Diagnóza: Válka
Mám rozečtenou knihu od C.G.Junga: Duše moderního člověka. Je to soubor jeho esejů z různých let jeho činnosti. Zajímavý je esej Problém duše moderního člověka, podle které kniha získala svůj titul. Tuto esej napsal Jung v roce 1928. Tedy v období mezi dvěma světovými válkami. Přesněji řečeno, uprostřed tohoto období. U toho čtení mě až mrazí.
Uvedu několik citací: „…každý pokrok ve vnějším světě vytváří také stále vzrůstající možnost ještě větší katastrofy“. Počátkem dvacátého století byly takovým „pokrokem“ bojové plyny a další první vlaštovky zbraní hromadného ničení. My jsme po bezmála sto letech technického pokroku o mnoho dál, máme toho po ruce pro jakoukoli „..větší katastrofu“ nepoměrně víc. Když pominu jaderné zbraně, což je finále pro lidstvo jako takové, tak my lidé disponujeme mnoha „skvělými“ a „pokrokovými“ prostředky, jako jsou drony, hybridní způsob války, zapojení hackerů, AI technologií, máme toho zkrátka díky technickému pokroku v našem arzenálu nepřeberné množství. Člověk je vynalézavý tvor, a tak dokáže každý výdobytek technického pokroku adaptovat na prostředek k zabíjení.
O kousek dále píše Jung tohle: „…dnes už větší města plánují, ba dokonce připravují obranná cvičení proti útoku jedovatým plynem“. A ještě dál píše: „…neznamená to nic jiného, než že takové útoky jsou už naplánovány a připraveny?“. Děsivé, nemyslíte? O jedenáct let vypukla druhá světová válka. I bez použití bojových plynů a jedů dokázala válečná mašinerie spolykat desítky milionů životů, proměnit velkou část Evropy (a nejen jí) v trosky.
Zásadní otázka zní: jak je možné, že se lidstvo neobejde bez války? Kde se v nás bere ona diagnóza Válka? Položím si možná hloupou otázku: co je vlastně LIDSTVO?
Lidské společenství je složené z bezpočtu jednotlivců, z nichž neexistují dva takoví, aby měli zcela totožnou subjektivitu vnímání světa. Přesto dochází s železnou pravidelností v lidských dějinách k tomu, že se v jednom šiku dají do pohybu stovky tisíc, ba miliony, zejména mladých mužů, aby pod tou či onou vlajkou-ideálem-světonázorem šli zabíjet jiné stovky tisíc mužů, jejichž prapory nesou jinou symboliku. Motivy takového válečného zuření se s odstupem času vyjeví jako mnohdy naprosto absurdní. Až banálně absurdní. Svět ale mezi tím spláchne potopa krve a z náhle a masově zakoušené ontologické nouze (blízkosti smrti) se zrodí nové uspořádání světa. Jede se takzvaně dál.
Tomu celému můžeme říkat politika, územně-geografické zájmy, národnostní zájmy, můžeme tomu říkat jak chceme, ale všechny ty pojmy nejsou nic jiného než jakási abstrakce, kterou ale bohužel přijmou jednotlivci za vlastní. Ten oheň zuřivosti jeden proti druhému zkrátka z nějakého (mnohdy „vznešeného“) důvodu vzplane a pak už si hoří vlastním plamenem. Zachvátí všechny a paradoxně uvnitř znepřátelených táborů může mnohé sjednotit. Zuřivost a nenávist proti „NĚKOMU JINÉMU“ má jednotící moc. V Německu třicátých let ten „NĚKDO JINÝ“ byli Židé a sjednocení proti takovému jednoznačně identifikovatelnému nepříteli fungovalo bezvadně. Oheň vášně poté vše spálí. Ale, bude to znít hrozně, také očistí. Já osobně si myslím, když se dívám na fotky vojáků Wehrmachtu ze zničeného Berlína roku 1945, jak sedí na lafetě kanonu s hlavou zabořenou hluboko do dlaní opřených o kolena, že ta zásadní otázka, kterou ti chlapi ztělesňují, může znít takhle: „…a k čemu to celé vlastně bylo?“ Proč tolik rozličných, individuálních životů vyhaslo? Proč sedím uprostřed zničeného města posetého desítkami tisíc mrtvých? Ten člověk, ten muž, už určitě vystoupil z role zastánce toho či onoho světonázoru, sedí sám se svým zoufalstvím a žalem, v osamělé hrůze a možná i studu, že to celé vůbec přežil. Světonázor-geografické-národnostní potřeby tímto skončily. Je čas si uvědomit, že jsem člověk, který si život ničím nezasloužil, dostal jej jako dar. Odkud se ten dar vzal, to už je jiná kapitola. A tímto darem je ve jménu toho-či-onoho s železnou pravidelností mrháno, v případě dvou světových válek přímo v gigantickém měřítku.
Jak je to celé možné? Proč ve světě, kde je tolik ideálů a proklamací směřujících k vzácnosti života, najednou vyvstane potřeba zabíjet jeden druhého? Kdo vlastně drží prst na té pomyslné spoušti celé té mašinérie? Je to nějaký národ, nějaká skupina, něco podobně abstraktního? Nedovedu si to představit. Dovedu si představit jen a pouze jednotku člověka. Trochu mi to nasvítil opět geniální Jung.
Jung píše: „…pokud jsou tito jedinci více či méně typičtí, pak může být jejich vyznání jako dostatečně platný popis přijato moha dalšími lidmi“.
No a takhle nějak to nejspíš je. Ve společnosti, v každé společnosti, to šumí nespočtem ryze individuálních potřeb. Potřeb konkrétních jednotek oné společnosti, a tou jednotkou není (a nemůže být) společnost jako taková, je to vždy jednotlivec. Kolektivním vědomím skutečně nedisponujeme. Čas od času se ovšem objeví onen jedinec více-či-méně typický, vyjádří nějakou zásadní potřebu, trefně jí pojmenuje, a díky jeho typičnosti pro tu kterou skupinu se s takto vyjádřenou zásadní potřebou ztotožní většina ostatních. Naskočí na to. Proto mohl jeden jediný více-či-méně-typický člověk jako byl Adolf Hitler dát do pohybu něco tak gigantického, jako byla druhá světová válka.
Nechci prvoplánově říkat, že tu máme nového Hitlera v podobě například Putina. Putin je více-či-méně-typický člověk své vlastní společnosti, a proto se může v této společnosti držet u moci. Každá země má svého více-či-méně-typického člověka, se kterým se ztotožní velké množství dalších lidí. Ti jej potom volí, protože více-či-méně-typicky vyjadřuje názory mnohých. Problém nevidím v tom, kdo je nebo není Hitlerem dnešní doby. Problém je v tom, že v lidské duši obecně dřímá temná diagnóza. Diagnóza válka. Válčí se v zácpě na dálnici, povětšinou klaksony a odnesou to ušní bubínky, válčí se na sociálních sítích, odnesou to duše těch „zhejtěných“, válčí se ve firmách (o dobrý flek), válčí se v rodinách, válčí se v politice (všichni jsou špatní, kromě mě), válčí se prostě všude. Jen v těchto válkách nejde většinou o život. Diagnóza: Válka platí ovšem i tam. Máme ji na dně své duše. Mám ji tam i já. Ale to je v pořádku. Když se dva chlapi zfackují, je vyřešeno a vystoupila jedna individualita proti druhé. Proč ne. Ale, ale, ale. Když povstane nějaký ten více-či-méně-typický představitel, a tím fakt nemířím jen na východ, mířím bez vyjímky všude, kde se teď řinčí zbraněmi, a ona diagnóza: Válka přejde v pandemii...tak to prostě špatně končívá.
A proto Bůh nám žehnej. Potenciál k vzájemnému ničení máme nejvyšší v dějinách lidstva. A tak, pokud se dá do pohybu vzájemná nenávist rozpoutaná více-či-méně-typickými jednotlivci a my se s tímto pohybem ztotožníme, tak to bude mnohem větší průšvih, než kdy jaký tu kdy byl.
Miroslav Mühlböck
