Požár v Národním parku České Švýcarsko: Kdy se poučíme?
Čtyři roky po ničivém požáru z roku 2022 stojíme před nepříjemnou otázkou: poučili se skutečně všichni z ničivého požáru z léta 2022? Nebo jen tiše doufáme, že se to nestane znovu? Případ Národního parku České Švýcarsko je varovným příkladem toho, co se stane, když ideologie přebije zákon – a zdravý rozum.
Hasiči odvádějí skvělou práci.
Dobrovolní i profesionální hasiči zase makají naplno jako před čtyřmi roky. Svátek sv. Floriána místo na stanici, tak slaví tvrdou prací na stráních v Českém Švýcarsku. Hasičům i lidem z okolí Českého Švýcarska patří velké poděkování.
Zákon byl a je jasný. Vedení NP ho ignorovalo.
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je v tomto ohledu jednoznačný. Ustanovení § 22 odst. 2 sice správcům národních parků ukládá mírnější povinnosti než v hospodářských lesích – výslovně je však zavazuje k preventivním opatřením proti vzniku lesních požárů. Tato výjimka z bezzásahovosti není volitelná. Je zákonnou povinností.
Přesto tehdejší vedení NP České Švýcarsko tuto povinnost dlouhodobě ignorovalo. Pod záštitou konceptu bezzásahovosti odmítalo provádět jakékoli kroky, které by snížily riziko požáru. Kůrovcem napadené a uschlé stromy se hromadily v porostech – nikoliv jako součást přirozeného cyklu přírody, ale jako obrovská zásoba hořlavého materiálu čekající na jiskru.
Je třeba říct nahlas: hromada suchého dřeva není bezzásahová zóna. Je to požární riziko. A jeho ignorování není ochrana přírody – je to hazard s bezpečností lidí, majetku i samotného ekosystému, který má NP chránit.
Hasiči odvedli skvělou práci. Příroda jim to neusnadnila.
Když v sobotu odpoledne vypukl nový požár za Jetřichovicemi – v databázi IZS evidovaný od 13:45 hodin – ukázali hasiči, že se z roku 2022 poučili i jejich velitelé a manažeři. Profesionální i dobrovolné jednotky zasáhly okamžitě. Vrtulníky byly nasazeny od prvních hodin. A co je klíčové: hasební práce pokračovaly i v noci, vozy vybaveny světelnými rampami umožnily nepřetržitý zásah. Žádné přerušení jako v roce 2022.
Přesto museli hasiči čelit podmínkám, které zbytečně ztěžovaly jejich práci. Terén byl plný kůrovcem napadených a uschlých kmenů – nestabilní, nepředvídatelný, nebezpečný. Každý krok vyžadoval a vlastně stále vyžaduje pozornost. Pohyb techniky byl a je komplikovaný. Riziko zranění zbytečně větší než u jiných lesních požárů. Toto jsou přímé důsledky dlouhodobého zanedbání preventivních opatření ze strany vedení NP České Švýcarsko.
Fotogalerie z Malinového dolu a cesty mez Meznou loukou a Jetřichovicemi pár dnů před požárem
Co očekáváme od politiků a úředníků?
Je s podivem, že nikdo z odpovědných míst dosud jasně a nahlas neřekl základní věc: i v národním parku platí zákony České republiky – nikoliv přání či ideologické přesvědčení jednotlivých ekologů nebo úředníků. Pokud zákon ukládá povinnost preventivních opatření, musí být tato povinnost vymáhána. Bez výjimky.
Bohužel po roce 2022 zůstala odpovědnost za selhání vedení NP nevyvozena. Potichu bez vyvození odpovědnosti odešel ředitel. Pod novým ředitelem se rétorika mírně změnila, praxe však nikoliv. Odkaz na bezzásahovost stále slouží jako štít proti zákonným povinnostem. To je nepřijatelné.
Očekávám proto konkrétní kroky:
1, důsledná kontrolu plnění § 22 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ze strany Ministerstva životního prostředí a preventistů HZS ČR;
2, jasné metodické pokyny pro správy všech národních parků a CHKO ohledně požární prevence;
3, osobní odpovědnost vedoucích pracovníků NP a CHKO za dodržování i nepřijemných ustanovení zákonů.
Závěr: Zákon není námět k diskusi
Národní parky jsou cenné a jejich ochrana je oprávněná. Ale ochrana přírody a dodržování zákona nejsou v protikladu – jsou komplementární, tady navzájem se doplňují. Preventivní opatření proti požárům nezničí ekosystém. Jejich absence ho může pohltit.
Hasiči si zaslouží obdiv a vděk. Ale zaslouží si také prostředí, ve kterém nemusí riskovat život kvůli tomu, že správa parku ignorovala zákon. To je dluh, který je třeba splatit – dřív než přijde další jiskra.
P.S. Způsobů jak předcházet dalším požárům v NP České Švýcarsko se nabízí hned několik. V NP Šumava mají například „podnikové“ hasiče.
V Malinovém dole (ano, tam co začal požár v roce 2022) jsou prameny a víc jak 100 let stará vodárna. Takže je tam voda, se kterou by bylo možné pracovat jako např. v NP Šumava, kde měli před lety projekt na zpomalení odtoku vody.
No a hlavně se při správě chráněného území chovat jako dobrý hospodář. Z povahy Národního parku to znamené více se starat o to, aby Národní park České Švýcarsko nebyl dál ničen požáry po zanedbaných protipožárních opatřeních.
Jiří Nápravník
Prvního hackera jsem vypátral v roce 1999, prvního vykradače bankovních účtů přes internetová bankovnictví v roce 2002.