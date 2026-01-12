Blackout : Nešťastná náhoda, nebo fatální podcenění?
I po zveřejnění zprávy ČEPS (vedení ČEPS jí nazývá „Rozbor závažné provozní a poruchové události (PaPU) v ČR ) stále zůstalo několik důležitých a nezodpovězených otázek.
Jedná se o tyto otázky :
1, Proč se volily dva různé přístupy k rozpojení linky vysokého napětí. Na počátku července bez dodatečných opatření a o osm týdnů později byly dva bloky elektrárny jako pojistka proti problému.
2, Vypnutí linky V208. Běžně se při přetížení vypínají některé spotřebiče, tím klesne přetížení a výpadek se nedotkne tolika zákazníků.
3, Mlčení o vedení V225/226, které podobně jako V411 spojují rozvodny Hradec a Vyškov, takže mohly pomoci při výpadku.
Dva přístupy, dvě různá opatření - Chyba v přípravě
V měsíční přípravě provozu na červenec 2025 bylo naplánováno 12 odstávek linek VVN, několik transformátorů na rozvodnách, bloky elektráren a navíc ve dnech 30. června až 4. července dopoledne ještě snížení výkonu elektrárny Ledvice 6. Všechny tyto odstávky proběhly bez jakýchkoliv dodatečných opatření – bez tzv. redispečinku, který zajišťuje dostatek výroby elektřiny v přenosové síti.
A teď si porovnejte situaci s o měsíc později provedenými opatřeními: Na konci srpna se opravoval vodič na témže vedení V411, které na počátku července odstartovalo blackout. Vedení Řeporyje–Chodov–Kočín a Řeporyje-Chodov-Čechy Střed byly zapojeny, elektrárna Ledvice 6 fungovala bez omezení. Přesto byl v období 30. srpna až 4. září vytvořen redispečink minimálně 400 MW – jeden blok v Počeradech a jeden v Chvaleticích byly připraveny jako záloha. Proč, když na počátku července nebylo takové opatření potřeba?
Tento obrovský rozdíl v přístupu mluví za vše. Změny v měsíčním plánu provozu, přesunutí odstávky Ledvic na konec června nebo na srpen, plus redispečink v podobném rozsahu jako na konci srpna – to by byl dobrý základ, jak blackoutu předejít. Nestalo se tak a průchodnost sítě sever - jih byla kriticky oslabena.
Přetížení V208: Když se odpojí zdroj místo spotřeby
Zpráva ČEPS několikrát zmiňuje přetížení linky V208 a transformátoru na rozvodně Krasíkov. Dispečeři linku V208 vypnuli, v Krasíkově zafungovala proudová ochrana.
Pro laiky: Přetížení znamená, že za zařízením je příliš mnoho spotřebičů odebírajících elektřinu. Základní princip řešení je jasný: V případě přetížení je vždy lepší odpojovat spotřebiče než celou linku, která přivádí elektřinu. Odpojením části sítě klesne proud a místo rozkolísání celé sítě je kontrolovaně odpojena jen část. Zbytek pokračuje v provozu.
V případě blackoutu 4. července by to vyžadovalo rychlý zásah na rozvodnách Čechy Střed a Bezděčín. Není to nic nového – zpráva ČEPS se v jiné souvislosti sama zmiňuje o „odlehčení odběru na úrovni 220 kV“.
Takové postupy ale musí být dopředu připravené. Dispečeři v krizové situaci nemohou přemýšlet, co by měli udělat a jestli to vůbec mohou udělat. Řešením je checklist, krizový manuál otestovaný předem. Používají ho piloti dopravních letadel i inženýři v blokových dozornách jaderných reaktorů. Proč ne v ČEPS?
Před vydáním zprávy jsem těžko hledal vysvětlení, proč během několika okamžiků přestaly elektrárny v severních Čechách dodávat elektřinu. Vysvětlením jsou ochranné prvky, které po zakolísání frekvence nejdříve odpojily bloky od dálkového ovládání a při dalším poklesu je natvrdo vypnuly.
Úplnému odstavení elektráren se mohlo předejít kontrolovaným a hlavně rychlým rozpojením severní části přenosové soustavy. To ale vyžaduje skutečnou přípravu a trénink, jaký nabízejí letecké simulátory pilotům nebo cvičné dozorny v Dukovanech a Temelíně směnovým inženýrům.
Mlčení o vedení V225/V226: Co se neřeklo
A nyní ta poslední, velmi důležitá věc. Nikde, skutečně nikde ve zprávě o blackoutu, jsem nenašel informaci o vedeních V225 a V226. Přitom tato vedení stejně jako V411 propojují rozvodny Hradec a Vyškov. V měsíčním plánu provozu pro červenec nebyla zmínka o jejich odstávkách. Nikde není informace, zda byla tato vedení před blackoutem zapojena a pod napětím nebo ne. Tato vedení mohla pomoci při přenosu elektřiny po poruše V411. Jasně je to nižší napěťová hladina, 220kV místo 400kV. Ale kdo chce najde řešení, kdo nechce píše výmluvy.
V kritické infrastruktuře neexistují nešťastné náhody
V systémech kritické infrastruktury nešťastné náhody být nesmí. Existuje nezkušenost, neznalost, podcenění situace – to vše lze minimalizovat důkladnou přípravou a tréninkem. O tom mohou vyprávět piloti nebo směnoví inženýři z jaderných elektráren.
Pak tu je ještě možnost zlého úmyslu nebo arogance mocných, přesvědčených o své neomylnosti.
Otázky, které zůstaly bez odpovědi
Zpráva ČEPS sice vysvětlila, proč se relativně rychle odpojily elektrárny Počerady a Chvaletice protože nejdříve lehce (o 0,2 Hz) a po odpojení V208 výrazně klesl kmitočet v přenosové síti.
Jak jsem uvedl již na začátku, tak další otázky zůstaly nezodpovězené:
Proč se v době odstávek 12 linek a mnoha bloků elektráren nevyhlásil redispečink a nebyl v severní části soustavy dostatek výkonu pro překonání případných výkyvů?
Proč „najednou“ při opravě téže linky V411 koncem srpna byl redispečink 400 MW vyhlášen, přestože bylo mnohem méně odstávek?
Proč dispečer v případě linky V208 místo rychlého odpojení spotřebitelů odpojil celou linku a ještě více rozkolísal síť?
Proč nikdo nemluvil a nepsal o linkách V225/V226, které stejně jako V411 spojují rozvodny Hradec a Vyškov?
Podle mě by se vedení firmy, která je klíčovým prvkem kritické infrastruktury, mělo jasně vyjádřit ke všem nejasnostem.
V ČR je zatím hodně instalovaného výkonu v uhelných a jaderných elektrárnách, takže strašit občany nebo jim přímo vyhrožovat blackoutem má povahu zastrašování a šíření poplašné zprávy.
Jiří Nápravník
Kolik hlasů ve volbách má občan a kolik ekolog?
Ekologie jako vědecká disciplína, by měla být založená na faktech, ověřitelných důkazech a na odpovědném přístupu k přírodě. Když se z ní stane ideologický nástroj v boji o peníze, moc a mediální pozornost tak ztrácí důvěryhodnost
Jiří Nápravník
eObčanka a blackout: Dva výpadky, dva světy odpovědnosti
Dvě různé služby, dva různé přístupy. Elektronická identita občana (eObčanka) a přenosová energetická soustava ČEPS jsou pro stát stejně důležité — jedna pro digitální, druhá pro fyzickou infrastrukturu.
Jiří Nápravník
Blackout III. - chyba vedení
Za blackoutem nebyl dovoz elektřiny z Německa či porucha PST transformátoru na hranicích, ale špatný plán oprav v červenci 2025 v přenosové síti ČEPS. Souběh několika poruch v jeden krátký okamžik to vše spustil a hlavně odkryl
Jiří Nápravník
Blackout II. – drát jsem našel a s ním i další otázky
Blackout ukázal na několik zvláštních situací, které se v jeden okamžik setkali v přenosové síti. Levná elektřina z Německa, Ledvice na minimálním výkonu, neprůchodná rozvodna Chodov a navíc mraky nad solárními elektrárnami
Jiří Nápravník
BLACKOUT – mohu vidět ten upadlý drát?
Blackout ČR prý způsobil spadlý vodič. O posílení linky 411 se jedná od roku 2017. V rozvodně Hradec jsou instalovány PST trafa, která mají chránit českou síť před nadbytkem elektřiny z Německa a prý nám pomohou odborníci z ciziny
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
V Libereckém kraji klesly teploty i k minus 24 stupňům, silničáři radí opatrnost
V Libereckém kraji klesly ráno teploty hluboko pod bod mrazu, na Jizerce v Jizerských horách i...
Na silnicích Vysočiny je rozbředlý či uježděný sníh, mohou být sněhové jazyky
Na silnicích Vysočiny, které se solí, byl dnes ráno rozbředlý sníh. Na zbývajících je uježděná...
Na vedlejších cestách Olomouckého kraje leží zbytky sněhu
Se zvýšenou opatrností musejí i nadále počítat řidiči na vedlejších silnicích Olomouckého kraje,...
Jihlava se chystá na velké kácení, odstraní stovky suchých a nebezpečných stromů
Město Jihlava se v letošním roce během období vegetačního klidu chystá na rozsáhlé kácení stromů a...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 79
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1648x
Prvního hackera jsem vypátral v roce 1999, prvního vykradače bankovních účtů přes internetová bankovnictví v roce 2002.