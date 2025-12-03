Život nevymyslíš
Možná jsem nějaká bizarní výjimka, ale když jsem si takovouhle inventuru sám provedl, poctivě provedl, tak jsem pochopil jednu klíčovou pravdu. Ty nejzásadnější věci v životě ke mně přišly, připluly, zjevily se, můžu tomu říkat jak chci, ale jedno je jisté: já je fakt nevymyslel. Nenaplánoval. Nenarýsoval. Přišly ke mně samy, vystoupily z nějakého tajmného prostoru, o kterém nemám sebemenší tušení, jak to tam-za-oponou funguje.
Uvedu příklad. Na gymnáziu jsem neměl sebemenší tušení, co jít studovat. Ve třeťáku přišla Sametová revoluce a tak jsme se vlastně ani moc neučili, spíš jsme kecali po hospodách a užívali si ten kvas všude kolem nás. No a při takovém jednom posezení s kamarádem Honzou jsem se ho zeptal:
„A kam jdeš vlastně na vejšku Honzo?“
„Jdu na medinu. My jsme doktorská rodina až někam do osmnáctýho století. Tak jdu taky študovat na doktora“
„Ty kráso. Tak to je hustý. Já půjdu asi na žurnalistiku, nebo nevim. Možná půjdu někam makat a rozhlídnu se co a jak“.
„Hele, a nechceš jít taky na medinu?“
„Ty vole...“, napil jsem se piva, „...tak jo“.
No a bylo hotovo. Vymalováno. Příjmačky jsem udělal, na medicínu jsem se dostal. Honza ne. Po třech letech jsem odešel, byla to mýlka, špitál mi smrděl a bolest pacientů mě děsila až jsem z toho měl panické ataky, a tak celý život přemýšlím o tom, jestli ten Osud sáhl vedle, jestli Pán Bůh nebyl taky v tom revolučním kvasu trochu nametenej a prostě se spletl, anebo to o něčem mělo být. No a jasně, že mělo. Bylo by to složité uvažování, ale já tu zkušenost prostě potřeboval a bez ní bych se neobešel a nedostal se mnoha dalším věcem. Mnoha dalším zásadním věcem. No a tak musím přiznat, že ten Pán Bůh nakonec moc dobře věděl, co dělá.
Mohl bych jmenovat ještě mnoho dalších zásadních bodů a okolností mého života, které prostě přišly. Bez plánu, bez v-té-chvíli-zřejmé logiky, prostě vpluly do mého žití samy a přeházely ho tak, že nezůstal kámen na kameni.
Jistě to sami znáte. Náhodná setkání s někým, koho v té chvíli potřebujete. Anebo to, že jste ho potřebovali zjistíte později. Význam těch nahodilých-zásadních životních událostí se mnohdy nedozvíme hned. Jsou to semínka, která dopadnou do našeho života a pak rostou. Až z nich něco velkého JE.
Staří řekové rozlišovali dva druhy času. Ten první se jmenuje Chronos. To je ten čas, kde to vypadá takhle: ve 14.30 v Kolkovně na Újezdu se sejdu s člověkem X, budu s ním hovořit o Z a bude z toho Y. To je typická řeč času Chronos. Obvykle nefunguje. A čím víc lpíme na tom, aby to Y bylo fakt přesně Y, tím více se to odchýlí a tím více jsme pak zklamaní. No a když u to Y skutečně chytíme, tak se hned začneme rozhlížet po Y2, Y3...Yn. Událost v čase Chronos není prakticky nikdy zásadní.
Druhý čas nazývali Kairos. Ten Kairos hovoří asi takhle: něco mi v životě chybí, něco mi schází...ve správný čas, na správném místě potkám správného člověka a můj život se odrazí nějakým zajímavým směrem. Znám někoho, kdo přesně takhle prochází životem a místo přání, které by měly pevné obrysy (auto, dům, věci, pozice atd.) si přeje výhradně výsledný pocit, který by chtěl, aby měl. Což je být šťastný. A nelze být šťastný, když člověk není celistvý.
A tak jsem se i já rozhodl přemýšlet v čase Kairos. Přeju si jednoduché věci. Vlastně ne věci, ale výsledné pocity. Jak bych se chtěl v životě cítit, jak bych v něm chtěl být rozkročený. O té cestě k tomu nepřemýšlím v nějakých elementárních bodech, neplánuju jí. Nechám to na Bohu Kairosovi, ať si s tím nějak poradí. Jako tenkrát v 89-tém, v pivnici Plzeňka. Tam jsem si přál jediné: vplout do divoké řeky života. A to se na 100% splnilo.
Jsem tedy na cestě k zásadnímu smíření se s tím, že život zkrátka nevymyslíš. Čím víc jej k sobě necháš přicházet a s užaslýma očima dítěte budeš čekat na zázraky, tak ony prostě přijdou. Nemůžou totiž nepřijít. Obzvláště nyní o Vánocích.
Hoďte svoje upřímné přání do času Kairos, dejte mi ho na obětní oltář a neuvažujte o tom, jak se to stane. To přání si bude žít svým vlastním životem a už teď, právě teď, už to jede. Tam-někde.
Život zkrátka nevymyslíš.
Miroslav Mühlböck
