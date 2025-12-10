Bude 9. prosinec v budoucnu vyhlášen dnem státního smutku České republiky?
Ačkoliv Petr Fiala apeloval již v loňském vánočním projevu na občany, aby nevěřili prodavačům strachu, schválně šířícím blbou náladu, a naopak si uvědomili, že rok 2025 bude rokem rozhodnutí, většina občanů si bohužel nevzala slova jednoznačně nejúspěšnějšího premiéra v historii samostatné České republiky k srdci. Přičemž důsledky této jejich neuvědomělosti či lehkomyslnosti vidíme dnes v plné nahotě.
9. prosinec jakožto den, kdy byl demokraticky zvolený prezident Petr Pavel nucen jmenovat bývalého komunistu a podvodníka s evropskými dotacemi Andreje Babiše premiérem, bude nejspíš v budoucnu vyhlášen dnem státního smutku České republiky. Pokud tedy bude ještě v budoucnu Česká republika jakožto samostatný stát existovat, a nastane se další republikou Ruské federace, případně pak novou divizí koncernu Agrofert.
Je opravdu nepochopitelné, že při říjnových sněmovních volbách dalo jen něco málo přes 43 % voličů hlas některé ze stran veleúspěšné vládní koalice (tedy SPOLU, STAN a až do loňského roku i Pirátů), která se ctí obstála v boji proti Babišově drahotě i Putinovým Ruskem zaviněným vysokým cenám energií, a jejíž vláda s více než ročním předstihem splnila více než 90 % ze svého programového prohlášení. Navíc i přes odpor obstruhující opozice prosadila důchodovou reformu, díky níž bude mladá generace, plná energie a elánu, moci plnohodnotně pracovat až do svých 67 let. A jako bonus bych ještě doplnil například to, že díky úspěšným cestám předsedů obou parlamentních komor na Tchaj-wan již začala významná tchajwanská firma stavět továrnu na čipy poblíž českých hranic v Německu.
Kde se tedy stala chyba? Končící vládní koalice určitě ve volební kampani nic podstatného nezanedbala, dokonce prosadila i korenspodenční volbu pro naše občany, žijící v zahraničí. U nich se totiž předpokládalo, že díky svému nadhledu budou vědět mnohem lépe, co je pro lidi, žijící v České republice, opravdu dobré a potřebné. Také předvolebních besed s občany nebylo určitě málo, o což se významnou měrou přičinili jak premiér Fiala, tak i vicepremiér Rakušan.
Pokud tedy na víc než 100 procent pracující pětikoalice přece jen něco zanedbala, tak to bylo podcenění možného ovlivnění voleb ze strany proruských dezinformátorů, placených Kremlem. Zde bych jako určitou chybu Petra Fialy a spol. viděl to, že nevyslyšeli rady některých významných představitelů kulturní fronty nebo žurnalistů z řad progresivních médií typu Forum 24, že by ve svém vládním týmu měli mít více Otakarů Foltýnů. Ostatně to, že plukovník Foltýn dopředu avizoval, že po volbách ve funkci vládního koordinátora pro strategickou komunikaci skončí, o něčem svědčí.
Je proto třeba, aby si představitelé jediných opravdu demokratických stran v naší zemi vzali z letošního krizového vývoje ponaučení propříště. A za pomoci pokrokových aktivistických organizací typu Milion chvilek pro demokracii, převážné většiny představitelů naší kulturní fronty a především pak příslušných orgánů EU, dohlížejících na dodžování demokratických evropských hodnot, co nejdříve otočili vývoj v naší zemi tím správných směrem (a výše zmíněný 9. prosinec vyhlásili jakožto jakési poučení z krizového vývoje dnem státního smutku).
Josef Nožička
Babišův střet zájmů vyřešen? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Markéta Gregorová je připravena iniciovat Evropskou komisi s žádostí o posouzení toho, jak budoucí premiér České republiky svůj střet zájmů vyřešil.
Josef Nožička
Prosadí Robert Plaga zákaz mobilů ve školách?
Nikdo přece nezakazuje, aby žáci ve vyučovacích hodinách pracovali s tablety nebo počítači, vyhledávali si na nich informace, učili se programovat, pracovat s 3D tiskárnou nebo jinou výpočetní technikou.
Josef Nožička
Ještě v srpnu prezident Pavel tvrdil, že sestavování vlády nechce protahovat
Ze všech čtyř dosavadních prezidentů v samostatné historii České republiky je v souvislosti s povolebními jednáními o nové vládě Petr Pavel ten nejvíc aktivistický.
Josef Nožička
Češi se složili na „velkou růžovou trubku“ aneb jak je realita občas nemilá
Během uplynulého měsíce jsem v médiích zaregistroval dvě zprávy, které obhájce či oslavovatele pořízení rakety Dana1 asi moc nepotěšily.
Josef Nožička
Strach z Víta Rakušana
Předseda hnutí STAN by naopak mohl být zárukou toho, že pokud se bude často dostávat k řečnickému pultu, bude na sněmovních schůzích veselo.
|Další články autora
- Počet článků 1750
- Celková karma 36,33
- Průměrná čtenost 3158x