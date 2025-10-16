Kolik hlasů ve volbách má občan a kolik ekolog?
Pan Macinka, předseda strany Motoristé sobě, se opakovaně kriticky vyjadřoval k takzvanému Green Dealu a k financování ekologických projektů ze státního rozpočtu.
Lidí s takovým pohledem na obor znám celou řadu v ČR, EU i v USA a jsou mezi nimi i renomovaní profesoři. Ekosystém planety Země je velmi složitý, komplikovaný, kde se navzájem ovlivňuje mnoho proměnných. Někdy až fanatické prosazování jednoho správného pohledu je špatný a ne-vědecký přístup. Věda bývala a v jiných oborech stále je založena na hledání odpovědí, ověřování zjištění jiných kolegů a hlavně na diskusi.
Já sám jsem studoval v severních Čechách – v Teplicích a v Ústí nad Labem – v 80. letech a dobře si pamatuji, co znamená skutečný smog a znečištěné ovzduší. Tehdy se dalo doslova „krájet“. Pamatuji si také, jak jsme se s kamarády zadarmo účastnili výsadeb mladých smrků na holinách kolem Bouřňáku, kde lesy zničily kyselé deště.
Jako mladý rebel jsem hledal odpovědi a také jsem je dostal. Odsiřování elektráren se připravovalo k nasazení po roce 1990 a špinavé Severní Čechy byly obětí za to, že zbytek republiky měl elektřinu, benzín a další chemické látky. Jistě je to drsné vysvětlení, které by v dnešní pohodlné době neobstálo, ale v minulém století byl takový přístup běžný – na Východě i na Západě. Bylo to období industrializace.
Od té doby se mnohé změnilo a hlavně zlepšilo. Výrazně se snížilo množství vypouštěných škodlivin z elektráren i průmyslových podniků, kvalita ovzduší se zlepšila a lidé si začali více vážit přírody. Ochránci přírody pomalu zestárli a vystřídali je moderní a ambiciózní ekológové, kteří již nnemají důvod demonstrovat na „Benešáku“ v Teplicích za čistější Severní Čechy. Dnes se dělají různé obstrukce, odvolání jednou proti obchvatu města jindy proti stavbě jezu na řece.
Okolo Bouřňáku a Moldavy v Krušných horách rostou krásné mladé lesy a zlepšila se kvalita vzduchu. Když vyrazíte na exkurzi do elektrárny Ledvice 6 (Nový zdroj), z vyhlídkové terasy uvidíte, kolik je v okolí lesů, keřů a zelených ploch.
Bohužel, z původní ochrany přírody se postupně stala ekologie ve formě ideologie, často spojená s dotacemi, byrokracií a politickým aktivismem. Skutečná ochrana přírody se dostává na druhou kolej. V popředí jsou pečlivě připravené fráze, strašení občanů a schopnost čerpat peníze ze státního rozpočtu, fondů EU a různých nadací.
Na tento penězovod je napojeno mnoho lidí a organizací – často i s akademickými tituly. Naposledy to bylo vidět na dopise, který skupina vysokoškolských profesorů adresovala bývalému premiérovi Babišovi. Protestovali v něm proti záměru pověřit pana Macinku vedením Ministerstva životního prostředí. Pokud by dopis psal nositel Nobelovy ceny, autor patentů nebo alespoň odborných článků publikovaných a citovaných v renomovaných časopisech, bylo by to k zamyšlení.
V demokratické společnosti má však každý občan, včetně vysokoškolského učitele, jeden hlas a právo volit politickou stranu či konkrétního kandidáta ve svobodných a demokratických volbách.
Když ideologie vítězí nad rozumem
Jen pro připomenutí několik rozhodnutí, která vyvolávají otázku, zda jde skutečně o ochranu přírody, nebo spíše o ideologii:
- Požár v Českém Švýcarsku – po prvním dni hasebních prací rozhodl ředitel národního parku o jejich přerušení s představou, že údolí nechá vyhořet a vznikne „přírodní laboratoř“. Požár se však vymkl kontrole a trvalo více než měsíc, než byl uhašen.
- Záměr vytvořit Národní park Křivoklátsko – místní obyvatelé se postavili proti, přestože krajinu po generace udržovali a chránili i bez nálepky „národní park“. Přesto ekologičtí aktivisté prosazovali svou, jako by potřebovali další „hračku“ pro své projekty.
- Kůrovcová kalamita v národních parcích – správci parků, často s ekologickým přesvědčením, odmítali kůrovce likvidovat, protože „do přírody se nemá zasahovat“. Kůrovce ovšem nezajímaly hranice parků – šířil se dál a způsobil rozsáhlé škody i v hospodářských lesích.
- Jez na Labi u Děčína – Labe je jediná naše cesta k moři. Ekologické organizace již víc jak 20 let brání této stavbě a splavnění řeky po delší dobu než je tomu dnes. Bez jezu u Děčína bude velmi komplikované dopravit ze zahraničí například budoucí jaderné reaktory.
Kam se poděl zdravý rozum
Ekologie, pokud je skutečně vědecká disciplína, by měla být založená na faktech, ověřitelných důkazech a na odpovědném přístupu k přírodě. Když se z ní stane ideologický nástroj v boji o peníze, moc a mediální pozornost, ztrácí důvěryhodnost.
Ochrana přírody se nemůže zakládat na fanatismu a moralizování – ale na znalostech, spolupráci a zdravém rozumu.
Pan Macinka byl řádně zvolen poslancem Parlamentu České republiky, a má tedy plné právo podílet se na správě veřejných věcí, včetně resortu životního prostředí. V demokracii nejde o to umlčet ty, kteří mají jiný názor, ale naslouchat různým pohledům a hledat rozumný kompromis.
Věřím, že i lidé s odlišným pohledem na ochranu životního prostředí mohou přinést do debaty potřebnou rovnováhu. Ochrana přírody má smysl tehdy, když vychází z reality – nikoli z ideologie.
Jiří Nápravník
eObčanka a blackout: Dva výpadky, dva světy odpovědnosti
Dvě různé služby, dva různé přístupy. Elektronická identita občana (eObčanka) a přenosová energetická soustava ČEPS jsou pro stát stejně důležité — jedna pro digitální, druhá pro fyzickou infrastrukturu.
Jiří Nápravník
Blackout III. - chyba vedení
Za blackoutem nebyl dovoz elektřiny z Německa či porucha PST transformátoru na hranicích, ale špatný plán oprav v červenci 2025 v přenosové síti ČEPS. Souběh několika poruch v jeden krátký okamžik to vše spustil a hlavně odkryl
Jiří Nápravník
Blackout II. – drát jsem našel a s ním i další otázky
Blackout ukázal na několik zvláštních situací, které se v jeden okamžik setkali v přenosové síti. Levná elektřina z Německa, Ledvice na minimálním výkonu, neprůchodná rozvodna Chodov a navíc mraky nad solárními elektrárnami
Jiří Nápravník
BLACKOUT – mohu vidět ten upadlý drát?
Blackout ČR prý způsobil spadlý vodič. O posílení linky 411 se jedná od roku 2017. V rozvodně Hradec jsou instalovány PST trafa, která mají chránit českou síť před nadbytkem elektřiny z Německa a prý nám pomohou odborníci z ciziny
Jiří Nápravník
Luční bouda je reakce na jednání šéfů Národních parků, nejenom v Krkonoších
Uzavření Luční boudy pro kolem jdoucí turisty je možné chápat jako výkřik o pomoc, aby si někdo z kompetentních už konečně vážně všiml absurdního jednání vedení Národních parků a zjednal nápravu.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát
Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz...
Opakovaně tajila porody a novorozence záhy zabila, soudí matku za dvě vraždy
Královéhradecký krajský soud dnes otevře otřesný případ vraždy dvou novorozeňat v Dobrušce na...
Víkend bude slunečný, ale chladnější. V noci na neděli může mrznout
Počasí v závěru týdne přinese mírné ochlazení, ale zato více slunečních dnů. Do soboty se ještě...
Indie přestane kupovat ruskou ropu, Módí mě o tom ujistil, prohlásil Trump
Indický premiér Naréndra Módí ujistil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho země už nebude...
Senát schvaluje prezidentovy kandidáty Bartoně a Smolka do Ústavního soudu
Senát rozhoduje o nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Přijde je osobně do...
Řidič technologické dopravy
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
- Počet článků 78
- Celková karma 20,64
- Průměrná čtenost 1662x
Prvního hackera jsem vypátral v roce 1999, prvního vykradače bankovních účtů přes internetová bankovnictví v roce 2002.