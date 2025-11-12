Jen taková básnička
Potkání s pravdou mého dne
Je jako sedět v malé místnosti
Prosycené vůní staré duchny
Kde u oplechovaných kamen
Sedávala matka mé matky
Kde závaží hodin na stěně
Svou vahou roztáčí soukolí hodinového strojku
Který o tom vypráví
Svým něžně kovovým
Tik tak
Tik tak
Ten zvuk se stává nově ustanovenou normou ticha
Sedím u stolu uprostřed místnosti
Lokty se opírám o prodřený pogumovaný ubrus
Připnutý k desce stolu čtyřmi kovovými sponami
Dívám se ke dveřím
Tváře mi hoří vzrušením
A já čekám
Až se klika na dveřích dá do pohybu
Snad už i slyším přešlapování netrpělivých nohou kdesi zpoza dveří
Tik tak
Tik tak
Podívám se pod stůl
A to moje nohy netrpělivě přešlapují
Klika se nepohne
Tik tak
Tik tak
Cítím v těch svých nohách potřebu pohybu
Vyskočit a vzít za tu kliku
Prudkým švihnutím rozrazit dveře
Za kterými jistě obezřetně vyčkává můj host
Tik tak
Tik tak
Ale pak to celé pochopím
Host už vstoupil do místnosti
Je tu tím, že zde není
A tak tu byl od počátku mých věků
Založen v mé touze
Po hostu
Tik tak
Tik tak
Miroslav Mühlböck
O ctnostech politků
“Nekecáme, makáme”. Není to úplně špatné heslo. Rozhodně je fajn pro řízení firmy, možná i pro řízení státu a vlastně řízení čehokoli. Určitě lepší než “něco nažvaníme lidem a v klidu budeme krást”. Ale fakt to takhle stačí?
Miroslav Mühlböck
Feel-Good-Ismus
Tenhle blog se vám nebude líbit. A ještě aby ano. Co když v něm tvrdím, že marketingová politika založená na feel-good je vlastně blbost? Hm, raději to nečtěte, pokud by vás to mělo rozrušit.
Miroslav Mühlböck
Ty jsi Boomer, viď?
Ahoj Boomeři. Ahoj X-ka. Jak vám ten život šlape? U mně dobrý. Něco jsem pro vás napsal. Tak si to přečtěte :-)
Miroslav Mühlböck
A(I?) versus HI
AI brzy nabyde vědomí! Zaručená zpráva ze světa IT mágů. Není na tom přeci nic složitého. Stačí zvýšit výpočetní výkon, uspořádat procesory do neuronální sítě, napsat šikovný software a je to. Bullshit.
Miroslav Mühlböck
Kapitola 3, Ztraceni v lese
Kluci se ztratí v lese a první dobrodružství plné záhad a tajemství se rozbíhá. Snad všechno dobře dopadne :-)
