Kauza Čapí hnízdo je obrazem naší společnosti.

U soudu se projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo. Tato kauza a osoba pana Babiše rozdělují společnost. Co když pan Babiš dělal to samé co mnoho jiných podnikatelů, tedy naplno využil dotační podmínky. Jste připraveni to uznat?

Kauze Čapí hnízdo jsem se věnoval již v letech 2017 a 2018 například v tomto článku . Na tehdejších svých závěrech bych nic neměnil. Jen bych zopakoval jednu větu z článku - Rozsah toho, co může dělat státní (EU ) úředník stanovují zákony a vyhlášky. Naopak pro podnikatele platí, že mohou vše, co není omezeno nebo přímo zakázáno. Konec citátu. O Čapím hnízdu jsem psal už v roce 2017, za těch osm let jsem slyšel mnoho názorů na podporu pana Babiše i proti němu. Kauza není stále uzavřena. Většinu voličů již kauza ani nezajímá. Zůstala, ale otázka spáchal Andrej Babiš trestný čin nebo naplno využil tehdejší podmínky a postupoval podobně jako jiní žadatelé, kteří ale nevstoupili do celorepublikové politiky?

Vlastnická struktura společnosti Farma Čapí hnízdo

Je absurdní a hodně zvláštní, že někteří novináři a úředníci zkouší hledat za vlastnickou strukturou společnosti Farma Čapí hnízdo něco, co tam není. To, zda děti pana Babiše skutečně chtěly nebo skutečně pracovaly ve firmě Čapí hnízdo, se mohlo v průběhu času zásadně měnit. Stačí si vzpomenout na akci režiséra Klusáka, který na předvolební míting Andreje Babiše přivedl v roce 2021 jeho syna (

). Podle mne to byl od Klusáka vrchol hyenismu. Vztah táty a dětí je velmi osobní věc. Opravdu vím co tím myslím. Pokud se organizátor založení firmy, otec rozhodl vytvořit firmu a mezi spolumajitele uvedl své děti, tak to je v podnikání běžná věc. Stejně tak je vnitřní věc firmy i případ, že se do jejího fungování, především na začátku, zapojí někdo další a třeba i bez nároku na honorář. Někomu se to nemusí líbit, ale i podnikatel, a to i velmi bohatý podnikatel, může dělat vše, co není zákonem omezeno nebo zakázáno, takže může například radou a kontakty pomáhat při rozběhu cizí firmy. Navíc pokud firma patří jeho dětem. Samozřejmě, že navenek za firmu jedná jednatel, to ale nebrání tomu, aby externí konzultant nebo třeba táta jednal s obchodními partnery.

Čapí hnízdo jako malá firma

Farma Čapí hnízdo, resp. IČ farmy původně patřilo ZZN Pelhřimov do koncernu Agrofert. Při přípravě žádosti byla firma vyjmuta z koncernu a přejmenována. Jenže to vše bylo a je dohledatelné v Obchodním rejstříku na Justice.cz. Jestli to bylo v pořádku nebo nikoliv, to posuzovali úředníci při zpracování žádosti o dotaci a rozhodli o poskytnutí dotace.

Určitě jste v minulosti v jiných případech zaznamenali, že českou firmu vlastní firma registrovaná na Kypru nebo nějakém ostrovu v Karibiku. Někdy jsou důvodem daňové optimalizace. Dalším důvodem je zatajení skutečného vlastníka.

Za firmou Čapí hnízdo byla viditelná a snadno dohledatelná historie. Nikdo se v případě kauzy Čapí hnízdo neuchýlil ke skrývání přes firmu v cizině.

Dotace z EU a jejich využití

Jak jsem již napsal výše, tak kauzu Čapí hnízdo sleduji od roku 2017. Za těch osm let jsem slyšel i názor, že pokud by všichni podnikatelé, kteří při žádostech o EU dotace zvolili podobnou cestu jako Andrej Babiš, byli vyšetřováni a stíháni jako Andrej Babiš, tak by pro další setkání TOP 100 českých manažerů stačil větší obývací pokoj. Možná je v tom kus nadsázky, v každém případě, když se podíváte kolem sebe na jaké „úžasné“ projekty šly v minulosti dotace z EU a kdo je především využíval, tak je v tom i značný kus pravdy. Na rozdíl od projektů, které skončili po době určené pro čerpání dotace, tak Čapí hnízdo funguje dál.

Trestní právo není krasobruslení

V krasobruslení je hodnocen sportovní a estetický či umělecký dojem rozhodčími. Stačí nesympatie mezi sportovcem a rozhodčím (rozhodčími) a projeví se to na bodovém hodnocení v soutěži.

Trestněprávní odpovědnost není krasobruslení. V této oblasti se posuzují důkazy. Důkazy o historii společnosti Farma Čapí hnízdo byly a jsou dohledatelné v Obchodním rejstříku, včetně toho, že firma byla součástí koncernu Agrofert. Stejně tak bylo možné dohledat, že v orgánech společnosti byli uvedení rodinní příslušníci nebo spolupracovníci Andreje Babiše. Nebylo tam, žádné zatajování historie nebo osobních vazeb. I za takto jasných podmínek Farma Čapí hnízdo dostala dotaci. Nebylo tam žádné skrývání.

Farma Čapí hnízdo dotaci dostala. Tedy z pohledu úředníků splnila podmínky pro čerpání dotace. Úředníci měli možnost a dokonce povinnost ověřit si historii a vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo. Když jsem z veřejných zdrojů našel propojení já již při psaní prvních článků v letech 2017-18, tak stejné informace museli mít i úředníci, kteří posuzovali žádost o dotaci. Takže tam žádný podvod nevidím. Předkladatelé žádosti o dotaci svoji historii a vlastnickou strukturu firmy nezakrývali a úředníkům zjištěné informace nevadily, resp. nebyly v rozporu s pravidly pro čerpání dotace.

Pohled na kauzu Čapí hnízdo a její hodnocení rozděluje lidi. Toho, kdo má názor, že by měl být Andrej Babiš odsouzen za Čapí hnízdo, bych se zeptal jestli byl, je a bude stejně nekompromisní i vůči dalším firmám a podnikatelům, kteří žádali o dotace a pro splnění podmínek udělali vše co mohli.

Dalším bodem pro zamyšlení je fakt, že Andrej Babiš opustil pohodlné místo majitele a „šéfa“ koncernu Agrofert a pustil se do politiky. Odpůrci Andreje Babiše by sami sobě měli odpovědět jestli jsou si skutečně jisti, že by byl stíhán v kauze Čapí hnízdo, i když by byl „jen“ úspěšný miliardář a sponzor politických stran.

Kauza Čapí hnízdo víc než o Andreji Babišovi vypovídá mnoho o nás všech. Vypovídá o tom, jak jsme někdy i neefektivně utratili značnou část peněz z EU dotací. Stačí porovnat naší dopravní infrastrukturu například se sousedním Polskem.

Dalším bodem k zamyšlení je hodnocení důkazů, a to jak konkrétními osobami u PČR a SZ, tak především médii. Teď myslím tu skutečnost, že podnikatel může dělat vše co není zákonem zakázáno. Tedy může i podat žádost o dotaci. Je na zvážení na straně posuzujícího úřadu zda má nárok či nikoliv.

Poslední bod směřuje k politikům. Snažit se zničit soupeře tím, že bude trestně stíhán je velmi ošemetné. Může se totiž stát, že se u soudu prokáže, že se nejednalo o trestný čin a politik vyjde od soudu posílen a poučen.