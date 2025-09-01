The Best Time of the Day
The sunrise comes, and my heart is singing a sonet of peace, happiness and joy about the magic of morning silence.
I am here and now, where dark and light meet together. I am grateful I can watch the spectacular performance of the day.
I am here and now, where a new day starts and together with it new beginnings, new hopes, new loves, new forgivness, new chances, new ends. I am ready to modestly accept everything that the new day brings to me with all my respect for life itself.
I am here and now, sending kisses and best wishes to my loved ones who live in the East and to those who will forever remain in my heart.
Thank you, Love, you are here and now. You are sunrise that only awakened people are lucky to see in its full beauty.
Magdalena Suchankova
Ticho
Sdílené ticho říká víc, než tisíc rozhovorů.
Magdalena Suchankova
Snídaně u měsíční záře
„Kdo jsem?” hledala jsem od Velikonoc odpověď, kdy na mne padla tíha zmatku a strachu ze ztráty sama sebe. Toužila jsem, tak moc jsem toužila mít vedle sebe muže, který by mi rozuměl a měl mě rád takovou jaká jsem.
Magdalena Suchankova
Kde husy dávají dobrou noc
Nad řekou zahalenou do tmy nastávající noci rozhostilo se ticho, kdy naprosté bezvětří ještě před chvilkou přeměnilo hladinu v dokonalé zrcadlo odrážející krásu zlatavých odstínů barev okolní krajiny
Magdalena Suchankova
Pozor, život.
Pozor, nebezpečí pádu.
Magdalena Suchankova
Já, člověk
Přírodo, kdyby člověk nebyl na Zemi, pro tebe tady vždy bude další nadějné jaro, bohaté léto, barevný podzim a kouzelná zima. Ale kdyby člověk zůstal na Zemi bez tebe, těžko tady pro nás lidi může být příští jaro.
