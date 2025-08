Být bitcoinovým koordinátorem není v Česku vůbec jednoduché

Po dlouhém rozmýšlení jsem se přece jen rozhodl ještě jednou se k bitcoinové kauze vrátit, neboť chci v souvislosti s ní vyslovit uznání jedné osobě.

Jsem si samozřejmě vědom toho, že mnohé čtenáře již unavují zprávy o bitcoinové kauze, kterou opozice v čele s Babišem a Okamurou zcela neférové zneužila v předvolebním boji. K čemuž jim vydatně pomohla některá média, dost možná stále ovládaná předsedou hnutí ANO. Nicméně jsem se po dlouhém rozmýšlení přece jen rozhodl k ní ještě jednou v mém blogu vrátit. Chci totiž s ohledem na poslední události v této kauze vyjádřit uznání jedné osobě.

Osob, které by si něco takového v souvislosti s bitcoinovou kauzou zasloužily, je přitom mnohem více. V první řadě dnes už bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který za pro naši zemi složité finanční situace získal do státního rozpočtu dar ve výši zhruba jedné miliardy korun, jenž bude jistě použit na dobré a potřebné účely. A přestože se místo vděku dočkal za svůj dobrotivý počin kritiky, zachoval se zcela chlapsky a takřka ihned na svůj post rezignoval (jaký to protiklad s mnohokrát usvědčeným lhářem a podvodníkem s evropskými dotacemi Babišem, který nikdy odstoupit nehodlá).

Uznání by jistě zasloužila i Blažkova nástupkyně Eva Decroix, která nabídku být ministryní spravedlností přijala, i když jí bylo nejspíš jasné, že bulvární novináři budou rozebírat nejenom profesi jejího manžela, ale dokonce se šťourat i v jejím vzdělání a poctivě získaných akademických titulech. Navíc byla Eva Decroix některými lidmi od začátku nesmyslně osočována z toho, že bude chtít jakožto místopředsedkyně ODS zamést kauzu pod koberec. Což však paní ministryně rázně a přesvědčivě vyvrátila tím, když na prošetření kauzy najala kromě tří právních kanceláří i takzvaného bitcoinového koordinátora.

Čímž se konečně dostávám ke jménu toho, komu chci v dnešním článku vyslovit uznání. Ano, je to pan David Uhlíř, který tuto náročnou a nevděčnou funkci přijal i přesto, že mu byla slíbena odměna ve výši pouhých 320 tisíc korun. Možná si někteří závistiví čecháčci řekli, že je to poněkud moc, jenže těm nejspíš uniklo, že JUDr. Uhlíř měl původně pracovat od svého jmenování v červnu až do října (viz odkaz zde), takže to v přepočtu na jeden měsíc vychází na výdělek, kterého by v Praze lehce dosáhl kdejaký řemeslník. Mimochodem, pan doktor Uhlíř předtím pracoval 10 let jako soudce Ústavního soudu, jejichž měsíční plat dosahuje v současné době částky téměř 250 tisíc korun.

Obětavost pana doktora Uhlíře pak nepochybně spočívá i v tom, že funkci bitcoinového koordinátora přijal i přesto, že při nástupu do funkce přiznal, že problematice bitcoinů vůbec nerozumí a potřebuje se s ní prvně seznámit. O to úctyhodnější bylo, když již na konci července bylo ministryní Decroix oznámeno, že pan Uhlíř ve funkci koordinátora skončil, neboť již úspěšně splnil zadání, které mu bylo svěřeno (viz odkaz zde). Navíc byl tak velkorysý, že i přes precizně odvedenou práci souhlasil se snížením své odměny na poloviční částku, tedy 160 tisíc korun.

To bychom však nebyli v Česku, aby se nenašli jedinci, kteří místo slov uznání začali pana Uhlíře a ministryni Decroix za takové nepodstatné věci jako to, že nebude vypracována žádná vyšetřovací zpráva, kritizovat. Opravdu nerozumím tomu, že se k laciné kritice opozice přidalo hnutí STAN jakožto dosud spolehlivý koaliční partner SPOLU, a dokonce i prezident Petr Pavel prohlásil, že celá záležitost pro něj není moc srozumitelná (přestože obvykle pan prezident rozumí téměř všemu). Výsledkem čehož bylo rozhodnutí paní ministryně, že pan doktor Uhlíř bude muset po návratu ze zasloužené dovolené vyšetřovací zprávu dopracovat. Byť si to někteří možná nemysleli, být bitcoinovým koordinátorem není v naší zemi vůbec jednoduché...