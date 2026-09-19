Co když vědomí nevzniká z hmoty?
Žijeme v době, která miluje čísla. Sledujeme růst ekonomiky, výkon firem, produktivitu, spotřebu, ceny, trhy. Když čísla rostou, máme pocit, že se věci vyvíjejí správně. Když klesají, znervózníme.
Neříkám to jako kritiku kapitalismu nebo konzumu. Sám podnikám a dobře vím, jak důležitý je výkon, výsledek i růst. Jen mě někdy napadá, že jsme si z růstu udělali téměř náhradní odpověď na otázku, jak si jako lidstvo vedeme.
Přitom o těch nejzákladnějších věcech víme překvapivě málo. Nevíme, proč vůbec něco existuje. Nevíme, proč jsme tady. A pořád vlastně nevíme ani to, proč svět nejen registrujeme, ale také prožíváme.
Když člověk tyhle otázky pustí k sobě, začnou být docela nepříjemné. Běžný život se o ně totiž skoro vůbec neopírá. Ráno vstáváme, pracujeme, řešíme peníze, vztahy, děti, zdraví, dovolenou, hypotéku. To všechno je samozřejmě důležité. A přesto pod tím zůstává něco, co jsme si nikdy pořádně nevysvětlili.
Co jsem?
Odkud se bere to, že něco zakouším?
Proč je vůbec něco namísto ničeho?
Mně se tyto otázky začaly vracet stále častěji. Ne jako akademická hra. Spíš jako pocit, že pod tím vším, co považujeme za běžnou realitu, zůstává něco nedořešeného.
Nejvíc mě trápila jedna prostá věc: proč vůbec něco prožíváme?
Nemyslím tím, jak funguje mozek. O mozku toho víme stále víc. Víme, co se v něm děje při bolesti, při strachu, při vzpomínce nebo při vnímání barev. Umíme sledovat elektrickou aktivitu, známe nervové dráhy, umíme popsat spoustu procesů, o kterých před několika desítkami let nebylo možné ani snít.
Jenže pořád zbývá něco zvláštního.
Proč bolest nejen spustí určitý nervový proces, ale také bolí?
Proč červená není jen určitá vlnová délka světla a aktivita mozku, ale zároveň nějak vypadá?
A jak se vůbec stane, že uprostřed všech těch procesů existuje někdo, kdo může říct:
Já jsem.
Četl jsem různé teorie vědomí. Některé velmi zajímavé. Nějakou dobu mě přitahovaly i úvahy o kvantové podstatě vědomí. Jenže jsem se pořád vracel ke stejnému problému.
Máme hmotu. V ní probíhají chemické, elektrické, informační nebo třeba kvantové děje. Ty se nějak zorganizují a výsledkem má být vědomí.
Jenže právě ten přechod mi pořád nedával smysl.
Proč by měl fyzikální děj, byť sebejemnější a sebesložitější, vůbec něco zakoušet?
Tady jsem nikde nenašel odpověď, která by mě uspokojila. A tak jsem zkusil začít úplně jinak.
Začít tím, co opravdu vím
Když odložím všechny teorie o světě, pořád mi něco zůstává.
Zakouším.
To je jediná věc, o které mohu svědčit naprosto bezprostředně.
Mohu se mýlit v tom, co svět skutečně je. Mohu špatně chápat hmotu, čas nebo prostor. Mohu pochybovat i o sobě samém a o tom, jak přesně je moje „já“ utvářeno.
Ale nemohu rozumně pochybovat o tom, že právě probíhá zakoušení.
I pochybnost samotná je zakoušená.
Tohle se pro mě stalo výchozím bodem.
Ne hmota. Ne částice. Ne prostor. Ne mozek.
Ale prostý fakt, že něco je zakoušeno.
A když z toho myšlenkově odeberu jméno, tělo, věk, povolání, vzpomínky, názory a celý životní příběh, pořád zbývá cosi velmi prostého:
Jsem.
Právě odtud jsem si začal stavět vlastní systém úvah, který dnes pracovně nazývám TNM – Teorie nové metafyziky.
Nevznikal jako nějaká velká teorie všeho. Spíš jako moje snaha vzít jednu jednoduchou otázku vážně a dotáhnout ji co nejdál.
Podivná věta z velmi dávné doby
Právě u slova „Jsem“ jsem narazil na něco, co se mi od té doby vrací.
V biblickém Exodu se Mojžíš ptá Boha na jeho jméno. Odpověď známe:
„Jsem, který jsem.“
Vždycky mě na tom něco zaráželo.
Bůh neříká: jsem pán hromu, vládce nebes, ten, kdo rozhoduje o tvém osudu. Nevyjmenovává svou moc ani vlastnosti.
Řekne jen:
Jsem.
Netvrdím, že Bible obsahuje nějakou skrytou verzi TNM. A už vůbec netvrdím, že tato věta něco vědecky dokazuje.
Ale připadá mi zvláštní, jak hluboká ta formulace je.
Lidé před tisíci lety neměli naše přístroje. Neměli magnetickou rezonanci, teleskopy ani částicové urychlovače. Jednu věc ale měli úplně stejně jako my.
Sami sebe.
Mohli sedět v tichu, odhlédnout od jména, postavení, majetku, těla, vzpomínek a ptát se, co zůstává.
A možná mohli dojít ke stejnému místu.
Jsem.
Technika nám otevřela neuvěřitelný pohled ven. Vidíme galaxie, atomy, neurony, genetický kód.
Ale cesta dovnitř nikdy žádný přístroj nepotřebovala.
Možná právě proto některé velmi staré výroky působí i dnes tak zvláštně moderně. Naši předkové možná nevěděli téměř nic o stavbě atomu, ale mohli vědět něco velmi hlubokého o samotném faktu existence.
Nevím.
Jen mi připadá těžké tuhle větu přejít jako pouhou literární ozdobu.
Možná je to jen krásný obraz.
A možná je v něm ozvěna něčeho, co lidé zahlédli už velmi dávno.
Tvrdý problém vědomí
Ve filozofii se používá pojem „hard problem of consciousness“, tvrdý problém vědomí.
Je to vlastně přesně ta otázka, která mi dlouho vrtala hlavou.
Můžeme dokonale popsat, co se v mozku děje, když člověk cítí bolest. Můžeme sledovat nervové dráhy, jednotlivé oblasti mozku, elektrické i chemické děje.
Ale z toho popisu stále není jasné, proč je to celé také nějak prožíváno.
Proč existuje vnitřní stránka děje.
Běžná představa vypadá zhruba takto:
hmota → mozek → vědomí
První dva kroky umíme popisovat stále lépe. Ten poslední zůstává zvláštní.
Jak se z fyzikálního procesu objeví prožitek?
A právě tady jsem si začal klást opačnou otázku.
Co když vědomí z hmoty vůbec nevzniká?
Co když jsme od začátku zvolili špatné pořadí?
Všechno, co o hmotě víme, se k nám totiž dostává prostřednictvím zkušenosti. Vidíme, měříme, čteme údaje na přístrojích, přemýšlíme nad výsledky.
Neznamená to, že svět existuje jen v naší hlavě. To by bylo příliš jednoduché.
Znamená to jen, že zakoušení je nám dáno bezprostředněji než jakákoli teorie o hmotě.
A pokud je tomu tak, stojí za pokus začít právě tam.
Co když hmota není to první?
V zakoušení jsou rozdíly. Světlo a tma. Teplo a chlad. Blízko a daleko. Jedno a druhé.
Jakmile vznikne rozdíl, vzniká vztah.
A vztahy mohou vytvářet struktury.
Některé jsou proměnlivé, jiné velmi stabilní. Opakují se, drží své vlastnosti, reagují předvídatelně. Právě takové struktury nakonec označujeme jako věci, objekty a hmotu.
Začal jsem si proto hrát s představou, že hmota a psychika možná nejsou dvě úplně oddělené substance.
Možná jde o dvě stránky něčeho společného.
Zvenku vidíme vztahy, strukturu a pravidelnost.
Zevnitř prožitek.
A co mozek?
Tahle představa mě přivedla k další otázce.
Když se na mozek díváme zvenku, vidíme neurony, chemii, elektrickou aktivitu a neobyčejně složitou síť vztahů.
Když stejnou realitu žijeme zevnitř, nemáme pocit neuronů.
Máme strach.
Radost.
Vzpomínku.
Bolest.
Co když mozek vědomí nevyrábí?
Co když fyzikální děj a prožitek nejsou dvě různé události, ale dvě stránky téže události?
Pak už není nutné hledat okamžik, kdy se chemie „promění“ v bolest.
To, co zvenku popisujeme jako určitý stav nervové soustavy, může být zevnitř právě bolestí.
Ta myšlenka mi připadá přirozenější než představa, že se k dostatečně složité hmotě v nějaké chvíli přidá něco úplně nového.
Vědomí.
Jedna základní skutečnost
Z těchto úvah postupně vznikla TNM.
Pro základ reality používám symbol S. Zakoušení označuji jako E.
Zpočátku jsem uvažoval tak, že E je jednou z vlastností S.
Dnes mě víc zajímá jiná možnost.
Co když je zakoušení samotným způsobem existence S?
Co když realita není nejprve mrtvá a až později se někde stane vědomou?
Co když její nejzákladnější podoba souvisí právě s tím prostým:
Jsem.
Je to metafyzická hypotéza, ne fyzikální teorie.
Ale má pro mě jednu velkou výhodu.
Nevytvoří nejprve propast mezi hmotou a vědomím, kterou pak musí složitě překlenovat.
Ta propast možná vůbec není skutečná.
Od „Jsem“ ke světu
Samotné „Jsem“ je téměř bez obsahu.
Aby mohl vzniknout svět, musí se objevit nějaké rozlišení. Jedno oproti druhému.
Z rozdílu vzniká vztah. Z vztahů struktura. A dostatečně stabilní struktury mohou vytvořit něco, čemu říkáme fyzikální řád.
V TNM pro tuto tendenci používám pracovní pojem vůle k manifestaci.
Nemyslím tím bytost, která se jednoho dne rozhodla stvořit vesmír.
Spíš samotnou tendenci existence projevit se, rozlišit se a nabýt určitou podobu.
Nevím, jestli vesmír skutečně funguje takhle. To by byla příliš silná věta.
Ale tahle cesta mi připadá soudržnější než představa, že se někdy uprostřed vývoje zcela nevědomé hmoty náhle objevil první prožitek.
A právě tady se mi znovu vrací ona stará věta:
Jsem, který jsem.
Možná je to jen krásná formulace starého textu.
Ale co když podobné věty vznikly z opravdového pohledu dovnitř?
Lidé před tisíci lety možná nevěděli mnoho o světě kolem sebe, ale jejich schopnost obrátit pozornost k sobě samým nebyla o nic menší než naše.
Možná někdy věděli něco jiného než my.
My jsme se naučili dívat velmi daleko ven.
Oni se mohli dívat hluboko dovnitř.
A pak člověk řekne: Já jsem
Na celé myšlence mě nakonec nejvíc fascinuje jeden kruh.
Na začátku stojí prosté:
Jsem.
Pak vzniká stále složitější svět.
Hvězdy, chemie, život, mozek.
A nakonec se někde v tom vesmíru objeví člověk, zastaví se a řekne:
Já jsem.
Je možné, že v tom okamžiku nevzniklo vědomí z něčeho úplně nevědomého.
Možná se jen něco, co bylo nějak přítomné od začátku, stalo natolik složitým, že začalo reflektovat samo sebe.
Nevím.
A to „nevím“ mi na tom připadá důležité.
TNM nechci stavět jako nové náboženství ani jako hotovou odpověď na všechno.
Je to spíš pokus vydat se jinudy.
Začít u jediného faktu, který mám skutečně před sebou:
zakouším.
A podívat se, kam až se z něj dá dojít.
O to se pokouším na webu www.experience-exists.com.
Je určený lidem, které podobné otázky nenechávají v klidu.
Možná totiž vědomí není něco, co musíme do obrazu světa složitě dodatečně vměstnat.
Možná jsme měli začít právě u něj.
Miroslav Mühlböck
Život nevymyslíš
Zkuste se ohlédnout po svém životě. Vyberte několik zásadních bodů, které jej nejvíce ovlivnily. A pak se zamyslete nad tím, do jaké míry jste si ty zásadní body narýsovali na nějakém pomyslném rýsovacím prkně.
Miroslav Mühlböck
Diagnóza: Válka
Si vis pacem, para bellum. Přeješ-li si mír, připravuj válku. Staré latinské úsloví, které ale historicky vzato prakticky nikdy nefungovalo. Přinejmenším ne příliš dlouho.
Miroslav Mühlböck
Jen taková básnička
Taky máte setrvalý pocit, že ten hlavní host vašeho života přešlapuje někde za dveřmi? A co když jste ten, kdo na tom prahu přešlapuje, vy sami?
Miroslav Mühlböck
O ctnostech politků
“Nekecáme, makáme”. Není to úplně špatné heslo. Rozhodně je fajn pro řízení firmy, možná i pro řízení státu a vlastně řízení čehokoli. Určitě lepší než “něco nažvaníme lidem a v klidu budeme krást”. Ale fakt to takhle stačí?
Miroslav Mühlböck
Feel-Good-Ismus
Tenhle blog se vám nebude líbit. A ještě aby ano. Co když v něm tvrdím, že marketingová politika založená na feel-good je vlastně blbost? Hm, raději to nečtěte, pokud by vás to mělo rozrušit.
|Další články autora
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...
Hlavní cenu festivalu české komedie v Novém Městě n.M. získal film 6 gramů
Hlavní cenu Festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metuji nazvanou Zlatý prim letos od...
U Bítova na Znojemsku zemřela cyklistka, havarovala při otáčení
U Bítova na Znojemsku dnes odpoledne zemřela cyklistka. Havarovala při otáčení, i přes resuscitaci...
Opilý řidič přehlédl pumptrack, s fiatem skončil vzhůru nohama
V sobotu se stala kuriózní nehoda ve Stodu na Plzeňsku. Osobní vůz značky Fiat vjel na místní...
Mimořádnou cenu poroty získal dabing PC hry Kingdom Come Deliverance II
Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský výkon v dabingu dnes v Přelouči získali...
- Počet článků 32
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 723x