Babišův střet zájmů vyřešen? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!

Markéta Gregorová je připravena iniciovat Evropskou komisi s žádostí o posouzení toho, jak budoucí premiér České republiky svůj střet zájmů vyřešil.

Jak jistě všichni čtenáři zaznamenali, předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek večer oznámil, že svůj možný střet zájmů ve funkci premiéra a majitele Agrofertu vyřeší tím způsobem, že se Agrofertu doživotně vzdá. Koncern bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce a Babišovi potomci ho získají až po jeho smrti. Prezident Petr Pavel pak v reakci na Babišovo vysvětlení, které označil za jasné a srozumitelné, oznámil, že předsedu hnutí ANO v úterý jmenuje premiérem (viz odkaz zde).

Jak se dalo očekávat, Andrej Babiš tímto velkorysým krokem vzal vítr z plachet především představitelům dosluhující vládní koalice, kteří možná ve skrytu duše doufali, že nesplněním prezidentovy podmínky se jejich vládnutí (byť už jen v demisi) ještě nějakou dobu protáhne, případně v krajním případě může dospět i k patové situaci a předčasným volbám. Například nedávno zvolený nový předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel konstatoval, že jsme odkázáni na slovo člověka, který už opakovaně prokazatelně lhal, místopředseda TOP 09 a dosluhující ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek pak argumentoval tím, že vzdání není prodej a Babiš bude mít zájem na prosperitě Agrofertu i nadále.

Pirátská strana, jak známo, předčasně opustila dosluhující vládní koalici vloni v říjnu, nicméně v kritických vyjádřeních vůči vznikající nové vládní koalici jsou její politici nejaktivnější. Potvrdila to i jediná zástupkyně této strany v Evropském parlamentu Markéta Gregorová v pátečním díle pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. I když se rozhovor s ní týkal předvším čerstvě zjištěného případu korupce bývalé šéfky diplomatické služby EU Federicy Mogheriniové, v jeho úvodu (zhruba první 3 minuty zvukového záznamu) odpovídala na otázky moderátora, související s vyřešením Babišova střetu zájmů.

A od někdejší kandidátky na předsedkyni Pirátské strany se posluchači dozvěděli, že je připravena iniciovat Evropskou komisi s žádostí o posouzení toho, jak budoucí premiér České republiky svůj střet zájmů vyřešil. Martéta Gregorová přirom argumentovala tím, že jelikož Agrofert mají získat po Babišově smrti jeho potomci, bude mít budoucí premiér logicky zájem o jeho co nejlepší kondici a stále tak bude mít zájem ovlivňovat dotace v jeho prospěch. Přičemž dodala, že pokud by Evropská komise vyhodnotila řešení střetu zájmů za nedostačující, tak by to pro českého prezidenta mělo znamenat „velkou změnu“ ohledně Babišova jmenování či vymáhání jiného řešení.

Když už tedy i český prezident byl nucen uznat, že Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřešil uspokojivým způsobem a například ústavní právník Jan Kudrna dokonce konstatoval, že předseda hnutí ANO v tomto směru udělal víc než musel (viz odkaz zde), přijde pirátská europoslankyně s myšlenkou, že důležitější než stanovisko českého prezidenta je případné stanovisko Evropské komise...

V souvislosti s argumentací některých politiků ohledně toho, že Agrofert stále může mít „protekci“ při získávání dotací, neboť ho po smrti Andreje Babiše zdědí jeho děti, mi pak přijde zvláštní, když stejným politikům nevadilo například možné ovlivňování dotací ve prospěch svých příbuzných v případě dosluhujícího ministra práce a socálních věcí (a dřívějšího ministra zemědělství) Mariana Jurečky. Jak je psáno například zde, firma, kde je Jurečkův bratr ředitelem, opakovaně čerpala od státu milionové investiční dotace...

Autor: Josef Nožička | neděle 7.12.2025 8:10 | karma článku: 20,18 | přečteno: 195x

Josef Nožička

Prosadí Robert Plaga zákaz mobilů ve školách?

Nikdo přece nezakazuje, aby žáci ve vyučovacích hodinách pracovali s tablety nebo počítači, vyhledávali si na nich informace, učili se programovat, pracovat s 3D tiskárnou nebo jinou výpočetní technikou.

4.12.2025 v 10:40 | Karma: 21,50 | Přečteno: 461x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Ještě v srpnu prezident Pavel tvrdil, že sestavování vlády nechce protahovat

Ze všech čtyř dosavadních prezidentů v samostatné historii České republiky je v souvislosti s povolebními jednáními o nové vládě Petr Pavel ten nejvíc aktivistický.

30.11.2025 v 8:10 | Karma: 37,74 | Přečteno: 1109x | Diskuse | Politika

Josef Nožička

Češi se složili na „velkou růžovou trubku“ aneb jak je realita občas nemilá

Během uplynulého měsíce jsem v médiích zaregistroval dvě zprávy, které obhájce či oslavovatele pořízení rakety Dana1 asi moc nepotěšily.

26.11.2025 v 12:20 | Karma: 33,21 | Přečteno: 1070x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Strach z Víta Rakušana

Předseda hnutí STAN by naopak mohl být zárukou toho, že pokud se bude často dostávat k řečnickému pultu, bude na sněmovních schůzích veselo.

23.11.2025 v 8:10 | Karma: 35,96 | Přečteno: 1020x | Diskuse | Politika

Josef Nožička

Dva bývalí komunisté. Proč se dnes na Národní třídě jednomu tleská a na druhého se píská?

Oslavy 17. listopadu, jakožto svátku boje za svobodu a demokracii, jsou v naší zemi již řadu let poznamenané tím, že je určité skupiny lidí využívají k vyjádření kritického postoje k některým pro ně neoblíbeným politikům.

17.11.2025 v 13:01 | Karma: 42,84 | Přečteno: 4447x | Diskuse | Společnost
Josef Nožička

  • Počet článků 1749
  • Celková karma 36,29
  • Průměrná čtenost 3159x
Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

