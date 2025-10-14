eObčanka a blackout: Dva výpadky, dva světy odpovědnosti
eObčanka a energetická přenosová soustava měly v posledních měsících vážné výpadky. V případě eObčanky její ředitel převzal odpovědnost a rezignoval. V případě blackoutu, který ochromil polovinu Prahy a severovýchod Čech, se vedení ČEPS odvolává na „provoz v souladu se zákonem“ a dodnes vlastně neznáme oficiální příčinu.
Dva výpadky, dvě reakce
K výpadku aplikace eObčanka došlo v pátek 3. října 2025 odpoledne, tedy v den, kdy začaly parlamentní volby. Systém pro elektronickou identifikaci občanů přestal fungovat právě ve chvíli, kdy ho tisíce lidí potřebovaly k přihlášení do státních služeb.
Ředitel Digitální a informační agentury (DIA) se po obnovení provozu 8. října 2025 osobně omluvil a nabídl rezignaci ministrovi vnitra. Nevymlouval se na dodavatele ani na počasí či přetížení systému. Jednoduše uznal odpovědnost, kterou nese vedení za službu, již stát občanům poskytuje.
(zdroj: DIA, tisková zpráva 8. 10. 2025, dia.gov.cz
Jenže právě 8. října 2025 — ve stejný den — probíhala v Brně úvodní konference Svazu energetiky ČR při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Na pódiu vystoupil i ředitel společnosti ČEPS Martin Durčák. V části určené pro dotazy z publika zazněla otázka, co vedení ČEPS udělá pro to, aby se blackout ze 4. července 2025 neopakoval. Durčákova odpověď zněla lakonicky: „Děláme vše v souladu se zákonem.“ Bez uznání chyby, bez sebereflexe. Jen konstatování, že papírově bylo všechno v pořádku, resp. podle zákona a vysvětlení poskytne zpráva za několik měsíců.
Co se vlastně stalo
Při blackoutu 4. července 2025 zůstala bez elektřiny polovina Prahy a severovýchodní část republiky. Vše začalo přerušením vodiče na lince V411 a následným odpojením bloku Ledvice 6, což spustilo kaskádu poruch. Závažnější než samotný technický problém ale bylo, že přenosová soustava byla do značné míry oslabená plánovanými odstávkami a výlukami — podle dokumentu „Měsíční příprava provozu ČEPS“ pro červenec 2025 jich bylo dvakrát více než loni.
Rozvodna Chodov v Praze byla navíc odpojena od dvou hlavních přívodů (Řeporyje a Temelín) a napájena pouze z jednoho směru (ze severu přes Čechy Střed), čímž přestala platit zásadní provozní podmínka N–1.
(zdroj: ČEPS – Měsíční příprava provozu, červenec 2025, ceps.cz
Dva přístupy k odpovědnosti
Zatímco vedení DIA po výpadku eObčanky reagovalo rychle, srozumitelně a s osobní odpovědností, vedení ČEPS zvolilo přístup opačný – formální, právnický, bez přiznání chyby.
A to i přesto, že následky blackoutu byly mnohem závažnější: ohrožení nemocnic, zastavení dopravy, kolaps telekomunikačních sítí.
Veřejnost si právem klade otázku, proč se v českém státním sektoru považuje rezignace kvůli chybě v IT systému za standard, zatímco zhasnutí půlky metropole se vysvětluje tím, že „vše bylo podle předpisů“.
Závěr
Odpovědnost není jen o tom, kdo za co „může“. Je to také o ochotě otevřeně vysvětlit, co se stalo, proč k tomu došlo a jak se tomu příště předejde.
To je zásadní rozdíl mezi technickou chybou, kterou lze napravit, a systémovou chybou, kterou nelze přiznat, protože by zpochybnila samotné vedení organizace.
Výpadek eObčanky i červencový blackout ukázaly, že technické problémy se mohou stát kdykoliv. To, co ale skutečně určuje důvěru veřejnosti, není samotný výpadek, nýbrž způsob, jakým na něj vedení reaguje. Pokud se manažer nebo instituce dokáže k chybě postavit otevřeně, přiznat ji a vysvětlit, co se udělá pro nápravu, posiluje tím nejen vlastní důvěryhodnost, ale i důvěru lidí ve stát jako celek.
Opačný přístup – mlžení, formální fráze o „dodržení všech předpisů“ či přehazování odpovědnosti – sice možná obstojí v interní auditní zprávě, ale v očích veřejnosti vyvolává dojem, že se všechno smí, pokud je to podle papíru nebo patříte do té správné, nedotknutelné partičky.
Selhání se stávají — důležité je, jak se k nim postaví ti, kdo je řídí. Jeden manažer pochybení přizná, přijme důsledky a posílí tím důvěru veřejnosti. Druhý se zaštiťuje paragrafy a nechává občany tápat ve tmě — doslova i obrazně. Odpovědnost není jen o zákonech, ale o charakteru. A právě ten se v červenci a říjnu 2025 ukázal v plné nahotě.
P.S. v minulém článku jsem psal o velkém množství odstavených linek VVN (velmi vysokého napětí) v červenci 2025. Mezi nimi byly i linky mezi Řeporyjemi a Chodovem, dále mezi Kličínem (Temelínem) a Chodovem. Tehdy nebyla přijata žádná preventivní opatření.
30. srpna 2025 byla v opravě a dočasně vypnuta linka V411 a ČEPS v dopoledních hodinách nechal v Severních Čechách v provozu uhelné elektrárny s výkonem cca 250MW.
Jiří Nápravník
Blackout III. - chyba vedení
Za blackoutem nebyl dovoz elektřiny z Německa či porucha PST transformátoru na hranicích, ale špatný plán oprav v červenci 2025 v přenosové síti ČEPS. Souběh několika poruch v jeden krátký okamžik to vše spustil a hlavně odkryl
Jiří Nápravník
Blackout II. – drát jsem našel a s ním i další otázky
Blackout ukázal na několik zvláštních situací, které se v jeden okamžik setkali v přenosové síti. Levná elektřina z Německa, Ledvice na minimálním výkonu, neprůchodná rozvodna Chodov a navíc mraky nad solárními elektrárnami
Jiří Nápravník
BLACKOUT – mohu vidět ten upadlý drát?
Blackout ČR prý způsobil spadlý vodič. O posílení linky 411 se jedná od roku 2017. V rozvodně Hradec jsou instalovány PST trafa, která mají chránit českou síť před nadbytkem elektřiny z Německa a prý nám pomohou odborníci z ciziny
Jiří Nápravník
Luční bouda je reakce na jednání šéfů Národních parků, nejenom v Krkonoších
Uzavření Luční boudy pro kolem jdoucí turisty je možné chápat jako výkřik o pomoc, aby si někdo z kompetentních už konečně vážně všiml absurdního jednání vedení Národních parků a zjednal nápravu.
Jiří Nápravník
Kauza Čapí hnízdo je obrazem naší společnosti.
U soudu se projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo. Tato kauza a osoba pana Babiše rozdělují společnost. Co když pan Babiš dělal to samé co mnoho jiných podnikatelů, tedy naplno využil dotační podmínky. Jste připraveni to uznat?
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Další den Dozimetru: pokračuje výpověď klíčového svědka
V úterý je na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji. Ten...
Mladistvého hocha soudí za vraždy prodavaček. Přivedla ho ozbrojená eskorta
U krajského soudu začalo hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové....
Na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou hořel kamion, doprava stojí
Policie a hasiči od rána zasahují u požáru kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5...
SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák
Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou....
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...
- Počet článků 77
- Celková karma 18,17
- Průměrná čtenost 1681x
Prvního hackera jsem vypátral v roce 1999, prvního vykradače bankovních účtů přes internetová bankovnictví v roce 2002.