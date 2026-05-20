Jak jsem začínala (a jak naivní jsem byla)
Chtěla jsem vlastní jazykovou školu.
Neměla jsem:
žádný průzkum trhu
žádný business plán
Měla jsem:
👉 50 tisíc korun
a pocit, že je to obrovský balík
A hlavně:
👉 absolutní víru, že to bude fungovat
Věřila jsem, že:
lidi chtějí jazyky
chápou, že je potřebují
a budou nadšení, že jim to nabídnu
Pronajala jsem kanceláře.
Pavlačák v centru Brna.
Plesnivý.
Smradlavý.
V hrozném stavu.
Sama jsem to vymalovala.
Koupila jsem ten nejlevnější nábytek, co byl k dispozici.
👉 dřevěný zahradní
Naleštěná bída.
A já na ni byla hrdá.
Koupila jsem si bílé tričko.
A doma v kuchyni na něj nastříkala logo TLC.
Můj přítel Tomáš mi pomohl:
vytiskl první vizitky
udělal letáčky
přivezl stůl a židli
A já?
Stála jsem na náměstí Svobody v Brně.
S úsměvem od ucha k uchu.
Se zářícíma očima.
A pak přišla realita.
Každý večer jsem seděla v kanceláři.
A dívala se na dveře.
A čekala.
👉 že přijdou lidi
👉 že budou stát fronty
Nestál tam nikdo.
Za měsíc pár studentů.
Za tři měsíce bylo jasné:
👉 TLC si na sebe nevydělá
Peníze docházely.
A já začala panikařit.
Musela jsem něco udělat.
A tak jsem se vrátila do práce.
👉 abych mohla dotovat vlastní podnikání
Šest let.
Dvojí život.
Byla jsem:
naivní
nepřipravená
bez zkušeností
👉 ale hlavně posedlá
A úplně sama.
Dnes je to jiné.
Dnes ženy mají možnost:
👉 ptát se
👉 hledat odpovědi
👉 inspirovat se
A to je dobře.
CO MI TO DALO
Nadšení nestačí.
Víra je důležitá,
ale bez reality a čísel tě podnikání rychle dožene.
Dnes vím, že začít můžeš i naivně.
Ale vyrůst musíš vědomě.
NEJSTE NA TO SAMY.
JSEM TADY.
PRO SEBE I PRO VÁS.
Taťána Tomášková
