislosti o tom, že si 56 procent českých občanů přeje změnu režimu? V případě voličů koalice Stačilo!, jejíž hlavní sílu představuje strana KSČM, je možné říci, že by si zřejmě přáli návrat poměrů před rok 1989. Ale vážně je korektní říkat něco takového o převážné většině voličů hnutí ANO nebo voličů strany Motoristé sobě, mezi jejíž hlavní příznivce patří například bývalý prezident a premiér Václav Klaus?

Zcela mimo mně zrovna tak přijdou slova Jiřího Lobkowicze o „fašistické zemi“. Pokud k něčemu takovénu dospěl na základě v médiích stále propírané třináct let staré fotografie, na níž má čestný prezident Motoristů Filip Turek zdviženou pravici (což připomíná nacistický pozdrav), tak mi to od pana šlechtice přijde dosti laciné. Nehledě na to, že Motoristé sobě se ve všech zveřejněných průzkumech pohybují jen těsně nad pětiprocentní hranicí (v některých dokonce pod ní).

Pan Lobkowicz a stejně tak i všichni, kteří žádné ze současných opozičních stran nefandí, by neměli kritizovat ty, co naopak nefandí stanám současné vládní koalice, a označovat je za hloupé nebo dokonce za fašisty. Místo toho by se měli realisticky zamyslet nad tím, zda to, proč podle většiny předvolebních průzkumů tahá současná vládní koalice za kratší konec, není způsobeno v první řadě tím, co stávající Fialova vláda již více než tři roky předvádí.