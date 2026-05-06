Požár v NP České Švýcarsko – díl druhý: Ocenění a realita
Jen několik dní před vypuknutím zatím posledního požáru v NP České Švýcarsko převzalo vedení parku společně s krajskými manažery HZS Ústeckého kraje ocenění v anketě Hasič roku 2025. Konkrétně druhé místo v kategorii Projekt roku za „Soubor opatření v protipožárním
managementu v NP České Švýcarsko po požáru v roce 2022.“ Ocenění převzal ředitel parku Petr Kříž spolu s krajskými veliteli 23. dubna 2026.
O několik dní později se ukázalo, že ta protipožární opatření nestačila. Bylo tam mnoho prezentací, sebeprezentací a málo práce v lesích. Několik dnů po převzetí ceny začaly hořet stromy, které sežral kůrovec a poničil požár v roce 2022. Ocenění tomu nezabránilo.
Dva výklady jednoho zákona
Dlouhodobým problémem zůstává rozdílný výklad pravidel platných v hospodářských lesích a v národních parcích. Přitom pravda je jednoduchá: i v lese v národním parku nebo CHKO platí zákony České republiky. Zájmy, pocity a ideologie ekologů nejsou nadřazeny zájmům ostatních občanů. Pokud je někde rozdílný pohled nebo jsou zákony v rozporu, tak řešení může dát soud, nikoliv ekolog nebo preventista, který chce v klidu dosloužit do důchodu.
Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., §22a odst. 2) jasně stanoví, že vedení parků se musí věnovat protipožárním opatřením. To je jasné a na základě tohoto paragrafu mohou v NP Šumava financovat své hasiče.
Neexistují dvě verze těchto opatření – jedna pro hospodářské lesy a jiná, benevolentní pro národní parky. Byl by to stejný absurdistán jako v případě kůrovce: majitelé hospodářských lesů museli zasahovat, v národních parcích se nezasahovalo. Přitom škůdce hranice nezná. Podobně nezná hranice ani oheň. Protipožární opatření v hospodářských lesích jsou všem srozumitelná. Jenže v NP České Švýcarsko ukázal oheň, že ho stupeň ochrany přírody nezajímá a rozšíří se tam, kde jsou mizerná protipožární opatření.
Divný kontrast
Požár v NP České Švýcarsko je nyní pod kontrolou a jednotly dobrovolných i profesionálních hasičů již ho uhasí a dochladí.
Zůstává ale hořký pocit.
Na jedné straně skuteční hasiči – muži a ženy v přímém výkonu služby – bojovali od soboty 2. května s požárem v prostředí plném popadaného, suchého dřeva. Na druhé straně manažeři NP a krajského velitelství HZS obdrželi ocenění za protipožární opatření, která byla jasně nedostatečná. Nebo v NP České Švýcarsko byli na kontrole preventisté HZS a Národní park prošel kontrolou bez výhrad??
Prvním a nejzákladnějším protipožárním opatřením v lesích, tedy i v NP České Švýcarsko by mělo být odstranění nadměrného množství uschlého dřeva z lesa. Část suchého dřeva jistě přirozeně shnije a poslouží jako základ pro nový les – k tomu ale není zapotřebí takové množství, jaké se v parku nakupilo.
Chybějící inspirace
Další paradox: vedení NP ČS získalo ocenění mimo jiné za vybudování nádrží s vodou v parku. To je krok správným směrem – ale mohl být ambicióznější.
Stačilo se inspirovat například u kolegů v NP Šumava a zaměřit se na zpomalení a zadržení vody přímo v krajině – v tůních a jezírkách. Vodu stékající z kopců zadržovali už naši předkové. Například v Malinovém dole stojí vodárna z roku 1900.
Při dubnové návštěvě v Malinovém dole jsem našel celofán a nedopalek od cigarety. Národní parky, podobně jako třeba Skalní město u Adršpachu jsou cílem velkého množství turistů. Bohužel se musí počítat s tím, že mezi nimi budou i ti co budou nepozorní nebo úmyslně nerespektují pravidla.
Pokud, ale budou hasiči bojovat s následky návštěvy nepozorných turistů a zároveň budou muset stále „bojovat“ s vedením Národního parku o obhájení skutečných protipožárních opatření, tak se může snadno stát, že po dalších požárech již to nebude Národní park České Švýcarsko, ale skanzen v místech kde kdysi býval les. To by byla obrovská škoda pro úžasný kraj od Hřenska po Mikulášovice a Krásnou lípu, ale i pro celou Českou republiku.
P.S.
Po požáru v roce 2022 jsem si s využitím volně dostupných satelitních dat vytvořil mapu krajiny mezi Hřenskem, Mezní Loukou a Jetřichovicemi. Fotky jsou zajímavé, ale na 3D modelu si můžete jasně představit v jakém terénu se hasiči museli pohybovat.
Pro upřesnění. Zatáčka v levé části je Labe v Hřensku s nadmořskou výškou 138m, ty kopce mají výšku od 459 Stříbrné stěny nedaleko Hřenska až po 475 m.n.m. Mlýny.
Jiří Nápravník
Požár v Národním parku České Švýcarsko: Kdy se poučíme?
Čtyři roky po ničivém požáru z roku 2022 stojíme před nepříjemnou otázkou: poučili se skutečně všichni z ničivého požáru z léta 2022? Případ NPČS je varovným příkladem, co se stane, když ideologie přebije zákon – a zdravý rozum.
Jiří Nápravník
Blackout : Nešťastná náhoda, nebo fatální podcenění?
Poruchy, které způsobily blackout, jsou opravené. Po zprávě vydané vedením ČEPS je na čase položit si zásadní otázku: Byla to opravdu nešťastná náhoda nebo šlo o fatální podcenění přípravy? Blackout není normální stav.
Jiří Nápravník
Kolik hlasů ve volbách má občan a kolik ekolog?
Ekologie jako vědecká disciplína, by měla být založená na faktech, ověřitelných důkazech a na odpovědném přístupu k přírodě. Když se z ní stane ideologický nástroj v boji o peníze, moc a mediální pozornost tak ztrácí důvěryhodnost
Jiří Nápravník
eObčanka a blackout: Dva výpadky, dva světy odpovědnosti
Dvě různé služby, dva různé přístupy. Elektronická identita občana (eObčanka) a přenosová energetická soustava ČEPS jsou pro stát stejně důležité — jedna pro digitální, druhá pro fyzickou infrastrukturu.
Jiří Nápravník
Blackout III. - chyba vedení
Za blackoutem nebyl dovoz elektřiny z Německa či porucha PST transformátoru na hranicích, ale špatný plán oprav v červenci 2025 v přenosové síti ČEPS. Souběh několika poruch v jeden krátký okamžik to vše spustil a hlavně odkryl
|Další články autora
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Vzhůru na Lysou horu. Výletníci se na vrchol dostanou třikrát týdně i autobusem
Téměř devět stovek výškových metrů nastoupá na své trase autobus, který od tohoto týdne opětovně...
Rána pod pás. Obce zaskočil plán rychlejší stavby větrníků, mají být i u Řípu
Ve třech oblastech Ústeckého kraje má být v budoucnu snazší postavit větrné elektrárny. Počítá s...
Český animák míří k Hollywoodu: Křišťálová planeta láká na hvězdy i marvelovského supervizora
Animák světové úrovně z Česka? Do kin se chystá snímek od tvůrců Lichožroutů a Čtyřlístku.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 81
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1625x
Prvního hackera jsem vypátral v roce 1999, prvního vykradače bankovních účtů přes internetová bankovnictví v roce 2002.