Když se místo dovedností stane cílem známka
Ve školní praxi se z hodnocení stal optimalizační úkol. Žáci i rodiče se neptají, co dítě umí, ale jakou má známku. A učitelé jsou často tlačeni do systému, kde je nejjednodušší cestou k „úspěchu“ rozdělit látku na dílčí kroky, rychle je odzkoušet a výsledky převést na známky, které na konci vytvoří klidný obraz „dobrého prospěchu“. Ve skutečnosti to ale často neříká téměř nic o tom, zda žák danou látku skutečně zvládá.
V ekonomii a sociologii existuje známý princip Goodhartova zákona: když se měřítko stane cílem, přestává být dobrým měřítkem. Ve školství to vidíme v praxi. Cílem není porozumění, ale „uzavřená jednička“. A tomu se přizpůsobí chování všech stran systému.
Existuje ale i jiný způsob, jak na hodnocení nahlížet. Místo známek lze pracovat s kompetenčním modelem, kde se nehodnotí průměr výkonů, ale dosažené dovednosti. Matematika se v něm nerozpadá na čísla 1 až 5, ale na jasně definované úrovně, například M1 až M10. Každá úroveň představuje konkrétní soubor dovedností, které musí žák skutečně zvládnot.
Například v úrovni M1 nejde o „průměr z testů“, ale o to, zda žák skutečně ovládá základní číselnou gramotnost: rozpoznání číslic, práci s množstvím, sčítání a odčítání v základním rozsahu. Teprve když to zvládne, postupuje dál.
Tento přístup mění samotnou logiku výuky. Už není možné „vykompenzovat“ nepochopení jedné oblasti lepšími výsledky v jiné. Neexistuje průměr, který by zakryl mezery. Každá dovednost musí být skutečně zvládnutá.
Tím se mění i role učitele. Nestačí „nasbírat známky“ a uzavřít klasifikaci. Učitel mustí sledovat, zda žák skutečně dosáhl definované úrovně. A to vytváří tlak na kvalitu výuky, ne na administraci výsledků.
Zásadní rozdíl proti současnému systému je v tom, že se nehodnotí výkon v čase proti ostatním, ale dosažení kompetence. Někdo se k M3 dostane rychleji, jiný pomaleji, ale cílem není pořadí ve třídě. Cílem je zvládnutí učiva.
Až se v 11:11 podíváme na vysvědčení, možná bychom se neměli ptát na jedničky. Měli bychom se ptát, jaké úrovně dovedností dítě skutečně dosáhlo a co reálně umí. Protože to je jediný údaj, který má ve vzdělávání skutečnou hodnotu.
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