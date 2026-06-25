Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Tempo obsluhy je vražedné

Sprintujeme mezi regály, plníme košíky a utíkáme k pokladnám, ať nezdržujem. Přijít u nás deset minut před zavíračkou do obchodu, vystrkávali by nás ven mopem.

Tady nemám pocit shonu, nedejbože že by nás někdo vyháněl. Právě naopak, pokladní při markování vykazuje klid instruktora jógy a pracuje rychlostí party stavebních dělníků placených od hodiny. Povídá si s kolegyní, která nám stejným tempem skládá nákup do tašek. Čas plyne pomaleji než na domovní schůzi. Načež přijde akce. Paní za pokladnou pomalinku zvedne sáček s jablky, zkoumavě ho obhlíží ze všech stran, pak se na mě s úsměvem zadívá, prohlásí „apples“, a šine se se sáčkem od pokladny pryč. Čekáme snad dýl než na vyšetření EEG. „Asi šla dom,“ konstatuje manžel. Nešla dom. Šla k váze.

Navzdory našim obavám se od váhy i pomalu přišine zpět, s úsměvem nám jablka namarkuje a nevzrušeně pokračuje s odbavováním dalšího zboží. Po tomhle představení si budeme už navždy pamatovat, že ovoce a zeleninu si ve Sparu v Jihoafrické republice musíme zvážit. Naštěstí kamarádi zapomněli zvážit papriky, takže od pokladen vycházíme ve stejnou dobu. Když se blížíme k autu, vyběhne za námi na setmělé parkoviště černoch, míří na nás nataženou rukou a něco na nás huláká. Vyděsím se. „Děcka, utíkejte k autu,“ křiknu na děti a už už hledám peněženku, abych ji pronásledovateli hodila pod nohy a zachránila nám tím alespoň holé životy, ale on volá „backpack, backpack“ a mává na nás Samovým batohem. „Tak, teď jsem málem dostal infarkt,“ vystihne to Jeroným i za mě.

Že se blížíme k našemu ubytování poznáme podle vibrujících okýnek v autě. Je půl sedmé večer a výroční party v rezortu je v plném proudu, za mixážním pultem dnes stojí DJ, na parketu narváno jak na veřejném bazéně v Číně. Odhadem asi tak dvě stě místních se svíjí do rytmu elektronického kraválu. Trojička našich prcků vystoupí z auta a beží se zapojit do víru zábavy, puberťáci též vystoupí z auta a taky se běží zapojit, na wifi. Jeronýmek, informátorský sen všech tajných služeb, bleskově překonává svoje obavy z komunikace s místním obyvatelstvem, plynule přechází do zdejší úřední řeči a zpravuje jednu místní maminku: „I am Jeroným, this is Sam, he is the oldest from us three, and this is Eli, she is the youngest one, we are from Czech and tomorrow we go to Drakensberg…,“ zaslechnu, když procházím kolem.

My, dospěláci, grilujeme, z ohlušující hudby postupně hluchneme a sledujeme u toho, jak se kolem nás pomaličku promenádují prdelaté černošky nacpané v upnutých džínách a bílých tričkách. Jejich stejně bělostně oblečená děcka si po chvíli přijdou pro Jeronýma, Elinku a Sama, aby si s nimi šli hrát. Díváme se na měsíc, který dorůstá, ale vypadá, že couvá. Při popíjení Savanna dry, nejlepšího cideru na světě, se shodneme, že na jižní polokouli vidíme měsíc zrcadlově a visíme k němu hlavou dolů. K tomu se cpeme steaky z luxusního hovězího, starší děti se cpou s námi, mladší se s černoušky v původně bělostných tričkách válejí ve špinavém štěrku pod lavičkami a hrajou si na lachtany a všem nám je fajně.

(pokračování zítra o nesmlouvavém smlouvání)

Autor: Gabriela Němčíková | čtvrtek 25.6.2026 11:40 | karma článku: 6,22 | přečteno: 74x

Další články autora

Gabriela Němčíková

S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Otvíračka jak za socíku

Tak co, jedem nakoupit na to braai?“ ptá se manžel Tomáše, hned jak se sejdem za branou. „Cože?“ „Jedem nakoupit na tu grilovačku?“ „Jo aha, no jasně,“ souhlasí Tomáš.

24.6.2026 v 9:00 | Karma: 8,05 | Přečteno: 182x | Diskuse | Cestování

Gabriela Němčíková

S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Špatně naložený slon

Naše skupinka se dohodne, že se stále hodlá držet pohromadě, takže nad mapkou zasvěceně plánujeme a odborně zakreslujeme, kudy se vydáme teď. Hned na prvním rozcestí odbočujeme špatně.

23.6.2026 v 9:00 | Karma: 10,53 | Přečteno: 203x | Diskuse | Ona

Gabriela Němčíková

S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Pilanesberg National Park

Ráno se s manželem probouzíme do ticha. „Dobré ráno, řekni něco.“ „Něco.“ „Dobré, slyším,“ ujišťuje se manžel po včerejšku. „Jak jste se vyspali?“ ptám se Terezy scházející z horní ložnice. „Na hovno,“ vystihne noc za nás všechny.

22.6.2026 v 9:00 | Karma: 10,78 | Přečteno: 190x | Diskuse | Ona

Gabriela Němčíková

S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Dnes se ještě nevyspíme

Krasová jeskyně se předvádí v celé své kráse. Ve vysoké hlavní síni visí ze stropu stalaktit ve tvaru slona, z jiného úhlu připomíná jeho obrys kontinent Afriku. Afrika je na sebe hrdá i deset metrů pod zemí.

19.6.2026 v 9:00 | Karma: 9,77 | Přečteno: 183x | Diskuse | Ona

Gabriela Němčíková

S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Kolébka lidstva

Přebíráme vozidla, měníme orientaci doleva a vyrážíme odškrtnout si první položku z bohatého seznamu míst k poznání.

18.6.2026 v 9:00 | Karma: 11,14 | Přečteno: 267x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
22. června 2026  11:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.
18. června 2026  19:19

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
25. června 2026  10:53

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi
23. června 2026  10:01

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací
18. června 2026,  aktualizováno  19. 6. 7:31

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....

vydáno 25. června 2026  14:53

Bariéra vjezdu na Smíchovské nádraží.

vydáno 25. června 2026  14:52

Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...

Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu

Každý návštěvník si v novém parku v Hruškách najde něco svého. Vzniknou tam...
25. června 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...

Centrální park Praha 13

Centrální park Praha 13
vydáno 25. června 2026  14:51

Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Gabriela Němčíková

  • Počet článků 76
  • Celková karma 11,29
  • Průměrná čtenost 2043x
"Kluci, ale já jsem taky jenom člověk."

"Nejsi člověk. Jsi máma."

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.