When did this change?
When I look at siblings, a girl and a boy, around five years old, I feel a separation for miles away. They sit peacefully at the table with headphones on, barely paying attention to the breakfast their mother is putting on their plates, both completely absorbed in their iPad worlds.
And the parents? Heads down, staring at their phones. They barely exchange a few words with each other.
Good morning, Coffee Costa. I sigh sadly inwardly.
It’s Tuesday, one hour before school starts, and the café is filled with parents treating their children to a morning hot chocolate on a weekday. When did this change? During my school years, we only went to the café for a reward. A reward for good grades at school, for participating in a math, language, recitation, singing, art or sports competition or after a public performance in a folk dance, you name it. An ice cream with whipped cream and chocolate sprinkles meant the whole world to me.
I can’t help but wonder if we deny today’s children television and the internet, how will they perceive reality? And are they even aware that not everything we desire to get comes without effort?
Suddenly, I miss the Saturday mornings when my sister and I waited for my mother to come home from the shop with fresh bread. We sat down for a modest breakfast together, and as we slowly ate toasts with butter and jam, the presence was filled with a conversation about what had been happening in our ordinary lives in the last few days. My sister did most of the talking. She was always the talkative one, while I liked to listen. I learned a lot of news about what was happening at our school.
I loved those mornings. Mornings without radio or television. Time stopped fr a moment to show us how wonderful it was just to be together. It was the best time of the week, without me realizing it at the time. Rare moments that I haven’t thought about for years.
When did this change? When did parents and children begin to drift apart without noticing? Is the internet responsible for our relationship isolation, as it has completely absorbed us with its constant entertainment in a fictional reality? Or was the disconnection already happening before the internet, we were just not aware of it?
