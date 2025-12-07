Babišův střet zájmů vyřešen? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Jak jistě všichni čtenáři zaznamenali, předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek večer oznámil, že svůj možný střet zájmů ve funkci premiéra a majitele Agrofertu vyřeší tím způsobem, že se Agrofertu doživotně vzdá. Koncern bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce a Babišovi potomci ho získají až po jeho smrti. Prezident Petr Pavel pak v reakci na Babišovo vysvětlení, které označil za jasné a srozumitelné, oznámil, že předsedu hnutí ANO v úterý jmenuje premiérem (viz odkaz zde).
Jak se dalo očekávat, Andrej Babiš tímto velkorysým krokem vzal vítr z plachet především představitelům dosluhující vládní koalice, kteří možná ve skrytu duše doufali, že nesplněním prezidentovy podmínky se jejich vládnutí (byť už jen v demisi) ještě nějakou dobu protáhne, případně v krajním případě může dospět i k patové situaci a předčasným volbám. Například nedávno zvolený nový předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel konstatoval, že jsme odkázáni na slovo člověka, který už opakovaně prokazatelně lhal, místopředseda TOP 09 a dosluhující ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek pak argumentoval tím, že vzdání není prodej a Babiš bude mít zájem na prosperitě Agrofertu i nadále.
Pirátská strana, jak známo, předčasně opustila dosluhující vládní koalici vloni v říjnu, nicméně v kritických vyjádřeních vůči vznikající nové vládní koalici jsou její politici nejaktivnější. Potvrdila to i jediná zástupkyně této strany v Evropském parlamentu Markéta Gregorová v pátečním díle pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. I když se rozhovor s ní týkal předvším čerstvě zjištěného případu korupce bývalé šéfky diplomatické služby EU Federicy Mogheriniové, v jeho úvodu (zhruba první 3 minuty zvukového záznamu) odpovídala na otázky moderátora, související s vyřešením Babišova střetu zájmů.
A od někdejší kandidátky na předsedkyni Pirátské strany se posluchači dozvěděli, že je připravena iniciovat Evropskou komisi s žádostí o posouzení toho, jak budoucí premiér České republiky svůj střet zájmů vyřešil. Martéta Gregorová přirom argumentovala tím, že jelikož Agrofert mají získat po Babišově smrti jeho potomci, bude mít budoucí premiér logicky zájem o jeho co nejlepší kondici a stále tak bude mít zájem ovlivňovat dotace v jeho prospěch. Přičemž dodala, že pokud by Evropská komise vyhodnotila řešení střetu zájmů za nedostačující, tak by to pro českého prezidenta mělo znamenat „velkou změnu“ ohledně Babišova jmenování či vymáhání jiného řešení.
Když už tedy i český prezident byl nucen uznat, že Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřešil uspokojivým způsobem a například ústavní právník Jan Kudrna dokonce konstatoval, že předseda hnutí ANO v tomto směru udělal víc než musel (viz odkaz zde), přijde pirátská europoslankyně s myšlenkou, že důležitější než stanovisko českého prezidenta je případné stanovisko Evropské komise...
V souvislosti s argumentací některých politiků ohledně toho, že Agrofert stále může mít „protekci“ při získávání dotací, neboť ho po smrti Andreje Babiše zdědí jeho děti, mi pak přijde zvláštní, když stejným politikům nevadilo například možné ovlivňování dotací ve prospěch svých příbuzných v případě dosluhujícího ministra práce a socálních věcí (a dřívějšího ministra zemědělství) Mariana Jurečky. Jak je psáno například zde, firma, kde je Jurečkův bratr ředitelem, opakovaně čerpala od státu milionové investiční dotace...
Josef Nožička
Prosadí Robert Plaga zákaz mobilů ve školách?
Nikdo přece nezakazuje, aby žáci ve vyučovacích hodinách pracovali s tablety nebo počítači, vyhledávali si na nich informace, učili se programovat, pracovat s 3D tiskárnou nebo jinou výpočetní technikou.
Josef Nožička
Ještě v srpnu prezident Pavel tvrdil, že sestavování vlády nechce protahovat
Ze všech čtyř dosavadních prezidentů v samostatné historii České republiky je v souvislosti s povolebními jednáními o nové vládě Petr Pavel ten nejvíc aktivistický.
Josef Nožička
Češi se složili na „velkou růžovou trubku“ aneb jak je realita občas nemilá
Během uplynulého měsíce jsem v médiích zaregistroval dvě zprávy, které obhájce či oslavovatele pořízení rakety Dana1 asi moc nepotěšily.
Josef Nožička
Strach z Víta Rakušana
Předseda hnutí STAN by naopak mohl být zárukou toho, že pokud se bude často dostávat k řečnickému pultu, bude na sněmovních schůzích veselo.
Josef Nožička
Dva bývalí komunisté. Proč se dnes na Národní třídě jednomu tleská a na druhého se píská?
Oslavy 17. listopadu, jakožto svátku boje za svobodu a demokracii, jsou v naší zemi již řadu let poznamenané tím, že je určité skupiny lidí využívají k vyjádření kritického postoje k některým pro ně neoblíbeným politikům.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
V Ústí nad Labem hoří opuštěná budova bývalého divadla
Hasiči v Ústí nad Labem od noci likvidují požár budovy bývalého divadla v Klíšské ulici nedaleko...
Milevský košíkář Smrt se propletl až do vánoční pohádky
Pletení košíků si většina z nás spojí s chalupou nebo víkendovým kurzem. Ale pro 46letého Jana...
Chery se stává partnerem Asijských her mládeže v parasportu 2025, s ambicí a vášní míří do popředí světového sportu
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...
- Počet článků 1749
- Celková karma 36,29
- Průměrná čtenost 3159x