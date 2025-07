08.07.2025 Když se dívám na krásu vycházejícího slunce, dívám se na východ, kde za obzorem skrývá se Evropa. A když slunci mávám s přáním hezkého rána, zdravím se s Vámi. Se všemi mými milovanými.

07.07.2025

Když příroda miluje… není třeba slov.

Mír je tam, kde je domov. Ale kde je domov? Domov je tam, kde je láska. A kde je láska? Láska je tam, kde je mír.

08.07.2025 Louka u řeky Weaver, Winsford, Velká Británie

30.06.2025

Pro někoho je to jen obyčejná, nudná, ničím výjimečná šiška. Pro mne je to život darován nám všem, a proto šiška je cenným šperkem. Šperk, který potřebuje být viděn otevřeným srdcem, jež jej bude milovat tak, jak jej příroda stvořila. Skutečná krása nepotřebuje být upravená, aby se laskavému srdci líbila.

25.06.2025

Jen tak si sedím na břehu řeky a sledují, jak se na klidné hladině, potom co mušky na ni dosednou, tvoří kruhové obrazce drobných vlnek. A když je ryba hodně příchutí, vymršti se, až to šplouchne. Chňapne po mušce, přičemž po sobě na hladině zanechá drobné bubliny, které vzápětí jedná po druhé popraskají. To pak mé srdce radosti zaplesá a duše poděkuje. Je tady život, ikdyž jej nevidím.

22.06.2025

Slzy nejsou to, za co bychom jsme se měli stydět. Slzy jsou to, na co bychom měli být hrdi. Slzy odhalují druhým lidem, že vnímáme pocity.

22.06.2025 Louka u řeky Weaver, Winsford, Velká Británie

V odrazu zapadajícího slunce tvoří se třpytivé obrázky, jak se drobné mušky letmo dotýkají usínající hladiny. Je naprosté bezvětří. Od lesa se ozývá upokojující zpěv ptáků. A jen sem tam nějaká kachna bezhlasně propluje obzorem na druhý břeh řeky. Ještě pár racků vzlétne na oblohu, aby se hned v zápětí vrátili do svých domovů. Krajina usíná.

09.06.2025

Na druhém břehu řeky vznáší se nad krajinou jemná vrstva vlhkosti sotva patrná lidskému oku. Samotná svěžest vzduchu doprovázená jemným vánkem zvěstuje pozvolný příchod deště. Krajina utichá. Nejen kachny, husy, labutě míří do svých domovů.

11.05.2025

Kdyby příroda uměla hovořit lidskou řeči, co by nám asi tak řekla? Nezáleží na tom, i tak bychom ji nenaslouchali.

22.06.2025 Na břehu řeky Weaver, Winsford, Velká Británie

05.05.2025

Ahoj, tak jsem tady slunce, na našem místečku. Můžeš se mi ukázat. Až jak tu nebudu, kdo sem na kopeček za tebou bude chodit a vítat se s přáním krásného dne? Nemusíš se, sluníčko, ničeho obávat, protože měsíc tady pro tebe bude až do samého skonani světa. Po mé pravici dnes na tebe spolu se mnou čeká. „Už se dočkáš měsíc, už tvoje milá přichází.“