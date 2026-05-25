Neumíme říct, že se nám nedaří
Neumí říct ani to, že se jim daří.
Peníze jsou tabu.
Neúspěch je tabu.
Úspěch je taky tabu.
A tak to držíme v sobě.
A pak přijde zpráva.
👉 „Měla bys na mě chvilku?“
👉 „Potkáme se na kafe? Potřebuji s tebou něco probrat.“
A vím přesně, o čem to bude.
Ne proto, že bys nevěděla, co děláš.
👉 ale protože to nechceš nést sama
Protože chceš slyšet zkušenost někoho,
kdo to, co právě prožíváš, už má za sebou.
Ne jednou.
👉 ale několikrát
Chceš mluvit s někým,
kdo ti řekne pravdu.
Upřímně.
I když se ti to třeba nebude líbit.
Protože někdy si ji neumíme říct ani samy sobě.
Je těžké si přiznat,
že něco nefunguje.
👉 že se ti bortí sen
👉 že je něco prostě na prd
Ale když to někdo vysloví nahlas…
Když se ptá.
Když tě „šťouchne“.
Když sdílí svůj příběh.
Najednou vidíš,
že v tom nejsi sama.
👉 a právě tam začíná změna
Ve chvíli, kdy si přiznáš:
že něco nefunguje
že něco nevydělává
že nevíš
To není selhání.
👉 to je začátek
CO MI TO DALO
Nejtěžší není přiznat si pravdu.
Nejtěžší je říct ji nahlas.
A ve chvíli, kdy ji vyslovíš,
můžeš s ní začít pracovat.
ŽIJU TO.
Jak jsem začínala (a jak naivní jsem byla)
Tohle se dneska už těžko představuje. Když jsem začínala podnikat, nebyl internet tak, jak ho známe dnes. Byly stolní telefony. Zlaté stránky. A já měla sen.
Podnikání není svoboda
To je první věc, kterou by měla každá žena slyšet. A většinou ji neuslyší. Podnikání je zodpovědnost. Za sebe. Za rozhodnutí. Za lidi. Za peníze. Za chyby. A někdy i za věci, které jsi vůbec nechtěla řešit.
Proč o tom začínám mluvit, když je mi 50
Každé pondělí a středu ráno ke kávě v 9. O podnikání, ženách, leadershipu, tlaku, vztazích i samotě. O věcech, které veřejně skrýváme a mezi sebou si je říkáme až ve chvíli, kdy vypneme kameru a přestaneme hrát role.
Historický klenot Čechů
Ráda bych se s vámi podělila o svůj úžasný zážitek, který mě čekal v Praze, když jsem si udělala výlet se svým synem Honzíkem.
Maluji
Každý den nás provázejí nové informace, zážitky, starosti i radosti. Proto se celý život snažím o to, aby lidé kolem mě byli spokojení. Myslím na ně, pracuji s nimi, zdá se mi o nich, někdy si s nimi i hraji.
