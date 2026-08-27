S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Luxusní tvář Afriky
které zřejmě patří „chatě“, jak své letní sídlo, vedle kterého průměrný barák české rodiny vypadá jako zahradní domek z Hornbachu, láskyplně nazývá můj strýc Josef a na jejíž dvůr zrovna vjíždíme.
„Chata“, samozřejmě obehnaná vysokou zdí s kovovou bránou opatřenou logem bezpečnostní agentury, je dvoupatrový dům s pěti ložnicemi, čtyřmi koupelnami, terasou v patře i přízemí, velkorysými společnými prostorami a nevyčerpatelně zásobeným barem. Na terase gril, pod terasou bazén, vedle terasy palmy. K „chatě“ je nad dvěma garážemi přistaven další byt. Ke každému probuzení navíc dostaneme jako bonus šumění oceánu a výhled do modravého nekonečna. Strýc původně dům, který při pohledu zdola z pláže uvidíte na vrcholku svahu nad ostatní zástavbou, budoval pro komerční účely, ale potom, co ho přestalo bavit ubytovávat zde uřvané turisty a řešit výpadky proudu a dodávek vody v Johannesburgu, přestěhoval se i s manželkou do Ramsgate natrvalo.
Strýce a jeho ženu Chris chceme navštívit, ne zabít, proto u nich následujících deset dnů budeme bydlet jen my s naší smečkou – už tak to bude napínavé – a Tereza s jejich cirkusem mají pronajatý apartmán asi kilometr od nás směrem k pobřeží. Jonáš si může vybrat, zda bude zůstane s námi a zachová naše pubertální trio pohromadě či dá přednost rodině. „Já si prohlídnu dům i náš apartmán a rozmyslím se,“ hlásí nám během pauzy ještě cestou. „Tak co Jony, jak ses rozhodl? Zůstáváš nebo se jedeš s vašima podívat na ubytko?“ sonduju po příjezdu. „Cože, teto?“ vykoukne z prostřední ložnice za Edoušovými zády, kde si právě vybalil kufr.
Tomáš s Terezou a menšími dětmi odjíždějí do apartmánu, Bohouš s Jeronýmkem a my s manželem obsadíme, co zbylo z horního patra, vybalíme a kvečeru nás přivolá dolů na terasu vůně grilovaného masa. Vrací se i Tereza s rodinou. Bude opulentní braai. Strýc připravuje tolik křehkých a šťavnatých hovězích steaků, že jestli je máme všechny sníst, měl by k nim rovnou servírovat i paví pera. Jídla je zkrátka taková hromada, až manžel znejistí a opatrně se ho zeptá, jestli na večeři přijde i jeho syn s celým svým ragbyovým klubem. Chris k tomu míchá barevné saláty ze všech dostupných druhů zeleniny, avokáda a sýrů. „Gabi,“ přikryje mi Josef okázale talíř kilovým steakem, „tohle jsem griloval jen pro tebe, you have to eat it!“ pronese svou unikátní czenglish, před níž by závistí zesinal leckterý člen korporátního středního managementu. Ovšem u strýce se nejedná o pózu, ale o adaptaci způsobenou více než třicetiletým pobytem v zahraničí, díky níž je každý náš rozhovor konverzační delikatesou.
Nejsem v tom sama, steaky je postižen i celý zbytek výpravy, včetně dětí. Abychom úspěšně splnili zadaný úkol, musíme hovězí pořádně spláchnout několika lahvemi Savanna. Děti a puberťáci se musí spokojit s limonádou, o Savannu se s nikým nedělíme. „Děcka, dáte si se mnou whiskey? You have to drink whiskey, to byste mě jinak urazili,“ dostáváme od strýce na výběr. Urazit samozřejmě nikoho nechceme, a tak si whiskey dáme. A potom neurazíme ještě několikrát. „Já budu mít zítra babalas jako prase,“ svěří se nám Josef asi po čtvrté sklence. „Cože?“ nechytáme se. „No, babalas, tak tady černoši říkají tomu…no, jak se to řekne…hangover.“ „Jo, kocovina,“ dojde Tereze, „já myslím, že zítra budeme mít babalas všichni.“
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Igelitové domy
V Durbanu už jsme se zážitky nasytili. Zažili jsme mořské proudy, krádež, průpravu na kolonoskopii, viděli jsme žraloky a naštěstí jen z okna sídliště za hotelem, které jako by vypadlo ze stránek knížky My děti ze stanice ZOO.
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Africký folklórní soubor
S plnými žaludky jedeme na kulturu. Naše půjčená Suzuki lezou do nejvyššího kopce v okolí, Botha’s Hill, s větším odporem než kardiak do sauny, ale nakonec to zvládnou. Zaparkujeme před recepcí PheZulu Village.
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Slow fast food
Dnes míříme do Phezulu village, je to moje srdcovka. Při každé cestě do JARu se tam jedu podívat. Zbytek výpravy má smůlu a jede taky. Moje děcka musí jet se mnou kulturně se vzdělat, manžel bude řídit.
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Krádež a adrenalin
Když už spácháte tu nepředloženost, jedete do JARu, ještě k tomu s děckama a nacházíte se na východním pobřeží, uShaka Marine’s World prostě musíte navštívit.
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Oceán umí být zrádný
Pokoje jsme už viděli. Co teď? „Děcka, jdeme se koupat,“ odhlasujeme téměř jednomyslně, jen Tereza zůstane, aby mohla vybalit zavazadla „toho svojeho cirkusu,“ jak láskyplně označuje jejich klan.
|Další články autora
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Šéf zkrachovalé Moravia Industry dostal podmínku a má zaplatit miliony
Okresní soud v Jeseníku potrestal generálního ředitele zkrachovalé společnosti Moravia Industry...
Nejvyšší soud přezkoumá výjimečné tresty za vraždu v pražském parku
Nejvyšší soud (NS) přezkoumá výjimečné tresty v kauze vraždy cizince v pražském parku a plánování...
Nejvyšší soud přezkoumá výjimečné tresty za vraždu v pražském parku
Nejvyšší soud (NS) přezkoumá výjimečné tresty v kauze vraždy cizince v pražském parku a plánování...
Malota, Myslivna a Fotografie. Jak se měnil vizuální styl Zlína a Gottwaldova
Proměnu nápisů, vývěsních štítů, neonů, plakátů nebo log podniků a živnostníků ve Zlíně zmapoval...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 86
- Celková karma 13,28
- Průměrná čtenost 1841x
"Nejsi člověk. Jsi máma."