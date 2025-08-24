Příběh pro mého syna
Můj příběh, který píšu proto, abych zůstal uvnitř sebe spojený s mým malým milovaným kloučkem, je pohádkový příběh o dvou malých mimozemšťáncích z planety, kde je běžné hovořit se stromy. Moudré stromy, jejichž duše je spojená s dušemi všech stromů v celém vesmíru, radí obyvatelům daleké planety, jak žít v souladu s přírodou a jak využívat energii Dobra, která je ukryta ve všech živých tvorech. Dva malí úžasní mimozemšťánci, hlavní postavy příběhu, se jmenují Fluffy a Blinki. Jsou nadáni mimořádnými schopnostmi a tak si je ten nejmoudřejší starý strom vybere pro záchranu umírajících stromů na daleké planetě Zemi, kde žijí LIDÉ. Tam nikdo neumí se stromy hovořit. Nikdo nezná sílu Dobra a oni spalují co se dá, aby získali energii, zamořují svou planetu, neposlouchají řeč přírody a planeta je na pokraji záhuby. Navíc jeden s druhým válčí, ubližují si a rovnováha Dobra je jejich zlobou narušena. Když zemře příroda na Zemi, zemřou i pozemské stromy. A když zemřou pozemské stromy, bude to začátek záhuby všech stromů v celém vesmíru. A to by bylo zlé. Duše stromů by začala chřadnout, moc Dobra bude narušena. Celý vesmír by se potom stal velmi smutným, nehostinným místem. Jedinou nadějí pro celý vesmír jsou tedy tito dva malí, úžasní mimozemšťánci, kteří se vydávají ze své krásné planetky s duhovým sluncem na dalekou pouť vesmírem, aby lidem ukázali, jak využívat sílu Dobra. Přáním starého moudrého stromu je, aby lidi naučili hovořit se stromy. Letí tam proto, aby lidem otevřeli oči a přivedli je na lepší cestu. Na Zemi čeká malé mimozemšťánky velké dobrodružství plné napětí, nebezpečí, ale také opravdového přátelství a síly Dobra nakonec jistě zvítězí. Do příběhu vstoupí dva malí kluci z planety Země, kteří projeví obrovskou statečnost a pomohou Fluffimu a Blinkimu splnit jejich nelehký úkol. Ale nebudou na to sami. Do příběhu vstoupí jeden velký chlupatý kocour, který se jmenuje Marlboro, který jakýmsi nedopatřením nabyde nevídané inteligence. Jak to celé bude probíhat, a jak to nakonec dopadne, to se nechte překvapit a proto čtěte dál :-)
Ve svém blogu budu každý týden uveřejňovat jednu dvě kapitoly a budu vděčný každému, koho můj příběh zaujme, a má třeba malé děti, aby jim příběh četl a aby mi sdílel do komentářů jejich reakce. Mohly by být pro mně vodítkem a nápovědou na cestě k jeho dokončení.
Ať se vám příběh líbí, ať co celé dobře dopadne nejen v něm, ale i v našich životech. Ať síly Dobra nakonec zvítězí...a to je vlastně to hlavní POSELSTVÍ mého příběhu.
Mirek.
Kapitola 1, Duhové slunce
Ocitneme se na chvíli na úžasné planetě Fluffotopie, která obíhá kolem nádherného duhového slunce. A příběh může začít...
