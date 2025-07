BLACKOUT – mohu vidět ten upadlý drát?

Blackout ČR prý způsobil spadlý vodič. O posílení linky 411 se jedná od roku 2017. V rozvodně Hradec jsou instalovány PST trafa, která mají chránit českou síť před nadbytkem elektřiny z Německa a prý nám pomohou odborníci z ciziny

Blackout na severovýchodě Čech a v okolí Prahy prý způsobil spadlý fázový vodič. Linka velmi vysokého napětí (VVN), na které k tomu došlo, měla být posílena – o tom se přitom jedná od roku 2017. V rozvodně Hradec jsou instalovány PST transformátory, které mají chránit českou síť před nadbytkem elektřiny z Německa. Příčinu pádu vodiče mají nyní posoudit zahraniční odborníci.

Spekulace s deriváty a spadlý fázový vodič

V letech 2022 a 2023 jsem zkoumal situaci kolem vládní půjčky pro ČEZ ve výši 50–75 miliard korun. Firma tehdy prodělala přes 26 miliard kvůli spekulacím s komoditními deriváty v roce 2021 a hrozily další ztráty. Zjistil jsem, že zdražení elektřiny nezpůsobil nedostatek energie, ale špatně řízené spekulace komoditními deriváty, snaha rychle získat zpět peníze z vládní půjčky a nenaštvat menšinové akcionáře. Vzniklo prostředí v němž se na růstu cen chtěl přiživit každý obchodník. A povedlo se jim to – vláda ani kontrolní orgány nezasáhly.

Páteční blackout sice přímo nesouvisel s výrobou elektřiny ani spekulacemi s komoditními deriváty, ale nápadné paralely tu jsou: ať jde o deriváty, nebo o přenosovou síť, pohybují se zde obrovské peníze – a s nimi i pokušení pro ty, kdo raději „hledají způsoby, jak pomoci sobě, ne zaměstnavateli“.

Kde je ten přetržený vodič?

Když v úterý večer vykolejil vagon metra v depu Hostivař, informace včetně fotografie se objevily během hodin na serveru Zdopravy.cz. Když 9. července dopoledne nákladní automobil zavadil o vedení vysokého napětí, tak to už po obědě bylo na stránkách krimi-plzen.cz i s fotografiemi. Stejně rychle se zveřejňují zprávy o dopravních nehodách nebo požárech. Ale u spadlého fázového vodiče na lince 411 nic. V době mobilů s fotoaparáty a povinné fotodokumentaci servisních zásahů je to přinejmenším podezřelé.

Když dokážou zveřejňovat fotky ze zásahu složky IZS, tak je velmi zvláštní, že společnost ČEPS se svým finančním rozpočtem a PR oddělením takovou fotku nezveřejní. Pak se snadno vkrádají na mysl myšlenky, že ty fotky neexistují nebo dokonce, že ten drát ani nespadl.

Místo konstruktérů nám s problémem pomůže úředník?

Když se rozbije nějaká součástka a je jedno jestli to je čerpadlo vody u požáru, klimatizace v mezinárodním rychlíku nebo fázový vodič, tak budu v první řadě chtít vysvětlení a nápravu od výrobce nebo firmy, která zařízení nainstalovala. V případě pátečního blackoutu se nemluví o tom, že kritickou situaci bude muset vysvětlit výrobce stožáru, izolátoru nebo spojky na vodiči. V zprávách se hovoří o spolupráci s odborníky ze zahraničí a z ENTSO-E, ale proč je nutná spolupráce a rada od zahraničních odborníků na energetiku nebo od „odborníků na energo PR“, když se přerval jeden měděný drát /fázový vodič? Není to zvláštní, vždyť přetoky ze zahraničí za náš blackout nemohou nebo to bylo jinak?

Hraniční transformátory: miliardová investice na papíře?

Už v roce 2012 Hospodářské noviny upozorňovaly, že přetoky elektřiny z Německa (až 3500 MW) ohrožují stabilitu sítě. Jako řešení se v letech 2016–2017 nainstalovaly PST transformátory, které měly tyto toky regulovat. Sice tam byl problém a zpoždění jednoho z transformátorů, ale to se vyřešilo ještě u výrobce a v létě 2017 byly všechny PST transformátory nainstalovány a měly regulovat přetoky elektřiny z Německa do ČR. Je zvláštní, že po pátečním blackoutu se objevily zprávy, že do ČR opět přitékala elektřiny v objemu přes 3500MW, tedy podobný objem jako v roce 2012, tedy dávno před instalací regulačních PST transformátorů.

Znamená to, že vedení ČEPS vyřadilo z provozu a ze systémů pro regulaci a ochranu české přenosové sítě PST transformátory? O těchto transformátorech se mluvilo v letech 2016-2020, ale v souvislosti s blackoutem o nich nepadlo ani slovo. Není to zvláštní? Nemělo by na to vedení ČEPS jasně odpovědět?

Jistě, že to je zvláštní. Trafa stála víc jak 1 miliardu korun a ony se nepoužívají? To vypadá, že někdo nepostupuje s péčí řádného hospodáře, když bez vysvětlení nechají nevyužitou investici za víc jak jednu miliardu korun. Navíc investici, které mohla zabránit „pádu fázového vodiče“ a blackoutu.

Posílení linky 411 na 2x400kV

Ve spojení s pádem fázového vodiče na lince VVN 411 se několikrát zmínil i fakt, že tato linka se má navyšovat. Jenže se o tom mluví už od roku 2017. Co tam ti úředníci a vedení ČEPS celou tu dobu dělali, že nebyli schopní zajistit, aby navýšení stávající linky získalo všechna potřebná razítka. Navíc, když se jedná o navýšení stávající linky, nikoliv o úplně novou trasu. Jedná se o navýšení linky velmi vysokého napětí, která spadala a spadá do kritické infrastruktury. Opravdu si myslíte, že je normální pokud povolení pro elektrické vedení kritické infrastruktury trvá 8 let? Normální to není.

Teď by se mělo ukázat na manažera na straně ČEPS a úředníky na straně státních úřadů, kteří to brzdili a měli bychom po nich chtít vysvětlení proč to brzdili.

Závěr

Blackout 4. července sice technici rychle odstranili, ale zůstávají neodpovězené otázky:

Nikdo nám neukázal spadlý a přetržený drát. Nikdo nám nevysvětlil k čemu jsou rady zahraničních odborníků, když „jen“ spadl drát/ elektrický vodič. Nikdo nám nevysvětlil proč nefungovaly PST transformátory na hranicích s Německem. Nikdo jasně nevysvětlil proč povolení stavby posílení vedení linky 411, která patří do kritické infrastruktury, trvalo víc jak osm let.

Podobně jako v případě ČEZu a jeho spekulací s komoditními deriváty, tak i v tomto případě se ve spojení s blackoutem objevuje mnoho vážných otázek, na které ministr ani manažeři ČEPS zatím neodpověděli.