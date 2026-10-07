S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Jak se krmí krokodýli
nebo tak nějak podobně.
Zkrátka první krmení krokodýlů, které jsme s manželem sledovali, na nás udělalo mocný dojem. Ti samí živočichové, které jsem si předtím dokonce v jednom výběhu spletla se skalkou obrostlou mechem, bo vykazovali zhruba takový pohyb jako transakce na bankovním účtu stavebního dělníka v exekuci, zbystřili, jakmile uviděli přicházet ošetřovatele s kolečkama naplněnýma kusy masa a začali se stahovat k plotu výběhu. U něj se nakonec nahromadilo okolo padesáti netrpělivě číhajících krokodýlů. Jakmile ošetřovatel přistavil kolečka k plotu a začal metat obřími hovězími steaky přes plot do výběhu, představili nám plazi na svých čelistech 64 až 68 ostře přesvědčivých argumentů, proč je člověk nechce potkat ve volné přírodě. Bylo úchvatné sledovat, jak si navzájem šlapou po hlavách a po zádech, jak se vymršťují, aby se dostali co nejvýš k těm nejlepším kusům masa a jak ti šťastnější nenasytně hltají a ti slabší s hlasitou ránou sklapnou čelisti naprázdno.
Po mnoha letech se na krokodýlí farmě nacházíme znovu. Je to sice jiná farma než ta, kde se nám zážitku z krmení dostalo poprvé, ale co, krokodýli jako krokodýli. „Děcka, sledujte, teď něco uvidíte,“ připravuju náš zájezd na nadcházející představení. Ošetřovatel přichází k výběhu, v ruce kýbl. Vyleze na molo nad jezírkem zejícím prázdnotou. „Já žádného krokodýla nevidím,“ stěžuje si Elinka. „Oni jsou totiž schovaní pod hladinou, víš? Uvidíš, co se stane, až jim ten pán hodí maso.“ Plesk! Pán hodil maso. Mrtvá oškubaná slepice přistane na betonovém okraji jezírka. Člověk by řekl, že slepice v krokodýlím výběhu se dlouho neohřeje, ale tahle všechny předsudky vyvrací. Opaluje se na betonu jak nudista na chorvatské pláži. „Žrali před třemi dny,“ nevydrží ošetřovatel to napjaté ticho a omluvně pokrčí rameny. Čekáme.
V nehybné kalné vodě jezírka mezitím nejspíš musí probíhat následující diskuze. „Zas nás tady přišly očumovat ty chodící steaky, běž tam pro tu slípku, ať vysmahnou!“ „Proč já? Já tam byl minule!“ „No já tam teda nejdu, já jsem ještě dost nažranej z toho, jak jsem předevčírem tomu chlápkovi ukous ruku.“ „Já taky nejdu.“ „Tak si losnem.“ „Tak jo, raz dva tři…kámen, vyhrál jsem, jdeš ty.“ „Neee, to fakt nedám.“ „Hoši, když tam půjdu já, budete už zticha?“ zvedne hlavu krokodýlice. „Jasně,“ odsouhlasí krokodýli. „Panebože, ti chlapi…“ vyleze krokodýlice otráveně na betonový břeh.
A my konečně něco vidíme. Voda jezírka se zčeří a pomaličku se z ní vyplazí krokodýl, zadívá se nahoru na chlapíka s kýblem a nevěřícně by povytáhl obočí, kdyby nějaké měl, jestli tohle opravdu myslí vážně. Potom zlehounka pomaličku otočí hlavu ke slepici, udělá ještě krůček, jen jeden, tak, aby dosáhl na pařát a rozvážně slepici stáhne do vody. Ošetřovatel má v kýblu ještě pár kousků drůbeže, ale postrádá odvahu hodit je dolů. „Tohle mělo být ono? To jsem teda fakt něco viděl,“ okomentuje představení Edouš „jestli vám to přišlo akční, tak si někdy doma všimněte, jak krmím naši želvu, budete přímo nadšení,“ dodá sarkasticky. „Asi se minule přežrali,“ uklidňuje situaci Tereza a my pokračujem v prohlídce krokodýlí farmy dál. Protože dneska ještě Edouš i my ostatní fakt něco uvidíme. Uvidíme, jak se rodí krokodýli.
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Libo-li služebnictvo?
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Gabriela Němčíková
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Gabriela Němčíková
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Gabriela Němčíková
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