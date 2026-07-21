Učím se dovolit si chybovat, dovolit si odpouštět
Musím se ptát: „Kde se ten hlas ve mně bere, když se nic tak hrozného v ten den nestalo?“
Je neděle 12. července, čtyři hodiny ráno, a na tmavě modré obloze se hrdě ve své kráse nese elegantní srp měsíce uprostřed narůžovělých obláčků. Ještě pár minut a nový den je tu. Opět mi tečou slzy, proto si smutně povzdechnu: „Jak dlouho to ještě potrvá?“, když vtom ve vzduchu ucítím jemnou vůni karamelek. Odkud se vzala? Snad je to vůně sadce konopáče, který zde hojně roste.
Už je to tady zas. Spálím buchtu nebo udělám hrubku v textu, a pak se za to do nekonečna kárám. Jednu větu, co jsem řekla, nebo neřekla a měla jsem říct, omílám v hlavě dlouho do noci, dokud samou únavou neodpadnu a konečně neusnu. Tři hodiny nato budík. Je třeba vstávat do práce. Nedej bože, abych přibrala na váze!
Malichernosti. Ale pod nimi se skrývá skutečná podstata vnitřního kritika, který se se mnou přátelí již od raného dětství, a i když jsem jej milionkrát žádala, aby navždy odešel, pokaždé se jako nezvaný host vrátí a na dlouhé dny objímá mé srdci. Ve škole nás naučili: ty jsi dobrý žák, protože nosíš domů jedničky, a ty jsi špatný žák, protože máš čtyřky. Patřila jsem k těm špatným, a tak jsem o sobě i dlouhé roky smýšlela. Těžko se dysgrafikovi a dyslektikovi učí gramatika a cizí jazyky. A tak není divu, že i teď v dospělosti se za každé malé pochybení do nekonečna peskuji.
Mám toho dost. Jsem vyčerpaná.
Jednou mi kamarádka řekla: „Závidím housenkám. Celý život žerou a žerou, pak usnou a probudí se hezké jako motýl.“ Jak jednoduše to zní! Kéž by i skutečná proměna proběhla tak hladce.
Jenže člověk není housenka. Nemohu někde jen tak zalézt do tmavé škvíry, zakuklit se a čekat, až čas vykoná svou práci. A pak znenadání vyletět z temnoty krásná s křídly motýla pavího očka. Někde jsem četla, že pestrobarevná křídla motýlů jsou výsledkem milionů let evoluce, kdy prastaré šedivé můry přešly z nočního života na denní, kde jim světlo ukázalo radost vizuální komunikace. Obávám se, že tolik času nemám.
Musím jít dál. I když mi slzy tečou po tváři, nesetřu je. Co na tom sejde? Ať je lidé, ti známí, ale i ti noví, vidí. Nemám chuť cokoliv předstírat. Jsem jaká jsem. Ale i přesto nemohu jinak nežli se ptát: „Jak často se ve vlastním těle musím ještě cítit stísněná, bez prostoru k volnému nadechnutí, než se konečně dostaví úleva po odpuštění?“
Jak jen lze dokonat sebepřijetí ve světě, jenž velebí dokonalou krásu a bezchybnost lidí, kteří ve svých životech mají zdánlivě všechno vyřešeno? Žijeme v době, která nás učí, že život se skládá z milníků: školy, kariéry, stromu, domu, syna. Zasekla jsem se na milníku škola. Proboha, vždyť je mi sedmatřicet! Děti nechci, v manželství nevěřím, v práci neslavím úspěchy a přátelství se mi rozpadla. Jediné, čeho jsem ve svém životě dosáhla, je hypotéka. Kde jsem selhala? Snadno lze uvěřit mýtu, že život je jen rovná přímka směřující vzhůru, kde na samotném vrcholu na nás čeká vysněná odměna.
Tak proč jen, když trochu popojdu nahoru, zjistím, že jsem jen na okraji pochmurného horizontu, na němž dotěrně fouká studený vítr, a kde na mne čeká zdrcující pohled dolů na krajinu, jež se přede mnou otevírá do všech stran rozlehlého světa, a do které je zapotřebi hluboko a strmě sestoupit, abych se opět ocitla na kamenité stezce vedoucí vzhůru na mou horu Magdalenu? To se mi pak chce křičet, ať už vztekem nebo zoufalstvím.
A když sejdu dolů do údolí, kde není vidět za horizont, a znenadání se ocitnu na rozcestí, jak jen si mohu být jistá, že tentokrát volím správný směr? Kde jen mám po tolika sestupech a selháních hledat chuť a odvahu pokračovat? Snad jen zvědavost, který pahorek tentokrát bude následovat, mne nutí učinit další krok.
No jo, ale ten, kdo nikdy nechyboval, pravděpodobně jen seděl na místě a nedělal nic.
Nemám tušení, kudy se nakonec vydám. Je to v pořádku. Učím se. Ať už zvolím jakýkoliv směr, pravdou je, že nastal čas pro trochu odpočinku. V údolí na mne nefouká, nezadržují se tady mraky, je tu klid, příjemně hřeje slunce a plody ovoce chutnají sladce. Tak proč tady chvilku nepobýt? I housenka potřebuje pokoj pro dokončení své proměny v překrásného motýla. Ta, když zahájí proces přeměny, se ve své kukle doslova rozpustí na kaši. Je to náročný a bolestivý proces.
A přesně takhle se i já teď cítím uvnitř sama sebe. Nic z toho, co mne ještě před pár týdny tvořilo, tam není. Myslela jsem, že ke svému štěstí potřebuji uznání od co nejširšího počtu lidí. Myslela jsem, že mým životním cílem je úspěšná kariéra. Myslela jsem, že pro obohacení osobního života potřebuji nemalé peníze. Myslela jsem, že láska přichází jen tehdy, když si mne muž vybere. Nic z toho není pravda. Navíc láska nepřišla ani poté, co jsem si pro změnu muže vybrala já. Cíle, touhy, sny se ve mně rozpustily do hmoty, která ve mně vře, i navzdory pocitu klidu, že takhle je to správně. Není divu, že se opět musím ptát: „Kdo jsem? A kam směřuji?“
Ať už jsem, kdo jsem, ať už si zvolím jakýkoliv směr vedoucí k mé hoře, jediné co je teď jisté, je, že vše, co potřebuji, je ticho na duši a mír v srdci, aby lítost a soucit, které mi neustále derou slzy do očí, proměnily se v odpuštění a úlevu.
Dovolit si zastavit, odpočinout a odpustit si neznamená zapomenout ani přepsat minulost. Znamená to přijmout sebe sama s pochopením a s úctou uznat, že mé minulé já dělalo rozhodnutí s tou úrovní vědomí, znalostí a síly, kterou tehdy mělo. Lpět na minulosti je jako pít hořký jed na úkor radosti v přítomnosti. S pokřiveným úsměvem od samé bolesti nelze obelhat ani samu sebe.
Trvalo mi dalších dvacet let života, než jsem si uvědomila, že na školních známkách vůbec nezáleží. Milovala jsem literaturu, umění, biologii a zeměpis, a tomu tak je i dnes. Zatímco jiné předměty mne jen obyčejně nudily, což nebyla moje vina. Avšak nikdo z dospělých mi jako malému dítěti nic takového neřekl. Proč jsem jen musela čekat tak dlouho, než jsem se dočkala první kapky sebepřijetí?
Vysněný cíl nacházíme tehdy, když přestaneme zběsile stoupat na vrchol a dovolíme si vnímat krajinu okolo. Její barvy, vůně, chutě, zvuky a doteky. Není to místo, kde cesta končí, ale okamžik, kdy se uprostřed údolí přestaneme bát vlastních chyb. Tehdy zjistíme, že tou největší odměnou nebyl samotný vrchol, ale odvaha, s níž jsme prošli celou tmou až k novému hřejivému ránu, které osuší naše vlhké tváře od slz.
Je tady další letní den a já nikam nespěchám. Proto si mohu dosyta vychutnat skromnou krásu nadýchaných růžovobílých chocholáčů bylinky sadce konopáče spolu s jeho jemnou karamelovou vůní. Jaké to jen štěstí mám!
Když tě příroda miluje, s čirou láskou se podělí o své nenápadné bohatství.
Jen láska k přírodě ve mně zůstala.
Magdalena Suchankova
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