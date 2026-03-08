Žena Ženě
jelikož nebyl ochoten vykonat práci, která mu byla přidělená?
Jen co přišel do zaměstnání, nepokusil se vynaložit žádnou námahu, pouze se vymlouval, proč nemůže dělat svou práci a hledal způsoby, jak ji podsunout někomu druhému, aby si ulehčil den.
Musím se ptát, proč bych s tím měla souhlasit? Proč bych měla být milá, chápající a laskavá? Proč bych měla zradit sama sebe a říct ano na úkor vlastních pocitů? Proč bych měla potěšit svého manažera jen proto, aby si o mne nemyslel, že jsem špatná kolegyně? Nezasloužila jsem si na konec pracovního týdne lehčí den? Nemluvě o tom, že kolega má vyšší plat. Tak proč bych měla ustoupit a přijmout práci, která byla jemu určená?
Jsem žena, která bez stěžování prochází bolesti měsíc co měsíc a nikdy nevyhledává výmluvy proč by měla obdržet jednodušší práce. Proto se musím znovu ptát, proč bych to měla pro něj udělat?
Navíc v dnešní době ve výrobě není těžká práce, jelikož ji za nás vykonávají stroje. Řekněte mi, proč bych to měla pro muže udělat?
Co asi tak vyroste z našich synů, pokud si z něj budou brát příklad?
Jsem žena z generace žen, kterým od útlého dětství bylo vštěpováno, jak se má žena chovat. Buď hodná, buď laskavá, buď empatická, buď pečující, buď nesobecká, buď nenáročná, buď nekonfliktní. Buď vysoká, buď štíhlá, buď hezká, buď zdráva, buď talentovaná, buď moudrá, ale ne až příliš. Buď společenská, buď cílevědomá, buď silná, buď bohatá, buď úspěšná. Zkrátka, buď dokonalá.
Ale kam až to musí dojít, abychom nabraly sílu a nahlas beze strachu, beze studu a bez sebe lynčování řekly zřetelné NE?
Bylo brzy z rána, sluneční paprsky zlehýnka prosvítaly mlhou, která se vznášela nad řekou Weaver, jejíž břehy hojně zdobily žluté irisy. Procházela jsem se v tichosti v přátelské společnosti přírody. Nikomu jsem nemusela nic dokazovat. Nemusela jsem být hodná, ani laskavá, ani pečující, ani nekonfliktní, ani štíhlá, ani pěkná, ani cílevědomá, ani bohatá. Mohla jsem být neupravená, a přece jsem se cítila být hezká. Povídala jsem si s přírodou i vesmírem o podstatě života a nepotřebovala jsem vysokoškolský diplom, abych byla vyslyšena a respektována. Nepotřebovala jsem dokazovat své bohatství penězi, nýbrž svým cítěním a vnímáním všudypřítomné krásy v obyčejných všednostech. Mohla jsem jen tak být. Cítila jsem se být přijatá. A v tu chvíli jsem si poprvé v životě uvědomila, že jsem jako příroda, dokonalá ve svůj nedokonalý způsob. Cítila jsem se být celistvá.
Cítila jsem, že jsem přírodou milováná.
Jsem krásná, laskavá, pečující, vnímavá, milující, křehká, zranitelná, proměnliví, silná, moudrá, tajemná, kreativní, ale také temná, studená a tvrdá. Jsem pokojná a zároveň plná pulzujících citů. Jsem odvážná, svobodná, hravá, živá. Jsem Žena.
Ne, to já jsem zklamaná pokaždé, kdy se mne společnost pokouší zlomit.
Být hodná na úkor vlastního klidu? Ne! Vím, že nikomu nic nemusím dokazovat. Stanovení hranic není sobeckost ani lhostejnost. Je to péče o sebe sama. Je to sebeúcta i sebeláska. Není na tom nic zlého, jelikož jak můžeme respektovat druhé, když si v první řadě nevážíme sebi sebe? I jiní mají své hranice, potřebují pečovat sami o sebe a dopřávat si kousek sebeúcty i sebelásky. Jakmile se naučíme vzájemně se respektovat bez kritizování, odsuzování a poučování, naučíme se vzájemné úctě i lásce.
Navíc jsem svobodná žena žijící v Anglii daleko od rodiny. A když se tady sama o sebe nepostarám, kdo to za mne udělá?
Být ženou je krásné. Tak nezapomeň, i ty jsi dokonalá žena ve svůj nedokonalý způsob.
Magdalena Suchankova
From a Woman to a Woman
“I am disappointed,” I was recently told by a man. Disappointed by whom? Me, because I was not afraid to say „no“ to setting boundaries and protecting my wellbeing? Or him, because he put us in this situation
Magdalena Suchankova
What do you see in my eyes?
Fear. There is fear in her eyes. Fear of what? Fear of whom? Fear of me? Fear of getting close? Fear of being exposed?
Magdalena Suchankova
When did this change?
There is no connection there. No chat, no laughter, no shouting, no childish fight. Nothing, just a hollow silence.
Magdalena Suchankova
Co vidíš v mých očích?
Strach. Je tam strach v jejích očích. Strach před čím? Strach z koho? Strach přede mnou? Strach ze sblížení? Strach z odhalení?
Magdalena Suchankova
Kdy se tohle změnilo?
Měla jsem ta rána ráda. Rána bez rádia a televize. Čas se na chvíli zastavil, aby nám poukázal jak nádherné je být jen tak spolu. Byl to nejlepší čas týdne.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Na Špičáku skončila Jízda přes louži pro většinu účastníků koupáním
Teplota vzduchu pod deset stupňů, teplota vody čtyři. Na šumavském Špičáku se jela tradiční Jízda...
Plzeň začíná s opravou a proměnou Masarykovy ulice, má být bezpečná a přívětivá
Plzeň s městskou firmou Vodárna začaly připravovat rekonstrukci a proměnu první části Masarykovy...
Jsme v cíli! FAMUFEST zná své vítěze
Polské Pendolino poprvé v Česku. Už zítra vyjede na trasu mezi Prahou a Bohumínem
Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino. Od 9. března do 17. června ho nasadí České dráhy ve...
Prodej bytu 3+kk Náchod, Husovo náměstí
Husovo náměstí, Náchod
3 270 000 Kč
- Počet článků 46
- Celková karma 5,89
- Průměrná čtenost 407x
I am who I am. Who am I?