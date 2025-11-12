Jen taková básnička

Taky máte setrvalý pocit, že ten hlavní host vašeho života přešlapuje někde za dveřmi? A co když jste ten, kdo na tom prahu přešlapuje, vy sami?

Potkání s pravdou mého dne

Je jako sedět v malé místnosti

Prosycené vůní staré duchny

Kde u oplechovaných kamen

Sedávala matka mé matky

Kde závaží hodin na stěně

Svou vahou roztáčí soukolí hodinového strojku

Který o tom vypráví

Svým něžně kovovým

Tik tak

Tik tak

Ten zvuk se stává nově ustanovenou normou ticha

Sedím u stolu uprostřed místnosti

Lokty se opírám o prodřený pogumovaný ubrus

Připnutý k desce stolu čtyřmi kovovými sponami

Dívám se ke dveřím

Tváře mi hoří vzrušením

A já čekám

Až se klika na dveřích dá do pohybu

Snad už i slyším přešlapování netrpělivých nohou kdesi zpoza dveří

Tik tak

Tik tak

Podívám se pod stůl

A to moje nohy netrpělivě přešlapují

Klika se nepohne

Tik tak

Tik tak

Cítím v těch svých nohách potřebu pohybu

Vyskočit a vzít za tu kliku

Prudkým švihnutím rozrazit dveře

Za kterými jistě obezřetně vyčkává můj host

Tik tak

Tik tak

Ale pak to celé pochopím

Host už vstoupil do místnosti

Je tu tím, že zde není

A tak tu byl od počátku mých věků

Založen v mé touze

Po hostu

Tik tak

Tik tak

Autor: Miroslav Mühlböck | středa 12.11.2025 16:06

Miroslav Mühlböck

  • Počet článků 29
  • Celková karma 9,09
  • Průměrná čtenost 766x
Kdo se dívá ven, sní. Kdo se dívá dovnitř, probouzí se. To řekl kdysi Carl Gustav Jung. Já se chci dívat polovinu svého času ven, a snít. Tu druhou polovinu se chci dívat dovnitř, a bdít. A o obojím vám chci občas něco napsat...:-)

