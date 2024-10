Praktické tipy pro přípravu na přijímačky z matematiky

Přijímací zkoušky na střední školy jsou pro mnoho deváťáků první velkou výzvou. Aby tuto zkoušku zvládli co nejlépe, je klíčové se na ni důkladně připravit. Tady je pár tipů, které zdůrazňuji svým studentům při přípravě.

Přijímací testy z matematiky jsou vlastně soutěží, ve které soupeříte s ostatními a snažíte se dosáhnout lepších výsledků než oni. Časový limit, dva pokusy a bodování připomínají atletickou disciplínu, a proto má i příprava svá specifika. Je kladen důraz na přesnost, rychlost a bezchybnost, které jsou klíčem k úspěchu v časově omezeném testu. O výsledku se nerozhoduje až v den přijímaček, ale v týdnech a měsících předem během každodenní přípravy. Každý den, kdy si procvičíte další příklad, se přibližujete lepšímu výsledku. V den zkoušky se už jen ukáže, jak dobře jste se připravili. Základem úspěchu je samozřejmě matematika. Je třeba pochopit správné postupy. Ale zároveň je třeba dobře je procvičit a být si v nich jistý. Někdy také musíte z několika možností vybrat ten snazší a rychlejší postup. Ti, kteří mají přirozený talent, to mají snazší, ale nepodceňujte vytrvalost. V testech je omezené množství látky a skoro každý se ji dokáže naučit. Ti, kteří jsou vytrvalí a pravidelně trénují, mohou překonat i ty talentovanější.

Je dobré si ještě před přípravou ujasnit, na kterou školu se hlásíte, a zjistit, kolik bodů bylo potřeba v minulém roce. Získáte tak dobrou představu o tom, jaké skóre budete muset dosáhnout. Mělo by to být o několik bodů vyšší než loňské minimum. Pro střední školy obvykle stačí přes třicet bodů, pro gymnázia pak přes čtyřicet. Ve větších městech, a zejména v Praze, se hlásí více uchazečů, budete potřebovat bodů více.

V prvním pololetí se zaměřte na procvičování výrazů a rovnic a snažte se co nejlépe zvládnout školní látku. Známky ze školy se totiž často zahrnují do hodnocení, a zlepšená známka vám tak může přinést cenné body. Zvládnutí základních dovedností vám navíc usnadní řešení úloh během samotného testu. Pokud máte tendenci dělat zbytečné chyby ve výpočtech, pravidelné procvičování vám pomůže tyto chyby minimalizovat. Je důležité také trénovat výdrž, počítat soustředěně více než hodinu nemusí být pro každého snadné a únava zvyšuje riziko chyb. Postupným prodlužováním doby se naučíte lépe zvládat zvýšenou zátěž a udržíte pozornost až do konce testu. Zároveň si tím osvojíte pevné matematické základy, což vám nejen pomůže odstranit nejistotu při výpočtech, ale také vám umožní řešit složitější příklady rychleji a přesněji.

Jakmile ukončíte pololetí a odevzdáte přihlášky, začne vhodný čas na druhou část přípravy. Do přijímaček zbývá něco málo přes dva měsíce, což je ještě pořád dost času. Doporučuji vyzkoušet si některé testy, které jsou volně dostupné, ideálně z posledních let. Zkuste si je vypracovat v časovém limitu a zjistěte, které příklady vám dělají problémy. Na začátku stačí jeden test za dva týdny, postupně můžete frekvenci zvyšovat. Častější testování však nedoporučuji, protože během něj se žáci obvykle soustředí hlavně na příklady, které už dobře ovládají. Je však důležité zaměřit se především na ty, které jim dělají problémy. Zkušební testy tedy slouží k odhalení vašich slabých míst, abyste je mohli zlepšit v další přípravě. Nevynechávejte ani příklady, u kterých máte pocit, že je umíte – ověřte si občas, že je skutečně zvládáte.

Učte se nejprve úlohy, které jsou méně náročné. Jakmile je zvládnete, přejděte na složitější. Obtížné úlohy nechte na konec, a pokud vás matematika příliš nebaví nebo nepotřebujete téměř plný počet bodů, můžete je klidně vynechat. Při zkoušení testu si nastavte podmínky, jaké byste měli naostro, včetně použití záznamového archu. Snažte se dodržovat instrukce pro výpočet. Nechte si nějaké testy z minulých let na otestování svých znalostí. Nedívejte se na ně předem, abyste zachovali prvek překvapení. Pokud při prvním pokusu získáte málo bodů, například deset nebo i méně, nedělejte si z toho těžkou hlavu – je to zcela normální a postupně se to zlepší. Přijímací testy se liší od běžných školních písemek a je potřeba si na ně zvyknout.

Pokud máte zájem o další tipy, podívejte se, loni jsem jich pár sepsal. Přeji hodně štěstí a úspěchů na přijímačkách!