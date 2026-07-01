S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Chátrající Durban
Při bližším ohledání, během projíždění centrální částí, okolo cesty liduprázdnou, čiší z městské zástavby, obrovských kancelářských budov rozličných tvarů a vysokých paneláků atmosféra rozkladu a zmaru. Fasády jsou ošuntělé, budovy, které nemohly být postaveny až tak dávno, nemají okna, ani dveře. Divila bych se, kdyby uvnitř na schodištích zbylo aspoň zábradlí. Jak vám to co nejlíp přiblížit? Prostě jako bychom se pohybovali v zapovězených uličkách té části Ostravy Přívozu, kam se - dobrovolně - vydávají jen jejich stálí obyvatelé a - z pracovní nutnosti - pouze sociální pracovníci.
Jak se blížíme k pobřeží, a tím i k našemu hotelu, ulice se zalidňují. Pár bloků od pobřeží už je vysloveně plno, černoši se pomalu procházejí, v nahodilých místech přecházejí šestiproudovou silnici, proplétají se mezi auty a ignorujou semafory, zřejmě je považujou za jakýsi druh zbytečného street artu. „Dýchej zhluboka, nikam nespěcháme. Hlavně nikoho nepřejeď,“ apeluju na manžela, bo vidím, že volant vzteky svírá tak křečovitě, až z něho udělal elipsu, „nebo nás tady všechny rovnou popraví na ulici.“ O dvě ulice dál zastavíme na křižovatce na červenou, přímo mezi auty v druhém a třetím pruhu klečí žebrák (poprvé tady vidím žebrat bělocha) a na ostrém slunci se kymácí vpřed a vzad. Za náš dvoudenní pobyt v Durbanu kolem něj v různou denní dobu projedeme ještě několikrát.
V hotelu stojícím přímo u pláže mi spadne kámen ze srdce na podlahu nablýskané čisté mramorové recepce. Chaos a bídu města jsme nechali za sebou. „Dobrý den, já jsem pan Zain, manažer tohoto hotelu,“ hrdě nás vítá pán za pultem, chce zálohu 500 randů za případné škody na vybavení a připojuje vysvětlení: „To byste nevěřili, jaké jsou někteří hosti prasata. Nedávno tady rozlili červené víno a utřeli to bílýma ručníkama. A to ani nechtějte vědět, jak po některých vypadá povlečení! Čuňata! Před půl rokem jsme to tady rekonstruovali, tak chceme, aby nám to tady v tomhle stavu vydrželo.“ „Děcka, sorry,“ obrátím se na naše kamarády, „tohle na Bookingu vidět nebylo. Ale tak aspoň do toho akvárka Ushaka to máme dvě minuty pěšky.“ „V pohodě,“ uklidňuje mě Tereza, „viděla’s to tady kolem? Mohli jsme dopadnout hůř.“
Vcházíme do chodby, která neospravedlňuje použitý minulý čas, co se týče rekonstrukce. Výtah v našem podlaží nezastavuje, na schodišti musíme s kuframa v každém patře obejít štafle a dva zedníky spravující díry v omítce. Nejsme si úplně jistí, že chceme vidět, co nás čeká na pokojích. Ty jsou ovšem čisté, vcelku prostorné, klimatizace funguje, povlečení je bez poskvrnky a k té plísni ve sprše se prostě otočíme zády.
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Nezabíjejte dělníky
Litr benzínu stojí v JARu v přepočtu okolo 22 korun. Nejen díky tomu tady nutné a nudné zlo doplňování pohonných hmot doprovázející každé cestování bereme s lehčím srdcem.
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Ještě že máme ty fazole
Strava je pro naši výpravu velké téma. Když jste na dovolené s děckama a s chlapama, ať už na chalupě v Jeseníkách, all inclusive pobytu v Turecku nebo třeba letíte za rovník,
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Obráni do posledního randu
Domorodci jsou zřejmě konečně ubiti decibely posledních dvou večírků, a tak se budíme téměř do ticha doprovázeného jen pravidelným bubnováním ranního deště. „Jaký je dnešní plán?“
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Tempo obsluhy je vražedné
Sprintujeme mezi regály, plníme košíky a utíkáme k pokladnám, ať nezdržujem. Přijít u nás deset minut před zavíračkou do obchodu, vystrkávali by nás ven mopem.
Gabriela Němčíková
S děckama do JARu - cestopis na dobu, kdy je lepší sedět doma: Otvíračka jak za socíku
Tak co, jedem nakoupit na to braai?“ ptá se manžel Tomáše, hned jak se sejdem za branou. „Cože?“ „Jedem nakoupit na tu grilovačku?“ „Jo aha, no jasně,“ souhlasí Tomáš.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc
Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...
Zatopené sklepy a popadané stromy. Středočeští hasiči řešili desítky událostí
Hasiči ve Středočeském kraji zaznamenali od rána nárůst potíží kvůli počasí po celém kraji. Výjezdy...
Setkání stárků a stárek 2026: Dolní Bojanovice chystají výjimečný folklorní víkend
Stojí za to si zajet v létě na jih Moravy a odpočinout si od běžných povinností. V Dolních...
Pře o benzinky na dálnici D1: stát chce podle firem majetek za desítky milionů
Čtyři čerpací stanice na dálnici D1 ve Vražném a Klimkovicích v Moravskoslezském kraji čelí nejisté...
Senátních kandidátů v Olomouckém kraji je málo, část stran do voleb nejde
V Olomouckém kraji bude o post senátora usilovat přerovský primátor Petr Vrána, vysokoškolský...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
- Počet článků 80
- Celková karma 12,71
- Průměrná čtenost 1955x
"Nejsi člověk. Jsi máma."