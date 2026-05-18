Podnikání není svoboda
Jsou dny, kdy nevíš, co máš dělat.
Jsou noci, kdy nespíš a přemýšlíš,
jestli bude na výplaty.
A pak ráno vstaneš a jedeš dál.
Protože nemáš jinou možnost.
Podnikání není:
„budu si dělat, co chci“
Podnikání je:
👉 „musím udělat, co je potřeba“
A to je velký rozdíl.
A víš, co na tom bývá nejtěžší?
👉 že někdy stojíš na křižovatce
a opravdu nevíš, kterou cestou jít
Mluvíš sama se sebou.
Zvažuješ.
Přemýšlíš.
A často se nemáš koho zeptat.
Nebo se zeptáš…
ale odpovědi, které dostaneš,
ti vlastně nepomůžou.
Protože tvoji nejbližší tě mají rádi.
Nechtějí tě ranit.
A často nemají vlastní zkušenost.
Takže slyšíš:
- „to děláš skvěle“
- „určitě to zvládneš“
- „jsi šikovná“
A ono je to hezké.
Ale někdy potřebuješ slyšet něco jiného.
- pravdu
- směr
- zkušenost
CO MI TO DALO
Podnikání není o pocitu svobody.
Je o schopnosti unést zodpovědnost.
A čím dřív to přijmeš,
tím dřív přestaneš bojovat s realitou
a začneš v ní fungovat.
A možná ještě jedna věc:
👉 nemusíš na to být sama
ŽIJU TO. PROTO ROZUMÍM TVÝM OTÁZKÁM.
Taťána Tomášková
Proč o tom začínám mluvit, když je mi 50
Každé pondělí a středu ráno ke kávě v 9. O podnikání, ženách, leadershipu, tlaku, vztazích i samotě. O věcech, které veřejně skrýváme a mezi sebou si je říkáme až ve chvíli, kdy vypneme kameru a přestaneme hrát role.
