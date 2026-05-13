Proč o tom začínám mluvit, když je mi 50
Po padesátce jsem si poprvé opravdu uvědomila,
že mám za sebou víc než polovinu života.
Ne jako číslo.
Ale jako fakt.
Otevřela jsem si prázdný diář
a na první stránku si napsala,
že přichází druhá část.
Ta hezčí.
Jsem klidnější.
Zkušenější.
Pokornější.
A hlavně – poprvé opravdu spokojená sama se sebou.
A v ten moment mi došlo:
👉 teď už mám co sdílet
Ne z knih.
Ne z kurzů.
Ale z vlastního života.
Podnikám, vedu lidi, nesu odpovědnost.
A zároveň jsem žena, máma, partnerka.
A čím dál víc vidím rozdíl mezi tím,
jak se o podnikání a ženách mluví…
a jaké to ve skutečnosti je.
Veřejně jsme opatrné.
Mezi sebou říkáme pravdu.
A já ji chci začít říkat nahlas.
O tom, jaké to opravdu je.
Co to dává.
A co to bere.
Protože věřím, že žena, která ví, do čeho jde,
má mnohem větší šanci uspět.
A hlavně – neztratit sama sebe.
ŽIJU TO.
Taťána Tomášková
