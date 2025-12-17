Blíží se Vánoce a Jeroným se stal jediným křesťanem v rodině
Já proti jeho směřování ani základním myšlenkám křesťanství v zásadě nic nemám, desatero přikázání mi dokonce přijde celkem fajn návod k použití života, když se nebere moc doslova, jen jsem zpočátku netušila, jak mi nová posedlost mého benjamínka zpestří podzimní období.
„Maminko, jsem pokřtěný? Jsem, že jo?“ ptá se mě jednoho dne zničehonic můj drahoušek a upíná na mě pohled plný naděje jak malomocný na Ježíše. Přestože si na Jeronýmkův kreativní přístup k životu postupně zvykám, přiznávám, že mě opět jednou vyvedl z rovnováhy. Hlavou mi probíhá peloton myšlenek, ale při pohledu do těch bezelstných doufajících očí nemůžu jeho naději zklamat: „Jasně, že jsi,“ zalžu bez mrknutí oka. Za to se určitě dostanu do pekla, já narozdíl od něj pokřtěná jsem. „Uf, to jsem si oddechl,“ zaraduje se a začíná po bytě rozmísťovat dárkové taštičky, aby mu Ježíšek měl kam dát ty dárky, které přinese.
„Já se tak těším na Vánoce, jak od Ježíška dostanu iPhone, iPad, virtuální realitu a tablet,“ opakuje mi několikrát denně Jeronýmek a moje námitky, že hlavní ctností křesťana je především skromnost, po něm stékají jako kapky deště po okenní tabuli. „Jeronýmku, ale to jsou dost drahé dárky, nevím, nevím, jestli ti je Ježíšek všechny přinese.“ „Přinese, on přece může všecko. A aspoň vám ušetří penízky, nebudete mi to muset kupovat na narozeniny,“ předvádí můj ohleduplný chlapec svou nezlomnou a z jeho pohledu naprosto oprávněnou logickou úvahu.
Kolem začátku listopadu se Jeroným do své role křesťana noří jak následovníci Jana Křtitele do Jordánu. Trousí poznámky jako: „Já jsem jediný křesťan z celé rodiny,“ a „škoda, že taky nejsi křesťan, to se v nebíčku nepotkáme,“ nebo povzbudivější „v nebi budeme vypadat, jako by nám bylo 23 roků.“ Když ovšem na mostě přes Ostravici začne básnit o tom, jak se těší, až bude lítat v nebíčku s tím Ježíškem, mírně znervózním, pro jistotu se postavím mezi něho a zábradlí a musí mi na svatou trojici přísahat, že s tím lítáním v nebi počká minimálně 80 let, nebo aspoň než umřu.
Jeronýmkova víra začíná vykazovat jisté znaky fanatizmu, proto jsem vlastně ráda, když začátkem prosince zaměstná svou hlavu druhým dopisem Ježíškovi. Jsem ráda, dokud si ho nepřečtu, neboť pochopím, že mého chlapečka pod stromečkem čeká nevyhnutelné zklamání:
AHOJ JEŽÍŠKU NEJHODNĚJŠÍ NA SVĚTĚ JÁ SI PŘEJU SVATOU BIBLY POTOM SI PŘEJU PLIŠÁČKA JEŽÍŠKA A PŘEJU SI LÉTAT JESTLI TO JDE A JEŠTĚ DŘEVĚNÝ KRUCIFIX A JEŽÍŠKOVÉ TRIČKO A JEŽÍŠKOVU MIKINU.
Po mém dotazu, jestli tento dopis nahrazuje dopis předchozí, se na mě Jeronýmek jen nevěřícně podívá a zakroutí hlavou. Jeroným je prostě doslova boží a já se přistihuju, že mu tu jeho víru docela závidím. Taky si přeju létat. Ale na nějaké rozjímání teď nemám čas, Ježíšek jde shánět svatou bibly, dřevěný krucifix a virtuální realitu.
Gabriela Němčíková
Už nikdy nepojedu s děckama sáňkovat…a hlavně teda s manželem
Manžel mě naučil, že na plynutí času lze nahlížet velice kreativním způsobem. Naivně jsem si myslela, že dítě, a posléze jejich zvyšující se počet, naši dobu přípravy na odchod z domu kamkoliv ven srovná. Nestalo se.
Gabriela Němčíková
Už nikdy s děckama nenapečem cukroví
Do prvních pokusů pečení cukroví se svými třemi dráčaty jsem se pouštěla s daleko větším elánem, a dokonce i s očekáváním, že když budeme společně péct cukroví, budu mít na Vánoce napečeno. Tato představa se bohužel ukázala
Gabriela Němčíková
Myluju Majkla Džeksna
podává mi Jeroným ve školce v šatně obrázek se svým vyznáním, písmenka vyvedená s tou nejsvědomitější snahou malého předškoláčka, háček levituje kdesi v neurčitu, J směřuje naopak. „On by tě byl býval také miloval,“
Gabriela Němčíková
S děckama nenajdu klid ani na hřbitově
Pojedeme na hřbitov. Ne že bych to s děckama už vzdala, ale jsou Dušičky a na hřbitově je v tu dobu krásně. Možná tam najdu i klid.
Gabriela Němčíková
Když uslyším „obaly“, mám chuť skočit ze skály
Začátkem září se děcka vracejí do školy a já do papírnictví. Měla jsem sice letos v plánu, stejně jako každý rok, jít nakoupit školní pomůcky pěkně v klidu během posledních týdnů v srpnu. Fakt. Opravdu. A, stejně jako každý rok,
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie
Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném...
Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek
V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají...
Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr
Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři....
Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
- Počet článků 67
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2259x
"Nejsi člověk. Jsi máma."