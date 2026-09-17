Bohatá nevěsta jménem Evropská unie
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednesla včera ve Štrasburku déle než hodinu trvající projev o stavu Evropské unie. Pokud by si ho čistě náhodou chtěl někdo přečíst nebo poslechnout celý, může tak učinit na stránce zde. Zajímavé pro mě nicméně bylo přečíst si i to, jak výroční zprávu o stavu EU okomentovali někteří čeští europoslanci, případně pak politologové či novináři.
Ursula von der Leyenová se ve svém projevu dotkla spousty témat. Mluvila například o ekonomice, migrační krizi, rozvoji umělé inteligence a z něho vyplývajícím nebezpečí, chystaném zákazu sociálním sítí pro děti mladší 13 let a také o současné situaci na Ukrajině či v pásmu Gazy. Například politolog Jan Kubáček nicméně zhodnotil projev šéfky EU jako plný frází a bez hlubšího významu. Výmluvná pak byla především jeho věta „Měl jsem pocit, že žiju na úplně jiném evropském kontinentu“ (viz odkaz zde).
Co se týká názorů některých českých europoslanců, publikovaných v článku zde na Aktuálně.cz, asi nepřekvapilo, že europoslanec Jaroslav Bžoch z ANO (které je v Evropském parlamentu členem frakce Patrioti pro Evropu) hodnotil projev von der Leyenové spíše kriticky. Překvapivě s ním však byla nespokojena i europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová, která v něm postrádala konkrétní kroky EU ve vztahu k Číně. Čest českých zástupců v Evropském parlamentu tak zachraňoval aspoň Ondřej Kolář.
Tento europoslanec za TOP 09, který je bývalým starostou Prahy 6 a synem prezidentova poradce Petra Koláře, kladně hodnotil především optimistické vystoupení, zdůrazňující sílu EU. To dle něho spočívalo v tom, že předsedkyně Evropské komise při svém projevu nabídla přítomnému kanadskému premiérovi Carneymu spolupráci na tom, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem Evropské unie. Tento počin Ondřej Kolář včera nadšeně okomentoval na síti X slovy: „EU je bohatá nevěsta. Nehledě na to, co říkají evropští vlastenčíci, rusáci a MAGA blouznivci. Námluvy začínají. Doufám, že veselka bude brzo!“
Když jsem si včera tento post pana europoslance Koláře přečetl, musel jsem se pohledem na kalendář ujistit, jestli náhodou není 1. dubna... Netvrdím samozřejmě, že by na tom Evropská unie byla po stránce ekonomické či politické vysloveně tragicky a reálně hrozil její brzký rozpad (jak občas tvrdí nejenom u nás někteří euroskeptici). Ale vážně si Ursula von der Leyenová a její příznivci myslí, že se díky partnerství s Kanadou, kterou naopak nemá zrovna v lásce současný americký prezident, stane EU silnějším globálním hráčem na mezinárodní scéně? A opravdu současné předsedkyni Evropské komise neotevřely oči ani aktuální politická situace v jejím rodném Německu, chaos, způsobený přívalem marockých migrantů ve španělské Ceutě a některé další věci?
Josef Nožička
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Přestože státní rozpočet pro příští rok počítá s výdaji na obranu ve výši 2 % HDP, některým politikům to stále připadá málo.
Josef Nožička
Ještě k tomu počtu nemocnic a výroku prezidenta Pavla
V rámci hledání úspor ve zdravotnictví bych místo rušení menších nemocnic zaměřil pozornost na některé jiné věci.
Josef Nožička
Podle prezidenta máme nadbytek nemocnic. Co by se dělo, kdyby něco takového řekl Babiš?
Výrokům Petra Pavla na téma reformy zdravotnictví, proneseným v pořadu Partie na TV Prima, bylo v médiích překvapivě věnováno jen minimum pozornosti.
Josef Nožička
Stane se permanentní podavač trestních oznámení senátorem?
Kandidátovi, který podává na někoho trestní oznámení i kvůli vyslovení názorů, které se mu nelíbí, bych já určitě hlas nedal.
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