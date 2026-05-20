Jak jsem začínala (a jak naivní jsem byla)

Tohle se dneska už těžko představuje. Když jsem začínala podnikat, nebyl internet tak, jak ho známe dnes. Byly stolní telefony. Zlaté stránky. A já měla sen.

Chtěla jsem vlastní jazykovou školu.

Neměla jsem:
žádný průzkum trhu
žádný business plán

Měla jsem:
👉 50 tisíc korun
a pocit, že je to obrovský balík

A hlavně:
👉 absolutní víru, že to bude fungovat

Věřila jsem, že:
lidi chtějí jazyky
chápou, že je potřebují
a budou nadšení, že jim to nabídnu

Pronajala jsem kanceláře.

Pavlačák v centru Brna.

Plesnivý.
Smradlavý.
V hrozném stavu.

Sama jsem to vymalovala.

Koupila jsem ten nejlevnější nábytek, co byl k dispozici.

👉 dřevěný zahradní

Naleštěná bída.
A já na ni byla hrdá.

Koupila jsem si bílé tričko.

A doma v kuchyni na něj nastříkala logo TLC.

Můj přítel Tomáš mi pomohl:

vytiskl první vizitky
udělal letáčky
přivezl stůl a židli

A já?

Stála jsem na náměstí Svobody v Brně.

S úsměvem od ucha k uchu.
Se zářícíma očima.

A pak přišla realita.

Každý večer jsem seděla v kanceláři.
A dívala se na dveře.

A čekala.

👉 že přijdou lidi
👉 že budou stát fronty

Nestál tam nikdo.

Za měsíc pár studentů.
Za tři měsíce bylo jasné:

👉 TLC si na sebe nevydělá

Peníze docházely.
A já začala panikařit.

Musela jsem něco udělat.

A tak jsem se vrátila do práce.

👉 abych mohla dotovat vlastní podnikání

Šest let.

Dvojí život.

Byla jsem:

naivní
nepřipravená
bez zkušeností

👉 ale hlavně posedlá

A úplně sama.

Dnes je to jiné.

Dnes ženy mají možnost:
👉 ptát se
👉 hledat odpovědi
👉 inspirovat se

A to je dobře.

CO MI TO DALO

Nadšení nestačí.

Víra je důležitá,
ale bez reality a čísel tě podnikání rychle dožene.

Dnes vím, že začít můžeš i naivně.
Ale vyrůst musíš vědomě.

NEJSTE NA TO SAMY.
JSEM TADY.
PRO SEBE I PRO VÁS.

Autor: Taťána Tomášková | středa 20.5.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Taťána Tomášková

Podnikání není svoboda

To je první věc, kterou by měla každá žena slyšet. A většinou ji neuslyší. Podnikání je zodpovědnost. Za sebe. Za rozhodnutí. Za lidi. Za peníze. Za chyby. A někdy i za věci, které jsi vůbec nechtěla řešit.

18.5.2026 v 9:00 | Karma: 6,25 | Přečteno: 140x | Diskuse | Ona

Taťána Tomášková

Proč o tom začínám mluvit, když je mi 50

Každé pondělí a středu ráno ke kávě v 9. O podnikání, ženách, leadershipu, tlaku, vztazích i samotě. O věcech, které veřejně skrýváme a mezi sebou si je říkáme až ve chvíli, kdy vypneme kameru a přestaneme hrát role.

13.5.2026 v 10:39 | Karma: 8,07 | Přečteno: 259x | Diskuse | Ona

Taťána Tomášková

Historický klenot Čechů

Ráda bych se s vámi podělila o svůj úžasný zážitek, který mě čekal v Praze, když jsem si udělala výlet se svým synem Honzíkem.

14.4.2016 v 14:34 | Karma: 15,05 | Přečteno: 735x | Diskuse | Kultura

Taťána Tomášková

Maluji

Každý den nás provázejí nové informace, zážitky, starosti i radosti. Proto se celý život snažím o to, aby lidé kolem mě byli spokojení. Myslím na ně, pracuji s nimi, zdá se mi o nich, někdy si s nimi i hraji.

29.2.2016 v 14:47 | Karma: 7,05 | Přečteno: 206x | Diskuse | Ostatní

Taťána Tomášková

Splněná přání

Začátek roku 2016 jsme začali v TLC stylově, novoroční konferencí Soft Skills naší divize Education...

21.1.2016 v 9:10 | Karma: 8,91 | Přečteno: 315x | Diskuse | Ostatní
Taťána Tomášková

  • Počet článků 101
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 919x
Podnikatelka. Máma. Leader. Žena, která už nepotřebuje hrát dokonalost. Píšu o podnikání, vztazích, leadershipu, tlaku i odvaze říkat věci nahlas. Tak, jaké opravdu jsou. Bez masek. Bez pozlátek. Z vlastního života.

