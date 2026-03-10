Včelí přátelství
‚Práce, práce, pouze práce,‘znaveně si ze zvyku opakuje, a přitom cítí, že nemá chuť dál poletovat z kvítí na kvítí. ‚Tohle přece nemůže být vše, jen pracovat od úsvitu do soumraku. Copak život nenabízí nic víc? Jen práci?’ zasmušile si povzdechne.
A v tom uslyší spokojený popěvek linoucí se krajinou. Rozlétne se, aby zjistila odkud přichází.
„Ahoj, beruško,“ pozdravi ji včelka. „Pro koho tady zpíváš?“
„Přece pro sebe,“ samolibě odfrkne. „Jen se podívej jaká jsem krásná,“ otočí se ke včelce zády. „Vidíš, mé tečky, jak jsou dokonale souměrné? Radost pohlédnout.“ Vznese se vzduchem okolo včelky, aby svou krásu dala zřetelně najevo.
„Tomu ale ty nemůžeš rozumět,“ zachichota se povyšeně. „Však se na sebe podívej jaká jsi baculatá a roztřepená.“
„Proč jsi na mne tak ošklivá?“ vyplašeně se včelka ptá. „Přece jsem ti nic zlého neudělala.“
„Jen říkám, co vidím,“ zvolá beruška nahlas. „Neučesaná, neupravená,“ zachichota se „A já jsem krásná, krásná, krásná,“ od samé pýchy se beruška zatočí v kruhu. „Měla by ses alespoň učesat.“
„Takovou mne ale příroda chce,“ haji se včelka.
„Baculatou a ošklivou,“ zahihňa se beruška.
„Nejsem ošklivá,“ řekne včelka smutně a odlétá.
„Děti.“
„Spokojenost a bezpečí děti.“
„Děti jsou budoucnost,“ kdáká husa přes husu poté, co se jich včelka tázala, na čem jím v životě záleží.
„Děti rozhodně děti.“
„Ale já jsem včelka, já děti mít nemůžu,“ povzdechne si a smutně odlétá hledat smysl života dál.
...
„Mohla bych zpívat s tebou?“ ptá se včelka slavíka.
„Copak ty umíš zpívat?“ posměšně se slavík na včelku ušklíbne. „Ty jen bzučíš,“ opovrženě odfrkne. „Ale můj hlas, to je něco,“ povýšeně řekne. Na to slavík vzlétne a usadí se na vyšší větev odkud se jeho hlas bude rozléhat do širé krajiny.
„Poslouchej,“ spustí slavík svůj chvalozpev, a aniž by si všiml, včelka odlétá.
...
„Ahoj rybko, kam plaveš?“ zajímá se včelka.
„Do oceánu,“ zvola rybka nadšeně.
„Do oceánu?“ podivuje se včelka. „Vždyť je to daleko.“
„No a co,“ oboři se rybka. „Viděla jsem už spoustu hezkých míst. Řeky, jezera, moře, avšak oceán ještě ne.“
„Ale proč tam plaveš?“ nechápe včelka. „Co tam v oceánu na tebe čeká?“
„Rybky od nás si povídaly o nádheře skryté v hlubinách,“ vysvětluje rybka. „To přece musím vidět.“
„Ale proč?“ stále včelka nerozumi. „Co ti to přinese?“
„Musím plavat, abych nic nezmeškala,“ louči se rybka v pospěchu. „Budu ti o oceánu vyprávět, až jak se vrátím,“ volá rybka z povzdálí.
„Je to krásné představení, opravdu je,“ pochváli včelka nejkrásnější podívanou dne následujícího rána, ihned poté, co sluníčko se v celé své kráse protančilo vzhůru na obzor.
„Ale trvá jen pár minut. Co děláte pak?“ chce včelka vědět, aby porozuměla účelu vraního života. „Čemu se věnujete po zbytek dne?“
„A není to jedno?“ zakrákora vrána lhostejně. „Jen tak si letáme. Můžeme letět všude, kde se nám zachce.“
„Vychutnáváme si svobodu,“ připojí se druhá vrána.
„A není to škoda času?“ udivuje se včelka, a už ji napadá, kolik práce za jeden den lze vykonat. „Já jsem včelka. Byla jsem stvořena, abych pracovala od úsvitu do soumraku.“
„A to se ti chce?“ posmívají se jí vrány.
„Pro co jiného jsem se narodila?“ táže se včelká, ale vrány se s chichotem rozlétnou do všech směru vzhůru do nebes a nechaji včelku o samotě.
...
„Poleť se mnou, ukážu ti svou sbírku,“ láka ji straka sedící na keři opodál.
„Jakou sbirku?“ vyzvíra včelka cestou vedoucí do hnízda straky, kde se pod slunečními paprsky třpytí zlaté, stříbrné, barevné pozlátko.
„Čím vzácnější, tím dražší, tím lepší,“ vysvětluje straka.
„K čemu to je?“ ptá se včelka.
„Všichni mi mou sbírku závidí,“ chlubi se straka.
„A záleží na tom?“ nerozumí tomu včelka.
„Šperky jsou to na čem přece záleží,“ povyšuje se straka.
„Ne, to není pravda,“ nespokoji se včelka s odpovědí, a tak se vydá hledat smysl života dál.
...
Potká veverku, kterou jen oříšek zajímá.
Potká labuť, která jen eleganci, ladnost pohybu, mravnost, zkrátka dokonalost vyžaduje.
Potká sovu, která je sice vzdělaná, ale zato bez citu.
Potká i lišku, avšak ta beze slova uteče.
...
„Proč jste tak smutný?“ ptá se včelka broučka poté, co vlétne to příbytku s malým, nijak výrazným a už vůbec ne zajímavým názvem Hospice.
„Nikdo za námi nechodí,“ zašeptá brouček smutně. „Děti pracuji a vnoučata se chtějí jen bavit. Nikoho nezajímáme. Jsme staří a nemocní. Jsme tu sami a opuštění. Nemáme jím co nabídnout, tak proč by se o nás starali.“
Včelce se sevře srdce. Cítí smutek, lítost a soucit. V tom si uvědomí, ‚Jednoho dne i já zestárnu a onemocním, copak se chci cítit nepotřebná, opuštěná a nikým nechtěná? Dokonce hůř, odstrčená i vlastní rodinou?’ A jen při samotném pomyšlení na své smutné stáří, plakat se jí zachce. Slzy jí zalijí oči.
Ptá se sebe, ‚Jak to mohu změnit?‘ ale odpověď nenachází. A proto po chvilce ticha se k smutnému broučkovi obrátí se vřelými slovy, „Co mohu pro vás udělat? Co by vám udělalo radost?“
„Jsi sice malá, obyčejná včelka a přesto nenahraditelná. Máš vzácný dar, jelikož rozdáváš zdraví všude tam, kde jsi. Stačí, když tady s námi budeš,“ natáhne brouček k včelce ruku. „Jsi milá, hodná, máš laskavé srdce. Na ničem jiném nezáleží. Těš se ze své jednoduchosti a veleb ji nadevše, jelikož skutečná krása se skrývá v srdci, co umí milovat bez podmínek.“
A v tu chvíli si včelka uvědomí, že není zapotřebí dalších slov. Jen tak někoho držet za ruku v tichosti je víc, než vše to, co ji širý svět kdy nabídl.
Příštího rána, kdy se včelka připravuje usednout k snídani, proléta okolo rákosí a v tom si všimne. Příroda se nestará, že rákosi je staré, seschlé, opelichané a nemocné. Neodstraní jej, nevyhodí jej, neodsune jej na hromadu hnoje. Nechá si staré rákosi, aby jej na jaře obklopily nové výhonky zeleně. Příroda dovolí, aby něco starého a nemocného odpočívalo v pokoji při zrodu bujarého života, který za chvíli obklopi své okolí, aniž by se nový život obával soužití spolu se stářím a nemoci.
Znovu se včelka musí ptát, ‚Co se to s námi jen stalo, že po všech těch letech péče a věnováné lásce stáří a nemoc odsouváme pryč z našich domovů s výmluvou pro naše svědomí ‚Tam vám, babičko, bude lépe. Tam se o vás dobře postarají.‘ Skutečně? Copak může i ten nejpřepychovější ústav nahradit lásku rodiny?’
„Pojď si hrát. Pojď si se mnou hrát,“ proběhne okolo včelky rozveselený pes s vyplazeným jazykem. Od samé radosti ze hry skáče okolo včelky hore, dole a jen dookola opakuje, „Pojď si hrát. Pojď si se mnou hrát.“
‚Oh, být tak znovu dítětem a jen tak bezstarostně si hrát,‘ přeje si včelka.
„Pojď si hrát. Pojď si se mnou hrát.“ čiperný psík radostně pobíhá.
‚A proč ne, co mne drží?‘ ptá se včelka sama sebe. ‚Přece mám chvílku, než se znovu vydám za nemocnými přáteli.’ A tak včelka radostně zatřepotá křidélky a rozlétne se za rozjařeným psíkem.
„Jmenuji se Lucky a ty?“ volá na ni psík v plné zábavě.
Řekněte mi, jak se včelka jmenuje?
...
Děkuji, Přírodo, za ten krásný příběh, který jsi mi pomohla napsat.
Magdalena Suchankova
Žena Ženě
“Jsem zklamaný,” nedávno mi řekl muž. Zklamaný kým? Mnou, protože se nebojím říct ne pro nastavení hranic za účelem ochrany svého zdraví? Nebo nim, že nás postavil to téhle situace,
Magdalena Suchankova
From a Woman to a Woman
“I am disappointed,” I was recently told by a man. Disappointed by whom? Me, because I was not afraid to say „no“ to setting boundaries and protecting my wellbeing? Or him, because he put us in this situation
Magdalena Suchankova
What do you see in my eyes?
Fear. There is fear in her eyes. Fear of what? Fear of whom? Fear of me? Fear of getting close? Fear of being exposed?
Magdalena Suchankova
When did this change?
There is no connection there. No chat, no laughter, no shouting, no childish fight. Nothing, just a hollow silence.
Magdalena Suchankova
Co vidíš v mých očích?
Strach. Je tam strach v jejích očích. Strach před čím? Strach z koho? Strach přede mnou? Strach ze sblížení? Strach z odhalení?
