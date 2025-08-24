Kapitola 1, Duhové slunce
Kapitola 1
Kdesi hrozně moc daleko, až na samém konci vesmíru, obíhá kolem duhově zářícího slunce malá planetka, které ve své řeči její obyvatelé říkají Fluffotopie. Je plná nádherných krajin s loukami, na kterých rostou barevné květiny, a je plná lesů s vzácnými stromy, pnoucími se k duhové obloze, na které jako pestrý barevný lampión k radosti všech živých tvorů a tvorečků září duhové slunce. Na Fluffotopii je po celý rok příjemné počasí, není ani horko, ani zima, je tam zkrátka příjemně. Neprší tam a voda která celou planetku oživuje, bez vody totiž není život, se snáší na zem jako jemně padající barevná rosa vždycky v noci, kdy všichni spí. Ráno pak vyjde duhové slunce, zalije rozkvetlé louky a lesy a všechno je krásně barevné, plné života a plné radosti.
Obyvatelé Fluffotopie, kteří si říkají Fluffoři, jsou malá, chlupatá stvoření s velkýma očima a laskavým úsměvem. Jejich srst je jemná, heboučká a každý z Flufforů má svojí jedinečnou barvu. Ta může mít mnoho odstínů, asi jako sada barevných pastelek, ale někteří mají tak zářivé barvy, že jsou vidět na dálku i v noci. Fluffoři žijí v naprosté harmonii se svojí přírodou, kterou nade vše milují. Svoje obydlí budují v korunách stromů, vytvářejí malá společenství, ve kterých všichni spolupracují a sdílí svoje radosti, ale i občasné starosti. Rozhodně však více radosti, protože Fluffoři už takoví prostě jsou. Radují se z každého dne, z každého rána do kterého se v jejich nádherném duhovém světě probudí.
Fluffotopie je taky plná záraků. Jedním z těch zázraků jsou třeba kouzelné lesy, kde se dějí různé zvláštní věci. Jsou tam například místa, kam se nemocní Fluffoři chodí uzdravit silou přírody, která je k Flufforům stejně tak laskavá, jako oni k ní. Fluffoři umí mluvit se stromy, které jim sdělují různá velká tajemství o tom, jak příroda funguje, co potřebuje, co jí vadí a co jí prospívá. Fluffoři tak vždy dobře vědí, jak se o svojí přírodu starat. Nikdo z Flufforů si už nepamatuje, jak se tu řeč naučili, asi to bylo tak dávno, že už na to zapomněli. Ale každý Fluffor jí rozumí. Je potřeba se k tomu úplně ztišit, obejmout strom, tiše na něj mluvit ve své vlastní řeči, poprosit ho o rozhovor, a pak už stačí jen mlčet a pozorně naslouchat. Stromy nemají ústa, to dá rozum, takže to funguje tak, že to, co strom říká, slyší Fluffor rovnou uvnitř svojí hlavy. Jako by stromy mluvily přímo k jejich duši. Jejich řeč je tichá, šumí jak tráva když se do ní opře lehký letní větřík.
Kdysi dávno, před dlouhatánskou dobou jeden moudrý, starý strom, uprostřed toho nejvíc kouzelného lesa, prozradil Flufforovi, který se jmenoval Wizzy, jak získávat energii a neničit při tom přírodu. Byl to tenkrát největší objev Flufforů a Wizzimu proto postavili nedaleko toho moudrého starého stromu velikánskou sochu na památku toho úžasného objevu. Strom Wizzimu prozradil, že největší silou ve vesmíru je síla Dobra. To Fluffoři tak nějak už věděli, protože byli k sobě dobří a pomáhali vždy jeden druhému a v tom byla jejich největší síla. Nehašteřili se, nevedli války a naopak žili v jednotě jeden s druhým. Strom ale Wizzymu poradil, jak sestrojit přístroj, nazvali ho potom Dobrostroj, který dobro vyzařující z Flufforů a z nitra přírody umí zachytávat, shromažďovat a vyrábět z něj potom energii. Tou energií pak můžou Fluffoři svítit, pohánět s ní stroje na výrobu oblečení, na výrobu nábytku do jejich domečků v korunách stromů, můžou tou energií pohánět vznášedla, kterými se tichoučce bez sebemenšího hluku přemisťují z jednoho konce své planetky na druhý. A dá se s ní dělat spousta dalších věcí. Zkrátka a dobře, Dobrostroje fungující na Dobro, kterého je na Fluffotopie hrozně moc, úplně změnily jejich život a jejich planetka od té doby vzkvétala ještě více. Díky této energii mohli Fluffoři začít zkoumat vesmír. Byli totiž zvědaví, jestli je to všude tak krásné jako u nich na Fluffotopii.
Zjistili, že vesmír je strašně veliký. Ještě větší, než si kdokoli z nich dokázal kdy představit. Je tak veliký, že nejbližší planeta s jinými živými tvory je mnohem, mnohem dál, než kam je možné doletět za jeden Fluffoří život. Fluffoři zkoumali vesmír všemi možnými dalekohledy, teleskopy a citlivými anténami, protože velice zatoužili potkat se také s jinými obyvateli vesmíru, než byli oni sami. Ale nedařilo se jim to. Byli z toho nějaký čas smutní. Hodně smutní. Tak moc by chtěli vidět jiné planety, jiné světy a tak moc toužili ukázat jiným obyvatelům svojí krásnou Fluffotopii a naučit i další vesmírné tvory hovořit se stromy. Ne všemu, co jim stromy říkaly, totiž rozuměli. Usoudili proto, že třeba někde ve vesmíru žijí tvorové chytřejší, než oni sami a že se třeba s jejich pomocí dozví od stromů víc.
Nakonec se sešla velká Fluffoří rada a dohodli se na tom, že ve vesmíru určitě žije spousta jiných tvorů a tvorečků, ale nikdy se nemůžou potkat, protože je vesmír příliš veliký a všechno je od sebe moc daleko. Dohodli se také na tom, že už z toho nebudou smutní, že budou dál pečovat a budovat svůj krásný svět a budou se snažit více porozumět řeči stromů. Třeba právě stromy jim jednou poradí, jak cestovat tím velkým vesmírem.
A tak ten výzkum vesmíru s trochou toho smutnění odložili na celé stovky let.
Všechno se změnilo, když se narodili dva mimořádní fluffoříci. Jejich srst zářila tak, že se na ně chodili dívat ostatní Fluffoři z širokého dalekého okolí. Jednoho pojmenovali Fluffy, pro jeho hebkost a jemnost. Druhého pak Blinky, protože měl zářivě jasné modré oči.
Tihle dva fluffoříci změnili dějiny Fluffotopie. A možná celého vesmíru. A tom bude tenhle příběh…
Miroslav Mühlböck
Příběh pro mého syna
Bohužel nemám moc příležitostí se vidět se svým devítiletým synem, a tak jsem se rozhodl mu napsat příběh. Pohádkový příběh plný fantazie, dobrodružství, tajemství, příběh, kde zvítězí dobro nad zlem. Kéž by to tak bylo i v životě
Miroslav Mühlböck
Chvíle před úžasem
Miluju tenhle okamžik, kdy cítím, že jsem jen kousek od NĚČEHO, že se skoro můžu dotknout svého snu.
Miroslav Mühlböck
Neotevřené dopisy
Každý máme nějaký ten svůj neotevřený dopis. Schovaný v tajném šuplíku. Ať už v tom skutečném, anebo v jakémsi pomyslném šuplíku naší mysli. Těmi neotevřenými dopisy myslím všechno to, co raději schováme do své třinácté komnaty...
Miroslav Mühlböck
Intuice, karma, zloději a blog za 400 €
Všechno zlé je pro něco dobré. I když vám to pocuchá nervy a pocit křivdy se vryje hluboko pod kůži.
Miroslav Mühlböck
Volby 2016. Strhne se mela?
Prezident Zeman oznámil novinářům, že se rozhodl vypsat termín podzimních voleb. Budou kampaně konfrontační? Bude se prát špinavé prádlo? Budou se střílet čápi? Jaký bude zájem voličů a jaké budou výsledky?
