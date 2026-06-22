Miliony do digitalizace, pak zákaz mobilů: Školství kapituluje před moderní dobou
Nosíme v kapse celý svět, ale ve škole chceme křídu a tabuli
Každé dnešní dítě nosí v kapse zařízení, které je výkonnější než počítače, které kdysi dostaly lidstvo na Měsíc. Mají u sebe zkrátka superpočítač. Mobil už dávno není jen prostředek na posílání zpráv a hraní jednoduchých her. Dnes představuje bránu k celosvětovému vědění prostřednictvím okamžitého přístupu k internetu, encyklopediím a databázím. Funguje jako multimediální učebna plná výukových videí, jako jazykový lektor s okamžitou zpětnou vazbou i jako praktický nástroj pro každodenní život s interaktivními mapami, kalkulačkami a sdílenými kalendáři.
Když tohle zařízení plošně zakážeme, nevrátíme se do „zlatých starých časů“. Pouze tím prohloubíme propast mezi realitou dnešního světa a realitou českého školství. To totiž svým rigidním způsobem výuky, frontálním výkladem a memorováním dat občas stále připomíná spíše devatenácté století. Nabízí se tedy zásadní otázka: Opravdu chceme děti připravit na budoucnost tím, že jim zakážeme přítomnost?
Druhá strana mince: Mobil jako digitální rozptýlení
Nebylo by ale správné propadnout nekritickému technologickému optimismu. Mobil v kapse školáka totiž není jen geniální vzdělávací nástroj. Ve skutečnosti je pro většinu žáků mnohem častěji zdrojem zábavy a představuje jeden z největších zdrojů rozptýlení, jaký kdy děti dostaly do rukou. Sociální sítě i mobilní hry jsou navrženy tak, aby soutěžily o pozornost uživatelů a udržely je na obrazovce co nejdéle.
Existuje celá řada vědeckých studií, které potvrzují negativní vliv telefonů na soustředění. Výzkumy ukazují, že už samotná přítomnost mobilu na lavici může snižovat pozornost a zhoršovat výkon při kognitivních úlohách. Mozek totiž musí vynakládat energii na to, aby pokušení podívat se na displej ignoroval. Skutečnost, že má mobil obrovský vzdělávací potenciál, nijak nevyvrací fakt, že může významně ovlivňovat schopnost soustředění. Otázkou tedy není, zda telefony představují problém, ale jak s tímto problémem rozumně pracovat.
Integrace místo ignorace a nová role učitele
Právě proto by škola neměla technologie ignorovat, ale učit děti s nimi bezpečně, efektivně a kriticky zacházet. Úkolem moderní instituce by mělo být ukázat studentům, že mobil není jen zdroj levného dopaminu, ale také výkonný pracovní nástroj. Pokud jim však telefony jednoduše odebereme, nenaučíme je kritickému myšlení ani práci s informacemi. Neukážeme jim, jak rozpoznat dezinformace a falešné zprávy, se kterými se pak doma na internetu setkávají bez vedení a bez potřebných obranných mechanismů.
S tím souvisí i proměna role pedagoga. Učitel už dnes není jediným držitelem informací, protože obrovské množství znalostí je dostupné během několika sekund. Jeho klíčovou úlohou je být průvodcem, který dětem ukáže, jak správné informace vyhledat, ověřit a smysluplně propojit. Proč nenajít v hodině zeměpisu polohu na online mapách? Proč si v angličtině neověřit správnou výslovnost nebo si nepustit krátký podcast s rodilým mluvčím? Plošným zákazem pouze přicházíme o příležitost využít technologie ve prospěch vzdělávání.
Rozhodnutí má patřit školám
Politické debaty často vytvářejí falešné dilema, že máme na výběr pouze dvě možnosti. Buď mobily totálně zakázat, nebo rezignovat a nechat děti bez omezení surfovat po internetu. Jenže existuje i třetí cesta, kterou už dnes využívá řada škol. Telefony nejsou běžně dostupné během dne ani o přestávkách, jsou odložené v boxech, ale škola je cíleně zapojuje do výuky při konkrétních aktivitách na pokyn učitele.
Takový přístup navíc řeší i jeden z hlavních argumentů zastánců zákazů. Přestávky nejsou jen časem odpočinku, ale také prostorem pro komunikaci mezi spolužáky, budování vztahů a rozvoj sociálních dovedností. Omezení používání mobilů během přestávek proto může mít své opodstatnění. Neznamená to však, že by technologie neměly mít své místo ve výuce.
Každá škola je jiná. Má odlišné pedagogy, specifické studenty i různé technické zázemí. Plošný zákaz nařízený shora je proto špatným řešením. O tom, jak se bude s mobily nakládat, by si měla rozhodovat každá škola sama v rámci svého školního řádu po dohodě s rodiči a pedagogy. Moderní vzdělávání by nemělo technologie vytlačovat za dveře školy. Mělo by je naučit používat rozumně, bezpečně a ve prospěch vzdělávání. Právě to bude jedna z nejdůležitějších dovedností pro život v jednadvacátém století.
Petr Novák
Praktické tipy pro přípravu na přijímačky z matematiky
Přijímací zkoušky na střední školy jsou pro mnoho deváťáků první velkou výzvou. Aby tuto zkoušku zvládli co nejlépe, je klíčové se na ni důkladně připravit. Tady je pár tipů, které zdůrazňuji svým studentům při přípravě.
Petr Novák
LGBT+ ve školách: Rozhodující nejsou názory ministrů
Rodiče omlouvají své děti z výuky LGBT+ témat. Podle mě to do škol nepatří, ale samozřejmě, co člověk, to názor. Za tím vším se však skrývá hlubší otázka: kdo vlastně zodpovídá za vzdělávání dětí?
Petr Novák
Revoluce v hodnocení na ZŠ – Známkujme učitele!
Vyvolá paní učitelka Pepíčka k tabuli, aby ho vyzkoušela. Pepíček vstane a povídá:“ Sám jsem zvědavý, kolik jste mě toho naučila.“
Petr Novák
Do penze až v 68 letech? Proč? Ať si každý jde do důchodu, kdy chce.
Experti a politici tvrdí, že do důchodu se musí později a k tomu je třeba si ještě spořit bokem. Lidé pracující zejména manuálně si to neumí představit. Co kdyby si svůj věk odchodu do důchodu určil každý podle svého?
Petr Novák
Skvělý plán Vojtěcha udělá tečku za Covidem.
Přestože činnost vlády nedává příliš smysl, poslední opatření vlády snad už konečně ukončí šíření viru populací ... protože se všichni nakazí.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Kinobus startuje novou sezonu. Nabídne přes 40 promítání, vstup je zdarma
V pražských Čakovicích startuje večer nová sezona populárního Kinobusu. Až do začátku září nabídne...
Byly další a další žádosti o posily, vzpomíná hasič, který zasahoval u tornáda
Rozsah katastrofy, kterou před pěti lety na jihu Moravy způsobilo tornádo, naznačoval podle hasiče...
Kraj tlačí na vládu. Chce jako první získat malý modulární jaderný reaktor
Slib, že by měl být jedním z prvních regionů v Česku, kde vznikne malý modulární jaderný reaktor,...
Teplická radnice už shání vánoční strom
Teplická radnice shání vánoční strom, který by během letošních svátků doplnil atmosféru ve městě.
Prodej stavebních pozemků
Bechyně - Senožaty, okres Tábor
3 136 500 Kč
- Počet článků 36
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1598x
Seznam rubrik
Co právě poslouchám
Oblíbené knihy
- Michael Lewis - Jako blesk