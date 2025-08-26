Ticho
Ticho je mou volbou. Ticho je mou svobodou. Ticho je mým učitelem.
Ticho mne učí naslouchat trpělivě a pozorně druhým lidem. Ticho je vůdcem na stezce úcty, síly a lásky k druhým. Ticho odhaluje, kdo miluje srdcem. Ticho ukazuje skutečnou hodnotu v lidech. V tichu slyším i to, co nikdy nebylo vyřčeno nahlas. Ticho odhaluje ukrytou faleš, pošetilost, pýchu, nenávist, strach a bolest.
Ticho vede rozhovor s mým svědomím, touhou, bolesti a hranici, které sama před sebou skrývám. Ticho odhaluje to, co sama o sobě odmítám slyšet. Ticho mne učí, jak naslouchat sama sobě. Ticho ukazuje na mou vlastní hodnotu. Ticho mne učí, jak se sama za sebe nestydět. Ticho je mým vůdcem na stezce sebeúcty,, síly a lásky k sobě samé.
Ticho mne činí pokojnou, usměvavou, zářivou, laskavou. Ticho mne léči.
Ticho cítí, kdo jsem. Ticho zpívá, kdo jsem. Ticho pro mne skládá verše.
Ticho je mou svatyni. Ticho je mou modlitbou. Ticho je mou očistou. Ticho je posvátné, proto ten, kdo mne skutečně miluje, uctívá mé ticho. Ticho je mou vírou.
Ticho mi našeptává, kdo si zaslouží slyšet můj hlas, vidět mou ryzí krásu a cítí mé vroucí srdce. Ticho odhaluje, kdo je hoden sdílet se mnou ticho.
Ticho mi důvěřuje. Ticho mne uctívá. Ticho mne miluje.
Magdalena Suchankova
Snídaně u měsíční záře
„Kdo jsem?” hledala jsem od Velikonoc odpověď, kdy na mne padla tíha zmatku a strachu ze ztráty sama sebe. Toužila jsem, tak moc jsem toužila mít vedle sebe muže, který by mi rozuměl a měl mě rád takovou jaká jsem.
Magdalena Suchankova
Kde husy dávají dobrou noc
Nad řekou zahalenou do tmy nastávající noci rozhostilo se ticho, kdy naprosté bezvětří ještě před chvilkou přeměnilo hladinu v dokonalé zrcadlo odrážející krásu zlatavých odstínů barev okolní krajiny
Magdalena Suchankova
Pozor, život.
Pozor, nebezpečí pádu.
Magdalena Suchankova
Já, člověk
Přírodo, kdyby člověk nebyl na Zemi, pro tebe tady vždy bude další nadějné jaro, bohaté léto, barevný podzim a kouzelná zima. Ale kdyby člověk zůstal na Zemi bez tebe, těžko tady pro nás lidi může být příští jaro.
Magdalena Suchankova
Z deníku
08.07.2025 Když se dívám na krásu vycházejícího slunce, dívám se na východ, kde za obzorem skrývá se Evropa. A když slunci mávám s přáním hezkého rána, zdravím se s Vámi. Se všemi mými milovanými.
