Svědomí podnikání
Když jsem do fabriky před třinácti lety nastoupila, management obchodního řetězce Morrisons se pyšně chlubil, že svým zákazníkům výlučně, tedy 100%, nabízí masné výrobky od britských farmářů. Kam se vytratila podniková kultura, kterou jsme i my, řádoví zaměstnanci, hrdě uctívali?
Kuřecí nugetky ve strouhance z Číny. Jehněčí steak z Nového Zélandu. Hovězí steak z Austrálie.
Proč znečišťujeme přírodu, abychom do Anglie z druhého konce světa dovezli tuny zmrazeného masa, které poté ve fabrice, kde pracuji, balíme do plastových obalů a v obchodě prodáváme jako maso čerstvé? O co hůř, kuřecí nugetky z Číny jsou jen obyčejné polotovary. Kdo ví, co v nich je semleto a odkud a z jakých farem byla kuřata do Číny dovezena, zdali vůbec byla dovezena živá, nebo již jako zpracované a zmražené maso. Copak tady v Anglii nemáme kuřecí farmu, abychom kuřecí nugetky vyrobili z čerstvého masa včera poraženého? Bezpochyby tu nejde o to, abychom se my, prostí lidé, dobře a zdravě najedli, ale především o to, aby se bohaté korporátní podniky ještě více obohatily. Opravdu se v tomto světě jedná pouze o peníze, že nezohledňujeme karbonovou stopu a jiné škodlivé následky na životní prostředí způsobené zbytečnou dopravou?
„Za prvé je asi třeba znovu a znovu zdůrazňovat, že podnikání je především tvorbou hodnot, nikoli pouhým hromaděním zisku. Ano, materiální zisk je samozřejmě hnacím motorem tržní ekonomiky, ale měl by být daleko více chápán jako nezbytný nástroj lidské kreativity, nikoli jako cíl o sobě. Šlo by říct, že podnikatel vůbec nejvíc a nejlépe podporuje kulturu tím, že ji sám tvoří kulturou svého podnikání, jeho kvalitou, jeho smysluplností. Lidské a sociální měřítko, zdravý rozum, pokora před tajemstvími přírody a světa, ohled na budoucí generace, vyvinuté svědomí - to všechno spolutvoří či mělo by spolutvořit kulturu podnikání.“ (Václav Havel, Projevy a jiné texty 1999-2006, Cena Juana Lladó)
Nicméně nenasytné podniky nejsou za úpadek hodnot lidského jednání samy na vině. Bohužel Anglie je země, kde lidé bez rozmyslu snědí cokoliv a v jakémkoliv množství, co se jim podsune pod nos. Hlavně, že jídlo je za levný peníz, tak nač se zabývat zbytečnostmi, jako je kvalita a zdraví životního prostředí, v němž naše děti žijí. Na nezdravé planetě těžko my sami můžeme být zdraví, a tím pádem ani naše děti!
„Považuji za nesmyslné zlobit se na nějakou firmu za to, že zaplavuje svět tlustými, pusu trhajícími a neustále se hmotně hroutícími sendviči, a přitom je bez rozpaků pojídat. Ano, jsou asi levnější než cokoliv jiného, ale otázkou je, jak draze za tuto levnost jednou všichni zaplatíme.“ (Václav Havel, Projevy a jiné texty 1999-2006, Mírová cena Mahátmy Gándhího)
Dnes jsem ráda, že jsem se rozhodla nemít děti. Obávám se, že na jakoukoli záchranu od zániku lidského života na Zemi je již pozdě. Nechtěla bych být matkou sledující utrpení vlastních dětí sužovaných hladem, žízní a nemocemi. Taková budoucnost na nás čeká. Úbytek volně žijících zvířat v přírodě je toho důkazem. Ale nadále se tvařme, že nic z toho se neděje, že nic z toho není pravda, že nic z toho se nás netýká. Kolik varovných signálů ještě potřebujeme, abychom změnili jednání lakomých lidí a obrátili hodnoty ve prospěch našich dětí, tudíž pro zachování lidského života na Zemi?
„Zápas se vším zjevným i skrytým, co svět ohrožuje, musíme tedy začít každý sám v sobě, byť by náš vliv na obecný běh věcí byl sebemenší.“ (Václav Havel, Projevy a jiné texty 1999-2006, Mírová cena Mahátmy Gándhího)
Nebýt nás lidí na Zemi, pro přírodu je tady další nádherné jaro, bohaté léto, barevný podzim a úžasná zima. Rok co rok. Ale nebýt přírody na Zemi, těžko by pro nás lidi bylo příští jaro. Příroda nás nepotřebuje, avšak my jsme na její existenci závislí! Řekněte mi, na kterém životě skutečně záleží? Na lidech? Nebo na přírodě?
Nechť mi moji milí spoluobčané prominou, ale my lidé nejsme nic víc než samolibí paraziti. Nikdy se neponaučíme, jelikož je nám nepohodlné vidět pravdu. Jak bezvýznamní tvorové jsme my lidé.
„O důvod víc, abychom hledali nápravu světa především v oblasti lidského ducha, lidského svědomí, lidské odpovědnosti, tedy především v sobě samých, ve svém duchovním rozvoji, v pěstování své kázně, ve své schopnosti odolávat všem pokušením, a ovšem v inspiraci, kterou tím vším můžeme dát svému okolí.“ (Václav Havel, Projevy a jiné texty 1999-2006, Mírová cena Mahátmy Gándhího)
Navzdory tomu i tak děkuji za dárkové poukázky na bezplatný nákup bubble zmrzliny, koblihy s džemem a balení lívanců, které jsme toho jara my, zaměstnanci Morrisonsu, obdrželi zcela zdarma a nezištně jako firemní bonus. Opravdu zaměstnanci Morrisonsu jsou natolik mizerní, že si nás zaměstnavatel ctí jen tak málo? Děkuji, ale svého zdraví si hluboce vážím, a proto jej stavím na první místo. Přece nebudu rakovinové buňky krmit rafinovaným cukrem.
Nemohu jinak než se ptát: „Kam se poděla původní firemní kultura v potravinovém obchodním řetězci, pro který pracuji?“ Kdy jsme my lidé jako společnost ubrali ze svých nároků a požadavků a mlčky se rozhodli spokojit se s ubohou kvalitou potravin, kterými živíme svá těla i mysl? V chorém těle může těžko být zdravá mysl, a následně i zdravý duch!
Magdalena Suchankova
How much does freedom cost you?
A friend of mine once told me: “If you really want something and nothing comes, you have to let go of the desire. Allow the desire to leave you because one day it will find you.“
Magdalena Suchankova
Kolik tě stojí svoboda?
Jednou mi kamarádka řekla: “Pokud po něčem opravdu toužíš a nic nepřichází, musíš touhu pustit. Dovolit jí odejít, aby si tě pak sama našla.”
Magdalena Suchankova
I am who I am
What am I telling myself? No one cares about me here. Why should they? It doesn’t matter how many years have passed, I’ll just be a poor stranger to them until the end of the world. Please, don’t start lying to me
Magdalena Suchankova
Jsem, kdo jsem
Co si to namlouvám. Nikoho tady nezajímám. Proč bych taky měla. Je úplně jedno, kolik let již uběhlo, pro ně až do skonání světa budu pouze ubohá cizinka. Prosím vás, jen mi nezačněte lhát, že se přeci jen o mne zajímáte.
Magdalena Suchankova
Where Does Joy Hide?
Joy, you can’t buy it.
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