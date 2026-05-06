Požár v NP České Švýcarsko – díl druhý: Ocenění a realita

Jen několik dní před vypuknutím zatím posledního požáru v NP České Švýcarsko převzalo vedení parku společně s krajskými manažery HZS Ústeckého kraje ocenění v anketě Hasič roku 2025. Konkrétně druhé místo v kategorii Projekt roku za „Soubor opatření v protipožárním

Autor : Jiří Nápravník Cesta mezi Hřenskem a Jetřichovicemi

managementu v NP České Švýcarsko po požáru v roce 2022.“ Ocenění převzal ředitel parku Petr Kříž spolu s krajskými veliteli 23. dubna 2026.

O několik dní později se ukázalo, že ta protipožární opatření nestačila. Bylo tam mnoho prezentací, sebeprezentací a málo práce v lesích. Několik dnů po převzetí ceny začaly hořet stromy, které sežral kůrovec a poničil požár v roce 2022. Ocenění tomu nezabránilo.

Dva výklady jednoho zákona

Dlouhodobým problémem zůstává rozdílný výklad pravidel platných v hospodářských lesích a v národních parcích. Přitom pravda je jednoduchá: i v lese v národním parku nebo CHKO platí zákony České republiky. Zájmy, pocity a ideologie ekologů nejsou nadřazeny zájmům ostatních občanů. Pokud je někde rozdílný pohled nebo jsou zákony v rozporu, tak řešení může dát soud, nikoliv ekolog nebo preventista, který chce v klidu dosloužit do důchodu.

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., §22a odst. 2) jasně stanoví, že vedení parků se musí věnovat protipožárním opatřením. To je jasné a na základě tohoto paragrafu mohou v NP Šumava financovat své hasiče.

Neexistují dvě verze těchto opatření – jedna pro hospodářské lesy a jiná, benevolentní pro národní parky. Byl by to stejný absurdistán jako v případě kůrovce: majitelé hospodářských lesů museli zasahovat, v národních parcích se nezasahovalo. Přitom škůdce hranice nezná. Podobně nezná hranice ani oheň. Protipožární opatření v hospodářských lesích jsou všem srozumitelná. Jenže v NP České Švýcarsko ukázal oheň, že ho stupeň ochrany přírody nezajímá a rozšíří se tam, kde jsou mizerná protipožární opatření.

Autor: Jiří Nápravník Stráň u silnice na Mezní louku (podzim 2025)

Divný kontrast

Požár v NP České Švýcarsko je nyní pod kontrolou a jednotly dobrovolných i profesionálních hasičů již ho uhasí a dochladí.
Zůstává ale hořký pocit.

Na jedné straně skuteční hasiči – muži a ženy v přímém výkonu služby – bojovali od soboty 2. května s požárem v prostředí plném popadaného, suchého dřeva. Na druhé straně manažeři NP a krajského velitelství HZS obdrželi ocenění za protipožární opatření, která byla jasně nedostatečná. Nebo v NP České Švýcarsko byli na kontrole preventisté HZS a Národní park prošel kontrolou bez výhrad??

Prvním a nejzákladnějším protipožárním opatřením v lesích, tedy i v NP České Švýcarsko by mělo být odstranění nadměrného množství uschlého dřeva z lesa. Část suchého dřeva jistě přirozeně shnije a poslouží jako základ pro nový les – k tomu ale není zapotřebí takové množství, jaké se v parku nakupilo.

Autor : Jiří Nápravník Stráň u silnice Hřensko – Jetřichovice

Chybějící inspirace

Další paradox: vedení NP ČS získalo ocenění mimo jiné za vybudování nádrží s vodou v parku. To je krok správným směrem – ale mohl být ambicióznější.

Autor Jiří Nápravník vodárna v Malinovém dole, jaro 2026

Stačilo se inspirovat například u kolegů v NP Šumava a zaměřit se na zpomalení a zadržení vody přímo v krajině – v tůních a jezírkách. Vodu stékající z kopců zadržovali už naši předkové. Například v Malinovém dole stojí vodárna z roku 1900.

Při dubnové návštěvě v Malinovém dole jsem našel celofán a nedopalek od cigarety. Národní parky, podobně jako třeba Skalní město u Adršpachu jsou cílem velkého množství turistů. Bohužel se musí počítat s tím, že mezi nimi budou i ti co budou nepozorní nebo úmyslně nerespektují pravidla.

Autor : Jiří Nápravník Malinový důl, kousek nad vodárnou jaro 2026

Pokud, ale budou hasiči bojovat s následky návštěvy nepozorných turistů a zároveň budou muset stále „bojovat“ s vedením Národního parku o obhájení skutečných protipožárních opatření, tak se může snadno stát, že po dalších požárech již to nebude Národní park České Švýcarsko, ale skanzen v místech kde kdysi býval les. To by byla obrovská škoda pro úžasný kraj od Hřenska po Mikulášovice a Krásnou lípu, ale i pro celou Českou republiku.

P.S.

Po požáru v roce 2022 jsem si s využitím volně dostupných satelitních dat vytvořil mapu krajiny mezi Hřenskem, Mezní Loukou a Jetřichovicemi. Fotky jsou zajímavé, ale na 3D modelu si můžete jasně představit v jakém terénu se hasiči museli pohybovat.

Autor fotografie i 3D modelu : Jiří Nápravník Terén od Hřenska k Jetřichovicím

Pro upřesnění. Zatáčka v levé části je Labe v Hřensku s nadmořskou výškou 138m, ty kopce mají výšku od 459 Stříbrné stěny nedaleko Hřenska až po 475 m.n.m. Mlýny.

Autor: Jiří Nápravník | středa 6.5.2026 7:45 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Jiří Nápravník

  • Počet článků 81
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1625x
Jsem praktik, který poznal práci v montérkách, ve státní správě i na místě ředitele dvou výrobních závodů. Mým velkým koníčkem jsou jíž 25 let počítače, programy a sítě. Dokáži o počítačích hovořit kriticky a snad i jazykem, který je srozumitelný běžným uživatelům.

Prvního hackera jsem vypátral v roce 1999, prvního vykradače bankovních účtů přes internetová bankovnictví v roce 2002.

