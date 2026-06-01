Stávka letových dispečerů a odporníků z Úřadu vlády ČR
Srpen 1981: Reagan řekl „ Máte 48 hodin pro návrat do práce“
3. srpna 1981 vyhlásilo víc jak dvanáct tisíc amerických letových dispečerů ze odborového svazu PATCO stávku. Žádali vyšší platy, kratší pracovní dobu a lepší podmínky. Prezident Ronald Reagan jim dal 48 hodin pro návrat do práce. Nikdo se nevrátil. Reagan všechny propustil, svaz byl zakázán a vojenští dispečeři převzali řízení vzdušného prostoru.
Byla to přelomová chvíle. Dispečeři nebyli jen pracovníci se svými požadavky — byli to odborníci s přímou, okamžitou a nezastupitelnou odpovědností za životy posádek a cestujících ve vzduchu. Bez dispečerů letadla nelétají. A přesto Reagan neustoupil.
Pohledy na Reaganovo rozhodnutí se liší. Odborové hnutí to považuje za jeden z nejničivějších úderů 20. století. Část ekonomů tvrdí, že šlo o nutné nastolení pořádku ve státní správě. Jedno je ale nepopiratelné: výpověď přestala být pákou, přestala být nástrojem k vydírání.
Květen 2026: úředníci říkají... co přesně, říkají?
Vláda Andreje Babiše rozhodla v polovině května o přesunu odborů zabývajících se protidrogovou politikou, lidskými právy, rovností žen a mužů, menšinami a romskými záležitostmi z Úřadu vlády na čtyři ministerstva. Vedoucí úřadu Tünde Bartha přiznala, že rozhodnutí záměrně nepředcházela konzultace s odbornou veřejností. Důvod? Citujme přímo: „Kdybychom to konzultovali, neuděláme to nikdy.“
Reakce přišla rychle. Experti a odborné organizace plán ostře zkritizovali. Zazněla varování o demontáži systémů budovaných desetiletí. Někteří odborníci, kteří se podíleli na jednáních, podle dostupných informací sál opustili předčasně. Zaznívají signály o možných odchodech.
Na první pohled dramatická situace. Na druhý pohled — podstatně jiná/ mírnější než než v roce 1981, v případě letových dispečerů. Bez dispečerů se nelétá. Bez úředníků dobře nastavený systém bude fungovat. Navíc pokud by systém začal velmi rychle kolabovat, tak je to známka, že byl postavených na konkrétních lidech a na jejich dlouhodobě budované nepostradatelnosti.
Klíčový rozdíl: kdo drží v ruce letadlo?
Letový dispečer je speciálně vyškolený odborník. Bez něj letadlo nemůže vzlétnout, a těžko bezpečně přistane. Přeruší-li práci, systém se zastaví. Nástupce se nenajde přes noc — výcvik trvá roky, zkoušky jsou přísné, vzdušný prostor nezná chyby.
Úředník koordinující protidrogovou politiku nebo agendu lidských práv na Úřadu vlády tak to je jiný případ.
Jistě, vykonává důležitou práci — metodiky, koordinaci, dohled, komunikaci s neziskovým sektorem. Ale s narkomany denně nepracuje. S bezdomovci na ulici nepracuje. S romskými dětmi ve školách nepracuje. Mezi takovými úředníky a těmi, jimž je jejich práce určena, existuje několik mezičlánků: terénní pracovníci, sociální služby, samotné instituce.
To neznamená, že jsou úředníci zbyteční. Dobrá koordinace má hodnotu. Špatná nebo žádná koordinace způsobuje chaos. Ale nastane-li situace, kdy odejdou koordinátoři, ale terénní práce pokračuje, pomoc sociálně slabým fakticky nezanikne. Zanikne jeden článek systému. Vzduch se pročistí, a ukáže se, co ta práce skutečně obsahuje.
Výpověď jako argument
V demokratickém prostředí má hrozba odchodem legitimní místo. Je to forma tlaku, která říká: toto překračuje hranici, za níž já jako odborník nemohu stát. Takový signál by měl každý manažer, v tomto případě premiér brát vážně — ne proto, aby kapitulovala, ale proto, aby se ptala, zda rozhodnutí obstojí.
Problém nastává, když se výpověď stane obranou a pákou pro zachování stávajícího stavu. Každá reorganizace státní správy vyvolává odpor těch, jejichž pozice jsou ohroženy — to je lidské a pochopitelné. Ale argument odejdeme, pokud to změníte, je něco jiného než argument tato změna poškodí lidi, jimž sloužíme, a tady jsou důvody. ...1, … 2,… 3,...
Česká veřejnost a politická reprezentace mají právo odlišit tyto dvě věci. Jsou výhrady odborníků vedeny starostí o závislé, slabé a zranitelné? Nebo jde — aspoň zčásti — o obranu vlastní agendy, vlastní pozice a vlastního vlivu? Obojí může být pravda zároveň. A obojí stojí za pojmenování.
Prostor pro nový začátek
Přesun agend nemusí být likvidací. Může být příležitostí. Ministerstvo zdravotnictví v oblasti závislostí, ministerstvo práce v oblasti sociální inkluze — to jsou instituce s větší realizační kapacitou, přímějším napojením na finance a na výkonné složky státu. Otázka nezní jen kde agenda sídlí’, ale jak se vykonává a koho skutečně zasahuje.
Pokud odborníci odejdou a systém se přizpůsobí, vyčistí se vzduch. Ukáže se, co funguje bez nich — a co bez nich fungovat přestalo. Teprve tehdy bude možné smysluplně hodnotit, zda reorganizace pomohla, nebo uškodila. Ne na základě prohlášení, ale na základě výsledků.
Reagan v roce 1981 sázku prohrát nemohl — letecký systém by se zbortil pod tíhou stávky. Prohrát odmítl a systém přežil, protože dispečeři jsou zastupitelní v delším časovém horizontu. Babišova vláda stojí před jinou sázkou. Je smyslem nadresortních koordinátorů vlastní koordinace ve svěřené oblasti nebo obhajoba jejich vlastní existence a nepostradatelnosti.
Kde sedím vs. co dělám: dvě různé otázky
Experti argumentují, že převáděná témata se týkají více ministerstev současně a je potřeba nadresortní řízení. To je věcný argument a zaslouží si věcnou odpověď. Premiér tvrdí, že nadresortnost zůstane zachována, protože Rady vlády zůstanou pod ním. Tohle je spor, který lze — aspoň v principu — vyřešit fakticky: buď nadresortní koordinace fungovat bude, nebo nebude. Buď závěrečné dokumenty Rad budou mít váhu, nebo nebudou. Čas ukáže.
Člověk, který každý den pracuje v terénu s narkomany nebo sociálně vyloučenými, neřeší to, kde sídlí koordinátor. Zajímá ho, zda financování je, zda metodika funguje, zda stát reaguje, když potřebuje pomoc. Pokud tyto věci po přesunu zůstanou stejné nebo se zlepší, bude mu to jedno. Pokud se zhorší, pocítí to na vlastní kůži — bez ohledu na to, v jaké budově úředník sedí.
Pocit, že kancelář na Ministerstvu je méně než kancelář na Úřadu vlády nemá nic společného péčí o slabé a zranitelné spoluobčany.
Naši koordinátoři říkají: to nemůže fungovat. V zahraničí už to funguje.
Čeští koordinátoři varují, že po přesunu agenda nemůže fungovat. Konkrétní příklady ze srovnatelných evropských zemí ukazují opak: může to fungovat, když se chce, aby to fungovalo.
Německo: síť komisařů při ministerstvech
Německo zvolilo cestu specializovaných komisařů při konkrétních ministerstvech. Existuje komisař pro migraci a integraci, pro židovský život a boj s antisemitismem, pro rovnost pohlaví a sexuální rozmanitost, pro boj s rasismem. Všichni jsou organizačně přidruženi k Ministerstvu rodiny, seniorů, žen a mládeže. Protidrogový komisař působí při Ministerstvu zdravotnictví.
Německý model tedy není nadresortní koordinátor u premiéra, ale síť resortních komisařů se sdílenou zodpovědností. Agenda je rozdělena — a funguje.
Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, rodinu, seniory, ženy a mládež (BMBFSFJ): https://www.bmbfsfj.bund.de (anglická verze: https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/meta/en)
Švédsko: ministerstvo práce jako centrum agendy
Švédské Ministerstvo práce je zodpovědné za prosazování rovnosti pohlaví a lidských práv na národní úrovni. Toto ministerstvo má na starosti také integraci, boj se segregací, rasismem a diskriminací a posilování práv dětí a LGBT osob. Funkce ministra pro rovnost pohlaví existuje od roku 1954 a v průběhu desetiletí prošla různými ministerstvy — včetně krátkého pobytu přímo na Úřadu premiéra v letech 1994 až 1995.
I Švédové experimentovali s modelem centrální koordinace u premiéra — a nakonec se od něho vzdálili. Agenda zakotvila v resortu. Nadresortní spolupráce existuje formou meziresorní pracovní skupiny, nikoli jako samostatný úřad. Nezávislý ombudsman pro rovnost a antidiskriminaci pak funguje jako pojistka vůči politickým změnám vlády.
Ministerstvo práce — agenda rovnosti pohlaví a lidských práv: https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-employment/
Norsko: ministerstvo kultury a nezávislý ombudsman
V Norsku spadá rovnost pohlaví, menšiny a antidiskriminační agenda pod Ministerstvo kultury a rovnosti. V prosinci 2024 vydalo tento resort nový akční plán pro boj s rasismem a diskriminací vůči muslimům a zároveň obnovilo závazky v oblasti rovnosti pohlaví. Klíčovým prvkem norského modelu je nezávislý ombudsman pro rovnost a antidiskriminaci — instituce stojící mimo přímou vládní linii, která zajišťuje, aby základní ochranné funkce přežily i politické změny kabinetu.
Ministerstvo kultury a rovnosti — agenda rovnosti a menšin: https://www.regjeringen.no/en/topics/equality-and-diversity/id922/
Dánsko: ministr pro rovnost sdílí resort
Dánský ministr pro rovnost pohlaví tuto funkci vždy kombinuje s jiným resortem. Aktuálně od srpna 2024 ji zastává Magnus Heunicke v rámci Ministerstva životního prostředí a rovnosti pohlaví. I zde tedy platí: agenda je resortní, ne při kanceláři premiéra.
Ministerstvo životního prostředí a rovnosti pohlaví: https://eng.mim.dk
Portugalsko: výstraha pro ty, kdo reformu podcení
Lisabon ukazuje, co se stane, když se agenda přesune formálně, ale bez zdrojů, mandátu a politické vůle ji skutečně vykonávat.
Co evropské zkušenosti říkají jednoznačně: resortní model může fungovat. Funguje v Německu, Švédsku, Norsku i Dánsku. Klíčové není umístění. Klíčové jsou zdroje, mandát a vůle.
Komu slouží poradní orgány: vládě, nebo sobě?
Za celou debatou o přesunu agend se skrývá otázka, která zazní jen zřídka nahlas, ale je možná nejdůležitější ze všech: komu poradní orgány Úřadu vlády ve skutečnosti slouží?
Vládní rady a poradní orgány mají ze své podstaty jednu úlohu: být servisním tělesem pro vládnoucí kabinet. Pomáhat realizovat politiku, pro kterou občané hlasovali. Nikoli tu politiku hodnotit, korigovat, nebo — v krajním případě — aktivně blokovat. To je úloha opozice a médií. Nikoliv placených poradců vlády.
Existují i v médiích náznaky, že na Úřadu vláda vznikl ekosystém propojených úředníků, poradců,členů poradních orgánů a politických neziskovek, jejichž zástupci v orgánech zasedají nebo se z nich úředníci přímo rekrutují. Tento ekosystém funguje primárně pro sebe, nikoli pro daňové poplatníky a pro Vládu ČR, které mají sloužit.
Výsledkem je paradox: orgány, které mají pomáhat vládě prosazovat zvolený program, se stávají jeho brzdou. A když vláda sáhne na jejich strukturu, okamžitě se mobilizují — s argumenty o ohrožení zranitelných skupin, o demontáži systému, o nedůstojnosti jednání. Argumenty, které mohou být zcela upřímné. A zároveň mohou zakrývat obranu vlastní pozice.
Prezident Ronald Reagan svůj spor se stávkujícími dispečery vyhrál. Spor mezi premiérem Babišem a skupinou odborníků z Úřadu vlády ještě není ukončen. Přístup ke stávce letových dispečerů v roce 1981 dává jasný návod jak jednat s stávkujícími, kteří si jako rukojmí berou lidi, kterým by měli sloužit.
Jiří Nápravník
