Podnikání není svoboda

To je první věc, kterou by měla každá žena slyšet. A většinou ji neuslyší. Podnikání je zodpovědnost. Za sebe. Za rozhodnutí. Za lidi. Za peníze. Za chyby. A někdy i za věci, které jsi vůbec nechtěla řešit.

Jsou dny, kdy nevíš, co máš dělat.
Jsou noci, kdy nespíš a přemýšlíš,
jestli bude na výplaty.

A pak ráno vstaneš a jedeš dál.

Protože nemáš jinou možnost.

Podnikání není:
„budu si dělat, co chci“

Podnikání je:
👉 „musím udělat, co je potřeba“

A to je velký rozdíl.

A víš, co na tom bývá nejtěžší?

👉 že někdy stojíš na křižovatce
a opravdu nevíš, kterou cestou jít

Mluvíš sama se sebou.

Zvažuješ.

Přemýšlíš.

A často se nemáš koho zeptat.

Nebo se zeptáš…

ale odpovědi, které dostaneš,
ti vlastně nepomůžou.

Protože tvoji nejbližší tě mají rádi.

Nechtějí tě ranit.

A často nemají vlastní zkušenost.

Takže slyšíš:

- „to děláš skvěle“
- „určitě to zvládneš“
- „jsi šikovná“

A ono je to hezké.

Ale někdy potřebuješ slyšet něco jiného.

- pravdu
- směr
- zkušenost

CO MI TO DALO

Podnikání není o pocitu svobody.

Je o schopnosti unést zodpovědnost.

A čím dřív to přijmeš,

tím dřív přestaneš bojovat s realitou
a začneš v ní fungovat.

A možná ještě jedna věc:

👉 nemusíš na to být sama

ŽIJU TO. PROTO ROZUMÍM TVÝM OTÁZKÁM.

Autor: Taťána Tomášková | pondělí 18.5.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Taťána Tomášková

  • Počet článků 100
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 927x
Podnikatelka. Máma. Leader. Žena, která už nepotřebuje hrát dokonalost. Píšu o podnikání, vztazích, leadershipu, tlaku i odvaze říkat věci nahlas. Tak, jaké opravdu jsou. Bez masek. Bez pozlátek. Z vlastního života.

