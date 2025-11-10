O ctnostech politků
Staří Řekové měli na ty, kteří řídili jejich společenství, čtyři základní požadavky. Popravdě řečeno, ani jeden z nich nezněl „nekecáme, makáme“. S tím se počítalo tak nějak automaticky. Přeci, když už někdo chce vládnout, tak si to zkrátka musí odpracovat. To je neoddiskutovatelné a pokud se to neděje, lidé to velmi brzy poznají.
Jaké ty požadavky starých Řeků tedy byly? To, čím musel tehdy politik, člověk, který rozhoduje o osudech jiných, oplývat, byly čtyři ctnosti. Pojďme si je jednu po druhé projít.
Tou první ctností byla moudrost. Uvádím ji na prvním místě, protože je korunou ctností a bez ní ty ostatní nemůžou nikdy správně fungovat. Jenže co to ta moudrost vlastně je? Je to vlastnost přímo úměrná nasbíraným titulům, množství faktických znalostí, dovedností, míra dosažených úspěchů v tom, či onom oboru? Vůbec ne. Moudrost musí vycházet z jedné podstatné věci. A tou je znalost sebe samého. Moudrost je tedy mírou sebezkušenosti, která nemusí úplně korelovat s akademickou hodností. Jistě sami znáte lidi, které by jste přes množství jejich titulů nazvali hlupáky, stejně tak jako znáte lidi, kteří žádný titul nemají a životní zkušeností nabyli moudrosti, o kterou se dá opřít. Moudrost bychom asi nejlépe mohli nazvat zralostí osobnosti. Zralá osobnost zná sama sebe, rozumí svým motivům, není lstivá, není mstivá, je altruistická, není prospěchářská, umí odpouštět a tím, že rozumí sama sobě a svým motivům, rozumí i jiným lidem. A to včetně svých vlastních i těch jejich motivů. A tak zralá osobnost nemůže být hašteřivá, opírat svůj význam a ukazovat na svou preferenci zásadně jen a pouze zdůrazňováním chyb jiných. Zralá osobnost nemůže stavět společnost výhradně a jen na ekonomice života. Na velikosti Má-Dáti / Dal. Tohle prostě nemůže a nesmí být všechno. Zralá osobnost bere sama sebe a tím pádem i všechny ostatní v celé komplexitě potřeb nás lidských bytostí. A my skutečně nejsme jen jakési stroje na Má-Dáti Dal. Pokud by se to na této klauzuli ustálilo, a momentálně se to děje, tak napříč společností exploduje krize smyslu, vyhoření v rozměrech celé společnosti. Zaměření na dosažení hmotného zabezpečení jakožto jediného smyslu lidského žití nemůže skončit jinak, než naprostou katastrofou. A toto zralá osobnost, oplývající moudrostí, vnímá a dává svému konání širší kontext. A teď mi řekněte, kdo ze současných politiků je zralý, nehašteřivý, altruistický, má osobní styl a úroveň, je velkorysý, nadčasový, zkrátka je osobností a k tomu moudrou osobností? Já nevím. Občas někomu uvěřím a pak se zklamu. A tak mám tuhle kolonku v současné chvíli prázdnou. Chytrých lidí, schopných lidí, těch máme dostatek. Ale moudrých? Fakt nevím.
Další ctností je spravedlnost. O té se bez moudrosti nedá vůbec hovořit. Být spravedlivým může být jen člověk, který je zároveň moudrý. Jinak je spravedlnost vykonávána jen s ohledem na prospěch sebe sama. Skutečná spravedlnost musí být ale také prozíravá. Být spravedlivý, zůstávat „s právem“, je věc neuvěřitelně složitá, je předmětem vnitřního nastavení morálky a přítomností morálních principů vůbec. Člověk, který po většinu svého života nekonal příliš mnoho morálně nezávadných věcí, po většinu svého žití zejména hromadil svůj soukromý majetek, využil sebemenší příležitosti ke zvýšení svého mnohdy iracionálního profitu, takový člověk bude mít podstatnou tendenci k tomu, být spravedlivý zejména v rámci svých zájmů. A okrajově snad bude (občas) i spravedlivý ve prospěch těch ostatních, ve prospěch celku. Přičemž by tomu mělo být naopak.
Třetí ctností je odvaha. To je báječná vlastnost. Tou zdánlivě oplývají současní politici nejvíce. Mnozí, již odešlí ze scény, měli spousty odvahy loupežničit na všem, co jim jejich funkce a vliv nabídly. Měli odvahu lhát. Měli odvahu se mstít. Měli odvahu být bezohlední. Tohle všechno si skutečně žádá velkou odvahu. Jenže takováhle odvaha je zhoubná. Ona to ani odvaha není. Je to jen a pouze bezohlednost a ve finále i bez-ohlednost na následky. Takže spíše bezohledně-neomalená-hloupost. Skutečná odvaha, kterou dnes také v té politické plejádě nenacházím, je třeba taková odvaha přiznat vlastní chybu. Odvaha odejít, když mám kostku másla na hlavě. Odvaha pokořit své vlastní ego a odpustit. Odvaha mít tu příležitost a přesto nekrást. Mít odvahu se nemstít, i když to někdy tak pekelně chutná. A pak to nejdůležitější: odvaha je, přiznat si jaký skutečně jsem. Jaké jsou mé skutečné motivy. Jsem narcistní, moci-chtivý, psychopatický jedinec? Fajn, co naplat. Defakto za to ani nemůžu, já jsem sám sebe nevyrobil. Není to tedy o vině, proč jsem zrovna takový jaký jsem, ale o přiznání si svých skutečných motivací. Kážu proti migraci, velebím bílou rasu, vím přesně jak se postavit k situaci na Ukrajině…a ve skrytu duše mi jde jen o peníze a mou atraktivitu získanou slávou, která mi umožní ulovit více samiček? Nic proti tomu nemám. Ale když už jsem takový, tak se raději vy…ru na politiku. A k tomu je nutná velká odvaha. Pokud ji nemám, zůstanu a budu dál hrát vlastence. Tahle nota hraje na poměrně tlustou strunu.
Poslední ctností je přiměřenost. PŘIMĚŘENOST. Tady se musím rovnou zasmát. A asi to nechám bez větší úvahy. Znát míru, být při-míře, být přiměřený. Tím nemyslím být asketický, vůbec ne. V mojí úvaze se zaměřím jen a pouze na to, znát míru svých skutečných schopností. Míru toho, jak jsem skutečně schopný společnosti prospět. Politici si většinou plní svůj vlastní narcistně-majetkově-mocenský sen, který sní sami o sobě, což je v pořádku, nemám vůbec nic proti, rozumím mu víc než dobře, ale pokud neznají míru toho, co mohou tyto vlastnosti, když se nekontrolovaně utrhnou, způsobit ve společnosti, tak by měli použít moudrost, být spravedliví, najít odvahu…a odejít.
No nic, Bůh nám žehnej. Já tyhle čtyři starořecké a věčně platné ctnosti nevidím totiž u nikoho z politiků jaksi pohromadě. Přítomné harmonicky v jednom člověku. Jsou tady makouni, tvrdí dříči, tvrdí hráči, neznající dne ani hodiny, pracující na úkor svého zdraví (a nejspíš časem i zdravého rozumu), ale těch ctností se jim prostě nedostává.
A tak budu dál snít o vládě moudrých, zralých lidských bytostí, které jednou provždy uznají to, že my lidé nejsme pouhým nástrojem ekonomiky, prvkem pro zajištění konkurenceschopnosti, subjektem Má-Dáti Dal, a že ve společnosti zase jednou zaplanou ohně pospolitých setkávání, družnosti a národní hrdosti národa, znajícího své počátky.
Amen.
Miroslav Mühlböck
Feel-Good-Ismus
Tenhle blog se vám nebude líbit. A ještě aby ano. Co když v něm tvrdím, že marketingová politika založená na feel-good je vlastně blbost? Hm, raději to nečtěte, pokud by vás to mělo rozrušit.
Miroslav Mühlböck
Ty jsi Boomer, viď?
Ahoj Boomeři. Ahoj X-ka. Jak vám ten život šlape? U mně dobrý. Něco jsem pro vás napsal. Tak si to přečtěte :-)
Miroslav Mühlböck
A(I?) versus HI
AI brzy nabyde vědomí! Zaručená zpráva ze světa IT mágů. Není na tom přeci nic složitého. Stačí zvýšit výpočetní výkon, uspořádat procesory do neuronální sítě, napsat šikovný software a je to. Bullshit.
Miroslav Mühlböck
Kapitola 3, Ztraceni v lese
Kluci se ztratí v lese a první dobrodružství plné záhad a tajemství se rozbíhá. Snad všechno dobře dopadne :-)
Miroslav Mühlböck
Kapitola 2, Zázračná miminka
Fluffy a Blinki jsou zkrátka zázračná miminka a zázračná miminka mívají vždy nějaký velký úkol. No a pro tyhle dva malé mimozemšťánky to rozhodně platí dvojnásob.
