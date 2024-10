LGBT+ ve školách: Rozhodující nejsou názory ministrů

Rodiče omlouvají své děti z výuky LGBT+ témat. Podle mě to do škol nepatří, ale samozřejmě, co člověk, to názor. Za tím vším se však skrývá hlubší otázka: kdo vlastně zodpovídá za vzdělávání dětí?

Na jedné straně máme propagátora LGBT+ výuky, ministra Mikoláše Beka z TOP09. Dobře, známe jeho názor. Jen by se hodilo nějaké odbornější vysvětlení – protože z jeho vyjádření se nedozvíme, co to našim dětem vlastně přinese. Na druhé straně tu máme rady, jak děti z těchto hodin omluvit, které přicházejí od členky SPD. Opět to vypadá spíš na politické přetahování než na skutečnou snahu zlepšit vzdělání. Co rozhodně nepatří do škol, je politika. Vzdělávání o lidech by mělo být zaměřeno na člověka jako takového; rozdělování do skupin totiž přímo odporuje principu rovnosti mezi lidmi.

Myslím, že za vzdělávání dětí nesou především zodpovědnost rodiče, koneckonců jsou to jejich zákonní zástupci. Ano, vzdělávací systém je obecně v rukou státu, který stanoví standardy. Ale tyto standardy nemůže určovat názor ministra školství. Rodiče znají své děti nejlépe, občas si s nimi prohodí pár slov o tom, co by je v životě zajímalo, a měli by být kompetentní rozhodnout, jaké dovednosti jsou pro úspěch jejich dětí podstatné. Už teď mají často omezené možnosti ovlivňovat vzdělávání svých dětí.

Stát má zajistit určité základní minimum. LGBT+ výuka podle mě do tohoto minima nepatří. Výuka o lidech by měla být zaměřena na vzájemný respekt a empatii vůči všem, ne jen na jednu konkrétní skupinu. Navíc si děti z těchto hodin neodnesou žádné praktické dovednosti. Bylo by mnohem jednodušší a levnější natočit video lekce a nechat na rodičích, aby rozhodli, zda považují toto téma za důležité.

A co se týče názoru ministra Beka? V demokratické společnosti by politici neměli určovat směr vzdělávání – to je věc občanů. A v tomto případě nemusíme hledat žádné kompromisy. Stačí nechat každého, ať si vybere, co mu vyhovuje. Výchova občanů podle šablony patří do totalitních režimů, ne do školních osnov.