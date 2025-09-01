The Best Time of the Day

When people are sleeping, the universe is whispering its wisdom to me and my feelings are graciously dancing in the scents of nature.

The sunrise comes, and my heart is singing a sonet of peace, happiness and joy about the magic of morning silence.

Moulton, United Kingdom, 25.08.2025

Moulton, United Kingdom, 11.08.2025

Moulton, United Kingdom, 11.07.2025

Moulton, United Kingdom, 27.05.2025

I am here and now, where dark and light meet together. I am grateful I can watch the spectacular performance of the day.

I am here and now, where a new day starts and together with it new beginnings, new hopes, new loves, new forgivness, new chances, new ends. I am ready to modestly accept everything that the new day brings to me with all my respect for life itself.

I am here and now, sending kisses and best wishes to my loved ones who live in the East and to those who will forever remain in my heart.

Thank you, Love, you are here and now. You are sunrise that only awakened people are lucky to see in its full beauty.

Magdalena Suchankova

  • Počet článků 35
  • Celková karma 5,91
  • Průměrná čtenost 500x
Jsem, kdo jsem. 

