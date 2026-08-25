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Blogerský sraz iDnes v roce 2028

Dnes jsem si trochu zafantazíroval, do jaké podoby by mohly blogy na zdejším prostoru v budoucnu dospět. Samozřejmě si nepřeji, aby tomu bylo tak, jak je v mém dnešním článku popisováno.

Vyhlášení nejlepších blogerů za rok 2027 se opětovně uskutečnilo v pražské restauraci Žebeerková Kozlovna. Zúčastnilo se ho celkem 10 osob - pět členů administračního týmu a pět blogerů (Vodvářka, Urban, May, Irein a Vlk). Jídla a pití tak bylo pro všechny nadbytek, s dobrou náladou to bylo oproti předchozím blogerským večírkům trochu horší...

Při slavnostním vyhlášení se ujal slova šéfadministrátor Patrik Banga, který poděkoval všem přítomným blogerům i těm, kteří se z různých důvodů dostavit nemohli, za to, že díky jejich kreativitě si blogy na iDnes stále drží vysokou úroveň a stále se těší velkému zájmu čtenářů - zejména pak těch, kteří zastávají správné politické i morální postoje a fandí letos opětovně zvolenému prezidentu Petru Pavlovi.

Pak už následovalo vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích. V kategori Blogerka roku zvítězila AI blogerka 47 před AI blogerkou 29 a paní Zdeňkou Ortovou. Kategorii Bloger roku pak zcela ovládli AI autoři v pořadí AI bloger 13, AI bloger 4 a AI bloger 89. AI autoři tak nezvítězili jen v kategorii Vyprávěč, kde obhájil své loňské i předloňské vítězství Jiří May, těsně následovaný AI blogerem 6 a Davidem Vlkem. Patrik Banga následně vyslovil poděkování všem AI blogerům, kteří se umístili na stupních vítězů za to, že se vzdali své věcné odměny a rozhodli se ji věnovat na dobročinné účely. To následně učinili i přítomní medailisté z kategorie Vyprávěč Jiří May a David Vlk. Oba dva nicméně obdrželi za odměnu dlouho očekávaný druhý díl autobiografické knihy Patrika Bangy Skutečná cesta ven.

Pak ještě následovalo předání Ceny redakce, kterého se ujala dlouholetá administrátorka Tereza Janků. Za velkého a hlasitého potlesku všech přítomných ji obdržel Tomáš Vodvářka, který se tak stal prvním blogerem, který tuto vysoce prestižní cenu obdržel již podruhé. A vlastně byl i posledním blogerem, kterému se něco takového povedlo...

Jak totiž následně oznámil šéfadministrátor Patrik Banga, na základě velkého úspěchu s nasazením AI blogerů se vedení iDnes rozhodlo, že výběr blogů na titulní stranu i mazání nevhodných příspěvků v diskusích již nebude od příštího měsíce dělat jeho stávající administrační tým, ale AI administrátoři. Když Patrik Banga uviděl poněkud rozpačité pohledy některých přítomných blogerů, tak je nicméně trochu uklidnil tím, že AI administrátoři prošli dlouhým trénováním, a tak se všichni blogeři i diskutéři, kteří zastávají správné politické postoje, nemusí i nadále ničeho bát.

P. S. Omlouvám se, že ani u tohoto blogu neotvírám diskusi, ale jelikož jsem u stávající administrace v poslední době nasbíral povíce banů (často za příspěvky, které by mnohým jiným bez problémů prošly), mám stále diskusního „zaracha“. Holt asi nestojím na té správné straně...

Autor: Josef Nožička | úterý 25.8.2026 17:50 | karma článku: 11,71 | přečteno: 94x

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Josef Nožička

  • Počet článků 1829
  • Celková karma 31,08
  • Průměrná čtenost 3082x
Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

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