17. listopad 2026: Pavel na Národní třídě, Babiš v Izraeli, Hřib na Tchaj-wanu
Oslavy 17. listopadu jakožto svátku boje za svobodu a demokracii jsou v České republice pravidelně poznamenány tím, že je určité skupiny lidí využívají k vyjádření kritického postoje k některým pro ně neoblíbeným politikům. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, byť politik, na kterého se již řadu let píská a pokřikuje vůbec nejvíc, dnes na Národní třídu nedorazil.
Položit věnec či zapálit svíčku na Národní třídu nicméně přišla i letos řada politiků, ať už koaličních či opozičních. Tradičně nechyběl ani prezident Petr Pavel, kterému dle mediálních zpráv většina přítomných lidí tleskala, našli se však i ti, kteří výkřiky či pískáním naráželi na jeho předlistopadovou minulost v KSČ. Prezident nicméně při svém dnešním proslovu varoval před idealizací života za komunistického režimu a vyzval k péči o demokracii. Také se vyjádřil k nedělní demonstraci na pražské Letné a v této souvislosti prohlásil, že vláda by měla reflektovat názory občanů a případně podle toho také upravovat svůj program (viz odkaz zde).
Obecně samozřejmě platí, že ktérákoliv vláda má naslouchat názorům občanů po celou dobu svého zpravidla čtyřletého mandátu, ovšem myšlenku ohledně upravování jejího programu vidím jako poněkud spornou či problematickou. Měla by třeba podle pana prezidenta vláda na základě požadavku demonstrantů přehodnotit svůj záměr zrušit koncesionářské poplatky, přestože si je dle průzkumů většina občanů zrušit přeje? Nebo by Mikuláš Minář a spol. měli dokonce rozhodovat o tom, kdo bude či nebude předsedou Poslanecké sněmovny nebo ministrem obrany?
Jak už je patrné z titulku mého dnešního blogu a především již několik dní známé z mediálních zpráv, premiér Andrej Babiš dnes na Národní třídu nepřišel, neboť spolu s ministrem zahraničí Macinkou a ministrem obrany Zůnou pobývá v současné době na státní návštěvě Izraele, kde mimo jedná s premiérem Netnjahuem o nákupu vojenské techniky. Kvůli své cestě do Izraele se Babiš stal terčem kritiky některých opozičních politiků, kvůli jeho nepřítomnosti na oslavách 17. listopadu ho kritizovali například předseda ODS Martin Kupka nebo předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Naopak prezident Petr Pavel na adresu Babišovy nepřítomnosti na Národní třídě stroze prohlásil: „Je to jeho rozhodnutí, nevnímám to tak, že účast na státním svátku je něčí povinností“ (viz odkaz zde) .
Termín Babišovy návštěvy samozřejmě budí určité podezření, zda se díky ní nechtěl premiér elegantně vyhnout „povinnosti“ přijít na Národní třídu, kde by se s velkou pravděpodobností dočkal hlasitého pískotu i ne úplně lichotivých pokřiků (dle mínění mnohých si totiž na rozdíl od prezidenta Pavla Babiš svou předlistopadovou minulost „neodpracoval“). Také mi přijde trochu divné, že jedná o armádní spolupráci s politikem, který s ohledem na výsledek letošních izraelských voleb v premiérském křesle dost možná brzy skončí (Netanjahu je sice vyhrál, ale šanci sestavit koalici s nadpolovičním počtem hlasů má dosti malou). Ovšem po zkušenostech z předchozích let se Babišovi nelze příliš divit, pokud svůj termín návštěvy Izraele schválně naplánoval tak, aby kolidoval sé 17. listopadem.
Ostatně, Babiš, Macinka či Zůna nejsou jedinými českými politiky, kteří v den svátku za svobodu a demokracii nebyli v České republice přítomni. Jak je psáno například zde, devět opozičních poslanců v čele s předsedou Pirátské strany Zdeňkem Hřibem, bývalým ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a předsedou poslaneckého klubu ODS Markem Bendou pobývá aktuálně na Tchaj-wanu. A je trochu zvláštní, že nepřítomnost těchto politiků na letošních oslavách 17. listopadu nikdo z jejich spolustraníků nekritizoval...
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