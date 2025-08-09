A není to trochu málo, pane Rakušane?
Když se na konci května zejména díky investigativním novinářům z Deníku N provalilo, že ministerstvo spravedlnosti přijalo dar ve výši zhruba jedné miliardy od osoby, odsouzené v minulosti za obchod s narkotiky, byla to, mírně řečeno, velmi nepříjemná věc nejenom pro ODS, ale i pro celou vládní koalici. A i když ministr Pavel Blažek poměrně záhy po jejím vypuknutí podal demisi a pár dnů na to i pozastavil členství v ODS, bylo jasné, že většina veřejnosti se s takovým „gestem politické slušnosti“ neuspokojí. Nejenom já jsem byl zvědavý, jak se k celé záležitosti postaví koaliční partneři ODS ve Fialově vládě...
Ze strany TOP 09 i KDU-ČSL, které budou i v letošních volbách společně s ODS součástí koalice Spolu (neb samostatně by dost těžko překonávaly potřebnou pětiprocentní hranici), bylo po celou dobu v podstatě ticho po pěšině. Naopak hnutí STAN se k záležitosti podezřelých bitcoinů postavilo mnohem více kriticky, a dokonce ze začátku dělalo „bububu“ ohledně toho, že by při opozicí vyvolaném hlasování o nedůvěře nemuselo vládu podpořit. Politici z vedení STAN však velmi brzy svá vyjádření mírnili a omezeli se na konstatování, že někteří jejich poslanci zvažují při hlasování odchod ze sálu. Nakonec snad kromě dvou svých zákonodárců neučinili ani to, a Fialova vláda tak 18. června dle očekávání pokus o své svržení ustála (viz odkaz zde).
Jak všichni, kdo bitcoinovou kauzu sledují, vědí, Blažkovou nástupkyní v čele resortu financí se stala místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Obavy opozice i některých médií ohledně toho, že bude chtít celou kauzu zamést pod stůl, se pokusila vyvrátit mimo jiné tím, že na prošetření kauzy najala kromě tří právních kanceláří i takzvaného bitcoinového koordinátora, kterým byl jmenován bývalý soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Což na první pohled vypadalo docela sympaticky, jenže realita byla poněkud jiná. Což pro připomenutí dokládám jakousi „časovou osou“, začínající 28. července a končící zatím včera.
28. července totiž bylo ministryní spravedlnosti oznámeno, že doktor Uhlíř jakožto bitcoinový koordinátor skončil, neboť již úspěšně splnil požadované zadání a místo původně dohodnuté odměny ve výši 320 tisíc korun dostane „jenom“ poloviční částku, tedy 160 tisíc. Žádnou původně avizovanou vyšetřovací zprávu nicméně pan koordinátor nenapíše.
Poté, co se kvůli tomu na Evu Decroix spustí mimo jiné i z hnutí STAN vlna kritiky, ministryně spravedlnosti 30. července oznámí, že doktor Uhlíř přece jen zprávu napíše.
Doktor Uhlíř však po svém návratu z dovolené 5. srpna veřejně oznamuje, že žádnou zprávu nenapíše, neboť k tomu po skončení spolupráce s ministerstvem spravedlnosti nevidí důvod.
Poslankyně z hnutí STAN Hana Naiclerová uvádí pro ČT, že by ministryně Decroix měla rezignovat, a vedení STAN svolává na 6. srpna mimořádné jednání svého předsednictva. Po něm „rázně“ prohlašuje, že chce zveřejnění celého auditu nejpozději do konce srpna. Předseda hnutí Vít Rakušan nicméně kvituje, že ministryně Decroix připustila chybu v komunikaci a je připravena vše vysvětlit na tiskové konferenci v pátek 8. srpna.
Na ní se rebelující politici z hnutí STAN i celá veřejnost od paní ministryně dozvěděli, že úkolem pana koordinátora Uhlíře bylo jen koordinovat a žádnou zprávu nikdy psát neměl...
A co na takové „vysvětlení“ řekl vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan? Ve svém příspěvku na platformě X doslovně napsal: „Oceňuji krok paní ministryně a její snahu bitcoinovou kauzu řešit. Pokud ale jde o dnešní tiskovku, o kterou jsme ji požádali, nejsem si úplně jistý, zda rozptýlila všechny pochybnosti kolem odchodu bitcoinového koordinátora.“ A v celém jeho závěru pak sdělil, že v případné další vládě na půdorysu současné koalice bude požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti vedlo místo ODS hnutí STAN.
Na což mi jakožto nepříznačnější přijde reagovat parafrází jednoho výroku ze známého filmu Jára Cimrman ležící, spící: A není to trochu málo, Víte Rakušanoviči?
Josef Nožička
Být bitcoinovým koordinátorem není v Česku vůbec jednoduché
Po dlouhém rozmýšlení jsem se přece jen rozhodl ještě jednou se k bitcoinové kauze vrátit, neboť chci v souvislosti s ní vyslovit uznání jedné osobě.
Josef Nožička
Hrozí letos naší zemi ovlivnění či zmanipulování voleb? Pokud ano, tak kým?
Je zarážející, že podle výsledků jednoho z průzkumů se většina české veřejnosti obává, že volby zmanipuluje spíše domácí politická reprezentace než cizí mocnost.
Josef Nožička
Kdo by to v roce 2015 řekl...
Nejenom mnozí němečtí političtí představitelé v otázce migrační politiky po 10 letech poněkud procitli.
Josef Nožička
Když někoho antikomunisticky setře „známý herec“ nebo „známý sportovec“
Za slovník některých známých osobností ze světa kultury či sportu, vyjadřujících se k politice, by se občas museli stydět i ti pověstní dlaždiči a dřevorubci.
Josef Nožička
Trump dodá Ukrajině zbraně, zaplatí to Evropa
Donald Trump se i coby americký prezident řídí zásadou, že o peníze či byznys jde až v první řadě...
Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...
