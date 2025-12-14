Česká televize si toho dovolila hodně: její diváci přišli kvůli Babišovi o AZ kvíz
Jak nejspíš i ti, co se o politiku příliš nezajímají, zaregistrovali, předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl v úterý ráno na Pražském hradě jmenován premiérem České republiky. Jak jsem se posléze dozvěděl z médií, Česká televize tento slavnostní akt odvysílala jak na zpravodajském kanále ČT24, kde mu byl věnován čas od 8:00 až do 12:00, tak i na hlavním programu ČT1 v čase 8:00—9:15 (viz odkaz na program vysílání ČT zde).
Tím, že veřejnoprávní televize dávala v přímém přenosu jmenování nového premiéra hned na dvou programech, si toho ovšem dovolila hodně... Hned týž den jí patřičně vyčinil bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT a nyní redaktor internetového deníku Forum24 Marek Wollner ve svém komentáři s úderným titulkem AZ kvíz smetla státnická show. ČT poklonkuje Babišovi jako ještě nikdy nikomu. Pan Wollner v něm hned v úvodu rozhořčeně komentuje počínání České televize slovy: „Ti, kdo se na ČT1 těšili na svůj oblíbený AZ kvíz, místo hádanek a soutěžních otázek dostali živý státnický obřad, ve kterém se Andrej Babiš po čtyřech letech opět ujal funkce premiéra. Jako by nestačilo, že tuto převratnou událost v našich dějinách uvidí na zpravodajské ČT24, měli možnost si ji vychutnat i na komerčně zaměřeném programu, který obvykle vysílá filmy, seriály a zábavní pořady.“
Dle někdejšího moderátora a dramaturga pořadu Reportéři ČT, který v České televizi skončil v roce 2023 poté, co byl reportérkou tohoto pořadu obviněn z bossingu a sexuálního obtěžování, jde o jednoznačný důkaz o „ohebnosti“ nového generálního ředitele ČT Chudárka, který je připraven stát před novým premiérem v předklonu kvůli tomu, že nová vládní koalice má v plánu změnit způsob jejího financování. Je přitom paradoxní, že tentýž komentátor Wollner, který letos před sněmovními volbami vytýkal ČT, že do hlavní zpravodajské relace Události zahrnuje na úkor politiky například zprávy o zahrádkářské úrodě (viz odkaz zde), se nyní rozhořčuje nad tím, že z úterního dopoledního vysílání na ČT1 vypadl kvůli jmenování premiéra soutěžní pořad AZ kvíz (který je ovšem obvykle vysílán na tomto programu dvakrát denně - podruhé v podvečer v čase 17:15).
Že je deník Forum24 už dlouhou dobu abnormálně zaujatý nejenom vůči šéfovi hnutí ANO, ale i proti prakticky kterémukoliv politikovi ze strany, která nebyla součástí končící vládní čtyřkoalice (respektive pětikoalice), na to už je člověk dlouhou dobu zvyklý. Včera jsem ovšem narazil na komentář, kritizující počínání ČT, i na serveru Seznam Zprávy. Komentátor Jindřich Šídlo v článku s titulkem Babiš nastupuje, ČT mění program rovněž kritizuje, že veřejnoprávní televize odvysílala jmenování nového premiéra nejenom na ČT24, ale i na ČT1. A rovněž pan Šídlo za tím vidí snahu vedení ČT zalíbit se novému předsedovi vlády.
Nejspíš se na tom ne se všemi čtenáři shodnu, ale nedomnívám se, že by pro Andreje Babiše bylo životně důležité, že jeho jmenování na Pražském hradě bylo vysíláno hned na dvou programech České televize. Myslím si, že pro něj je podstatné především to, že se po komplikacích, spojených s řešením jeho možného střetu zájmů, po čtyřech letech opět premiérem stal. Zároveň jsem však toho názoru, že jelikož k uvedení premiéra České republiky do funkce dochází zpravidla jednou za čtyři roky, tak neodvysílání jednoho dílu AZ kvízu není (na rozdíl od některým jiných věcí) pádným důvodem ke kritice naší veřejnoprávní televize.
Josef Nožička
