Where Does Joy Hide?

Joy, you can’t buy it.

Joy, you can’t win it.

Joy, you can’t produce it.

Joy, you can’t grow it.

Joy, you can’t chase it.

Joy, you can’t catch it.

Joy, you can’t find it.

And yet joy is here and now.

Joy, you can feel it.

Joy, you can live it.

Joy is inside of you.

Joy is inside all of us.

David, baloon fly 09.03.2026

Dan, climbing a tree 17.04.2026

Daiva, on holidays 27.04.2026

Dabbie, flying kites 04.05.2026

My Dear Friend

Forget about work, responsibilities, duties, and worries. Forget about who you are and how you should live your life. Go back to your carefree childhood and let your inner child play with you.

1. Go back in time and draw a picture of your happy childhood.

2. Take your inner child on an adventurous cruise and write a story together.

3. Reward yourself and bake a cake from your childhood for yourself.

4. Play with the bubble blower and enjoy the beauty of the reflected colors of the sunlight.

5. Break your curfew and secretly read a book to your inner child under the blanket late into the night.

6. Invite your friends to camp in nature, build a campfire together, and roast marshmallows.

7. Fly in a balloon. Fulfill the wish of your inner child and take yourself to the air.

8. Stop in time and just watch the stars.

9. Let your child’s imagination compose a song or poem.

10. Do an act of kindness just for the joy of your inner child, for example, donate food.

11. Prepare a picnic of your childhood wishes for your loved ones.

12. Remember the childlike lightness of being and just fly a kite for joy.

13. Let your inner child be creative and together create gifts for those you carry in your heart.

14. Be cheerful like a child and make an angel in the snow..

15. Climb a tree or ride the carousel and enjoy seeing the world through a child’s eyes

16. Play with the yo-yo, put together the puzzle, swing on the swing and be carefree like a child.

17. Dance in the rain and be happy.

Childhood memory 14.04.2026

Gift from sister Christmas 2025

My fantasy 18.02.2026

Life is joyful fun. Don’t stop being a child.

I wish you a life full of fun and joy, Magdalena

Autor: Magdalena Suchankova | pondělí 1.6.2026 10:00

Magdalena Suchankova

Kde se nachází radost?

Radost, nelze ji koupit.

Magdalena Suchankova

Feelings

Sometimes, there are feelings I do not welcome.

Magdalena Suchankova

Cítím

Někdy mám pocity, které nevítám.

Magdalena Suchankova

Do you remember?

My body was shaking and my muscles were in one big spasm. The blood rushed to my head so violently that I was afraid that my brain would explode under the pressure in my skull like jam in a pressure cooker. I gasped for breath,

Magdalena Suchankova

Pamatuješ?

Tělo se třáslo, zatímco svaly byly v jedné velké křeči. Krev se hrnula do hlavy tak prudce, až jsem se bála, že mi mozek pod tlakem v lebce exploduje jako zavařenina v papiňáku. Popadala jsem po dechu,

Magdalena Suchankova

  • Počet článků 59
  • Celková karma 5,96
  • Průměrná čtenost 335x
Jsem, kdo jsem. Kdo jsem?
I am who I am. Who am I?

