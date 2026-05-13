Proč o tom začínám mluvit, když je mi 50

Každé pondělí a středu ráno ke kávě v 9. O podnikání, ženách, leadershipu, tlaku, vztazích i samotě. O věcech, které veřejně skrýváme a mezi sebou si je říkáme až ve chvíli, kdy vypneme kameru a přestaneme hrát role.

Po padesátce jsem si poprvé opravdu uvědomila,
že mám za sebou víc než polovinu života.

Ne jako číslo.
Ale jako fakt.

Otevřela jsem si prázdný diář
a na první stránku si napsala,
že přichází druhá část.

Ta hezčí.

Jsem klidnější.
Zkušenější.
Pokornější.

A hlavně – poprvé opravdu spokojená sama se sebou.

A v ten moment mi došlo:

👉 teď už mám co sdílet

Ne z knih.
Ne z kurzů.
Ale z vlastního života.

Podnikám, vedu lidi, nesu odpovědnost.
A zároveň jsem žena, máma, partnerka.

A čím dál víc vidím rozdíl mezi tím,
jak se o podnikání a ženách mluví…

a jaké to ve skutečnosti je.

Veřejně jsme opatrné.
Mezi sebou říkáme pravdu.

A já ji chci začít říkat nahlas.

O tom, jaké to opravdu je.
Co to dává.
A co to bere.

Protože věřím, že žena, která ví, do čeho jde,
má mnohem větší šanci uspět.

A hlavně – neztratit sama sebe.

ŽIJU TO.

Autor: Taťána Tomášková | středa 13.5.2026 10:39 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Taťána Tomášková

  • Počet článků 99
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 934x
Podnikatelka. Máma. Leader. Žena, která už nepotřebuje hrát dokonalost. Píšu o podnikání, vztazích, leadershipu, tlaku i odvaze říkat věci nahlas. Tak, jaké opravdu jsou. Bez masek. Bez pozlátek. Z vlastního života.

