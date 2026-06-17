S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Fakt letíme
Tam Jeroným během čekání na odbavení několikrát Samovi a Elince důvěrně pošeptá, aby to slyšela celá fronta: „Jestli to letadlo spadne, tak všichni umřeme. A letadla padají.“ Když to zopakuje popáté, musíme ho okřiknout, protože Elinka začíná přemýšlet, že se jí vlastně nikam letět nechce a Sam se táty ptá, jestli vzal padák.
Naše letadlo nespadlo. Dolétáme do Káhiry, kde přestupujeme na další let do JARu. V Káhiře vás při bezpečnostní kontrole donutí sundat si boty a pak si strážkyně brány, pokud jste žena, pohmatem zjistí i velikost vašeho spodního prádla. Ale já vlastně docela chápu, že si práci potřebujou zpříjemnit. Bo když se přibližně třicet arabských fotbalových fanoušků zuje, je třeba ten zážitek něčím kompenzovat. Po celkovém osahání už jen přežít noční let a druhý den v sedm ráno místního času (šest ráno našeho) vystupujeme my, oka nezamhouřící dospělí rozlámaní jak sušenky v aktovce, a naše energické dorůžova vyspinkané potomstvo, na letišti v Jo’burgu.
Míříme k pasové kontrole. Ta představuje poslední překážku mezi mnou a dovolenou. „Usmívat se!“ dloubnu svoje chlapečky do zad. I na ně zjevně doléhá tíha nadcházející situace a pochopení, že nejde o žádnou matčinou blbou fotku, bo okamžitě uposlechnou. Na slečnu za přepážkou se zubíme, jak figuranti na fakultě zubního lékařství. A společně s pasy, které jí postupně předávám, před ní defilují naši zkoprnělí potomci. Nevím, jestli ji oslňujeme nebo děsíme, každopádně nám popřeje krásnou dovolenou a my jsme fakt v Africe!
Teď už jen najít kufry a pana Mpho z autopůjčovny. Obojí je na svém místě. Pan Mpho nás vítá širokým bělostným úsměvem v tmavé tváři, klíčky a testem z finanční gramotnosti. Vyhodnotí mě jako dostatečně naivní bělošku a sděluje mi naprosto výhodnou a úžasnou nabídku. Místo zálohy 20 tisíc randů můžeme zaplatit pouze 6400 randů. Až auto vrátíme, půjčovna nám ze zálohy pošle 5000 randů zpět. Po nočním letu sice můj mozek pracuje rychlostí řeckého státního úředníka, ale i tak mi výsledek té slovní úlohy dochází: „Jestli to správně chápu, vám tedy pak zůstane 1400 randů.“ „To sice ano, ale ten zbytek, co vám teď zůstane ze zálohy, můžete utratit na dovolené a udělat si ji hezčí.“ No jo, to je Afrika. S díky za jeho starost o naše blaho na dovolené odmítám.
(pokračování zítra o křižovatkách a kostrách)
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Připraveni ke startu
V dostatečném předstihu několika měsíců začínám náš výlet zařizovat. Letenky, pronájem auta, pojištění storna, cestovní pojištění, mezinárodní řidičáky, pasy, kufry, kopie rodných listů dětí pro klid duše,
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Nápad
Nápad na rodinný výlet s děckama do Jihoafrické republiky se může zdát ujetý jak vlak. Když vám ale prozradím, že v městečku Ramsgate asi 100 km na jih od Durbanu žije můj strýc – ne, nejmenuje se Radovan –
Gabriela Němčíková
Blíží se Vánoce a Jeroným se stal jediným křesťanem v rodině
Náš osmiletý Jeroným se rozhodl být křesťanem. Jediným křesťanem v naší rodině, jak sám říká. Nechci ho podezírat z vypočítavosti. Že se tak stalo začátkem září po jeho prvním dopisu Ježíškovi, je jistě jen souhra okolností.
Gabriela Němčíková
Už nikdy nepojedu s děckama sáňkovat…a hlavně teda s manželem
Manžel mě naučil, že na plynutí času lze nahlížet velice kreativním způsobem. Naivně jsem si myslela, že dítě, a posléze jejich zvyšující se počet, naši dobu přípravy na odchod z domu kamkoliv ven srovná. Nestalo se.
Gabriela Němčíková
Už nikdy s děckama nenapečem cukroví
Do prvních pokusů pečení cukroví se svými třemi dráčaty jsem se pouštěla s daleko větším elánem, a dokonce i s očekáváním, že když budeme společně péct cukroví, budu mít na Vánoce napečeno. Tato představa se bohužel ukázala
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
V Brně v české premiéře zazněla hudba ze slavného Jarrettova Kolínského koncertu
Ve vyprodaném brněnském Besedním domě dnes zazněl Kolínský koncert od Keitha Jarretta. Dílo původně...
Soupeř Česka pod lupou: JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League
Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech....
Námitky nejvyšší státní zástupkyně v kárném řízení s Lastoveckou soud neprojedná
Námitky v kárném řízení se státní zástupkyni Petrou Lastoveckou, které podala nejvyšší státní...
Soud řeší spor o výpověď z komunitního centra v ostravské kolonii Bedřiška
Okresní soud v Ostravě se zabývá sporem mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a Spolkem...
- Počet článků 70
- Celková karma 11,93
- Průměrná čtenost 2189x
"Nejsi člověk. Jsi máma."