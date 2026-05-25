Neumíme říct, že se nám nedaří

Tohle se moc neříká. Ale je to realita. Ženy neumí říkat, že se jim nedaří. Neumí říct: že jim nevychází čísla že projekt nevyšel že neví, co dál A víš, co je ještě zajímavější?

Neumí říct ani to, že se jim daří.

Peníze jsou tabu.
Neúspěch je tabu.
Úspěch je taky tabu.

A tak to držíme v sobě.

A pak přijde zpráva.

👉 „Měla bys na mě chvilku?“
👉 „Potkáme se na kafe? Potřebuji s tebou něco probrat.“

A vím přesně, o čem to bude.

Ne proto, že bys nevěděla, co děláš.

👉 ale protože to nechceš nést sama

Protože chceš slyšet zkušenost někoho,
kdo to, co právě prožíváš, už má za sebou.

Ne jednou.

👉 ale několikrát

Chceš mluvit s někým,
kdo ti řekne pravdu.

Upřímně.

I když se ti to třeba nebude líbit.

Protože někdy si ji neumíme říct ani samy sobě.

Je těžké si přiznat,
že něco nefunguje.

👉 že se ti bortí sen
👉 že je něco prostě na prd

Ale když to někdo vysloví nahlas…

Když se ptá.
Když tě „šťouchne“.
Když sdílí svůj příběh.

Najednou vidíš,
že v tom nejsi sama.

👉 a právě tam začíná změna

Ve chvíli, kdy si přiznáš:

že něco nefunguje
že něco nevydělává
že nevíš

To není selhání.

👉 to je začátek

CO MI TO DALO

Nejtěžší není přiznat si pravdu.

Nejtěžší je říct ji nahlas.

A ve chvíli, kdy ji vyslovíš,
můžeš s ní začít pracovat.

ŽIJU TO.

Autor: Taťána Tomášková | pondělí 25.5.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Taťána Tomášková

  • Počet článků 102
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 911x
Podnikatelka. Máma. Leader. Žena, která už nepotřebuje hrát dokonalost. Píšu o podnikání, vztazích, leadershipu, tlaku i odvaze říkat věci nahlas. Tak, jaké opravdu jsou. Bez masek. Bez pozlátek. Z vlastního života.

