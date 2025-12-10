Bude 9. prosinec v budoucnu vyhlášen dnem státního smutku České republiky?

Je třeba, aby si představitelé jediných opravdu demokratických stran v naší zemi vzali z letošního krizového vývoje v naší zemi ponaučení propříště.

Ačkoliv Petr Fiala apeloval již v loňském vánočním projevu na občany, aby nevěřili prodavačům strachu, schválně šířícím blbou náladu, a naopak si uvědomili, že rok 2025 bude rokem rozhodnutí, většina občanů si bohužel nevzala slova jednoznačně nejúspěšnějšího premiéra v historii samostatné České republiky k srdci. Přičemž důsledky této jejich neuvědomělosti či lehkomyslnosti vidíme dnes v plné nahotě.

9. prosinec jakožto den, kdy byl demokraticky zvolený prezident Petr Pavel nucen jmenovat bývalého komunistu a podvodníka s evropskými dotacemi Andreje Babiše premiérem, bude nejspíš v budoucnu vyhlášen dnem státního smutku České republiky. Pokud tedy bude ještě v budoucnu Česká republika jakožto samostatný stát existovat, a nastane se další republikou Ruské federace, případně pak novou divizí koncernu Agrofert.

Je opravdu nepochopitelné, že při říjnových sněmovních volbách dalo jen něco málo přes 43 % voličů hlas některé ze stran veleúspěšné vládní koalice (tedy SPOLU, STAN a až do loňského roku i Pirátů), která se ctí obstála v boji proti Babišově drahotě i Putinovým Ruskem zaviněným vysokým cenám energií, a jejíž vláda s více než ročním předstihem splnila více než 90 % ze svého programového prohlášení. Navíc i přes odpor obstruhující opozice prosadila důchodovou reformu, díky níž bude mladá generace, plná energie a elánu, moci plnohodnotně pracovat až do svých 67 let. A jako bonus bych ještě doplnil například to, že díky úspěšným cestám předsedů obou parlamentních komor na Tchaj-wan již začala významná tchajwanská firma stavět továrnu na čipy poblíž českých hranic v Německu.

Kde se tedy stala chyba? Končící vládní koalice určitě ve volební kampani nic podstatného nezanedbala, dokonce prosadila i korenspodenční volbu pro naše občany, žijící v zahraničí. U nich se totiž předpokládalo, že díky svému nadhledu budou vědět mnohem lépe, co je pro lidi, žijící v České republice, opravdu dobré a potřebné. Také předvolebních besed s občany nebylo určitě málo, o což se významnou měrou přičinili jak premiér Fiala, tak i vicepremiér Rakušan.

Pokud tedy na víc než 100 procent pracující pětikoalice přece jen něco zanedbala, tak to bylo podcenění možného ovlivnění voleb ze strany proruských dezinformátorů, placených Kremlem. Zde bych jako určitou chybu Petra Fialy a spol. viděl to, že nevyslyšeli rady některých významných představitelů kulturní fronty nebo žurnalistů z řad progresivních médií typu Forum 24, že by ve svém vládním týmu měli mít více Otakarů Foltýnů. Ostatně to, že plukovník Foltýn dopředu avizoval, že po volbách ve funkci vládního koordinátora pro strategickou komunikaci skončí, o něčem svědčí.

Je proto třeba, aby si představitelé jediných opravdu demokratických stran v naší zemi vzali z letošního krizového vývoje ponaučení propříště. A za pomoci pokrokových aktivistických organizací typu Milion chvilek pro demokracii, převážné většiny představitelů naší kulturní fronty a především pak příslušných orgánů EU, dohlížejících na dodžování demokratických evropských hodnot, co nejdříve otočili vývoj v naší zemi tím správných směrem (a výše zmíněný 9. prosinec vyhlásili jakožto jakési poučení z krizového vývoje dnem státního smutku).

Autor: Josef Nožička | středa 10.12.2025 7:40 | karma článku: 24,32 | přečteno: 310x

Další články autora

Josef Nožička

Babišův střet zájmů vyřešen? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!

Markéta Gregorová je připravena iniciovat Evropskou komisi s žádostí o posouzení toho, jak budoucí premiér České republiky svůj střet zájmů vyřešil.

7.12.2025 v 8:10 | Karma: 35,48 | Přečteno: 893x | Diskuse | Politika

Josef Nožička

Prosadí Robert Plaga zákaz mobilů ve školách?

Nikdo přece nezakazuje, aby žáci ve vyučovacích hodinách pracovali s tablety nebo počítači, vyhledávali si na nich informace, učili se programovat, pracovat s 3D tiskárnou nebo jinou výpočetní technikou.

4.12.2025 v 10:40 | Karma: 21,69 | Přečteno: 474x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Ještě v srpnu prezident Pavel tvrdil, že sestavování vlády nechce protahovat

Ze všech čtyř dosavadních prezidentů v samostatné historii České republiky je v souvislosti s povolebními jednáními o nové vládě Petr Pavel ten nejvíc aktivistický.

30.11.2025 v 8:10 | Karma: 37,78 | Přečteno: 1115x | Diskuse | Politika

Josef Nožička

Češi se složili na „velkou růžovou trubku“ aneb jak je realita občas nemilá

Během uplynulého měsíce jsem v médiích zaregistroval dvě zprávy, které obhájce či oslavovatele pořízení rakety Dana1 asi moc nepotěšily.

26.11.2025 v 12:20 | Karma: 33,27 | Přečteno: 1075x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Strach z Víta Rakušana

Předseda hnutí STAN by naopak mohl být zárukou toho, že pokud se bude často dostávat k řečnickému pultu, bude na sněmovních schůzích veselo.

23.11.2025 v 8:10 | Karma: 36,04 | Přečteno: 1024x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
8. prosince 2025  13:45

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
vydáno 3. prosince 2025

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...
8. prosince 2025  13:54

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis

Ve středu 10. prosince 2025 ráno navštívil prezident Petr Pavel Ústav pro...
10. prosince 2025  8:02,  aktualizováno  11:33

Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První...

Stavební trh se přehřívá. Developeři očekávají, s čím přijde chystaná vláda

Žižkov nově. Parková čtvrť a další rezidenční projekty změní podobu Žižkova,...
10. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Výjimečný je odbyt nových bytů. Jenže výstavba a povolování staveb váznou. Vyhlídky na dostupné...

Mentálně postiženého uklízeče střelil do hrudi a obličeje, vězení unikne

Ilustrační snímek
10. prosince 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Peněžitým trestem potrestal Okresní soud v Chomutově muže z Vejprt, jenž v létě postřelil klienta...

Zájem o dobročinné rolničky v Brně zvýšila i možnost napsat vzkaz na dračí vejce

ZĂˇjem o dobroÄŤinnĂ© rolniÄŤky v BrnÄ› zvĂ˝Ĺˇila i moĹľnost napsat vzkaz na draÄŤĂ­ vejce
10. prosince 2025  9:37,  aktualizováno  9:37

Jsi hvězda. Naměkko. Dej si punč. Mámy jsou nej. I takové vzkazy předává kolemjdoucím dračí vejce...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Josef Nožička

  • Počet článků 1750
  • Celková karma 36,33
  • Průměrná čtenost 3158x
Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.