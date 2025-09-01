Srpen, čas sklizně
01.08.2025
Sdílené ticho mezi dvěma říká víc, než tisíc rozhovorů. A sdílený úsměv plný lásky, říká víc než naplňující ticho. Síla mysle, síla srdce.
09.08.2025
Okolo sebe mám spoustu laskavých lidi. Nic víc nepotřebuji. Už nikdy nechci litovat, že nedávám lidem najevo, jak moc pro mne znamenají. Chci, aby cítili, jak moc je mám ráda. Chci, aby věděli, jak moc si jich ve svém životě vážím.
10.08.2025
Domov je všude tam, kde láska kraluje. Vzdávám se jedné národnosti, jedné víry a jedné rasy, abych přijala národnost, víru a rasu všech.
11.08.2025
Projevená láska není znakem slabosti, nýbrž lidské síly.
13.08.2025
Když je vám dvacet let, netušíte, co vám osud přichystal. Žijete si svůj barevný život bez větších starosti. Den za dnem proplouváte jako řeka krajinou. A pak se to stane. Život.
Nikdo moji přítomnou lásku neocení natolik, jako umírající.
16.08.2025
Pocity něhy. Muži se jích bojí, a tak se ženy naučily je v sobě potlačovat.
17.08.2025
Když lidé spí, vesmír mi sděluje moudrost světa a mé pocity vděčně tančí ve vonném oběti přírody.
Východ slunce přichází a mé srdce zpívá sonet míru, štěstí a radosti sdílející kouzlo ranního ticha. Jsem plná vděku, že mohu sledovat velkolepé vystoupení dne.
Jsem tady a teď, kde se setkává temnota a světlo. Nový den začíná a spolu s ním i nové začátky, nové naděje, nové lásky, nové odpuštění, nové šance, nové konce. Jsem připravená s pokorou přijmout vše, co mi nový den přinese, se vší úctou k životu samotnému.
Jsem tady a teď, posílám polibky a přání všeho nejlepšího svým blízkým, kteří žijí na východě, a těm, kteří navždy zůstanou v mém srdci.
Děkuji, lásko, že jsi tady a teď. Jsi jako východ slunce, který jen probuzení lidé mají štěstí spatřit v plné kráse.
23.08.2025
Na obloze se rozezvučí známé volání odlétajících hus, „Přidej se k nám na cestu za horkým sluncem.“ Avšak já jím jen zamávám s pokojnou odpovědi, „O mne se bát nemusíte. Horké slunce se ve mně skrývá a bude mne hřát po celou dobu dlouhých a studených zimních nocích. Na jaře se opět shledáme.“
30.08.2025
Pes, co nemá rád čepice
Tak jsem se radostně brzy po ránu procházela podél řeky Weaver a dovolila jsem svým citům tančit. A tu na mne najednou zaštěkal pes. Cítila jsem, že mi nechce ublížit, a tak jsem pokojně na místě čekala. Jeho páníček se mi začal omlouvat s vysvětlením, „Nemá ráda čepice,“ a mne to natolik pobavilo, až jsem se začala od srdce smát. Čepici jsem si sundala, aby se fenka v mé blízkosti mohla příjemně cítit. Radostně ke mne přiběhla a nechala se pohladit. A na to jsem ji odpověděla, „Jsi nádherná.“
Příroda je nádherná. Nádherně rozmanitá.
31.08.2025
Když ticho zpívá, tančím.
Jediné skutečné zlato na tomto světě je slunce. Každý z nás může vidět jeho zářivou krásu, a přitom nikdo ho nemůže vlastnit. Nikdo se jeho hodnotou nemůže obohatit na majetku, nýbrž na duši.
Nechť každý, na koho si dnes vzpomenu, má se natolik dobře, jak si on sám přeje. Jen na spokojenosti druhých mi záleží.
The Best Time of the Day
When people are sleeping, the universe is whispering its wisdom to me and my feelings are graciously dancing in the scents of nature.
Ticho
Sdílené ticho říká víc, než tisíc rozhovorů.
Snídaně u měsíční záře
„Kdo jsem?” hledala jsem od Velikonoc odpověď, kdy na mne padla tíha zmatku a strachu ze ztráty sama sebe. Toužila jsem, tak moc jsem toužila mít vedle sebe muže, který by mi rozuměl a měl mě rád takovou jaká jsem.
Kde husy dávají dobrou noc
Nad řekou zahalenou do tmy nastávající noci rozhostilo se ticho, kdy naprosté bezvětří ještě před chvilkou přeměnilo hladinu v dokonalé zrcadlo odrážející krásu zlatavých odstínů barev okolní krajiny
Pozor, život.
Pozor, nebezpečí pádu.
