Prosinec, čas rozjímání
01.12.2025
I want people to be real with their real feelings and real relationships. That is freedom.
02.12.2025
„Magda, what makes you happy?“ I have been asked.
A good book, art, nice music, good coffee and chocolate, yellow colour and sunny weather.
But is that what really makes me happy? Not really.
What makes me happy? Starlight sky, beauty of sunrise, meadow full of flowers, sound of sea, silence. But the happiest I am is when I can do something nice for others. Like a smile to a stranger in the street and his face answers with a smile. Say a few nice words to someone who needs a brighter day. Give someone a gift without reason. Be here as a friend for someone who goes through difficulties. That is my real joy.
03.12.2025
Už mám dost toho strachu, co mne drží v ústraní. Propouštím jej a dovolím svému srdci promlouvat k lidem, aby pocítili to štěstí, jak chutná být doopravdy viděn bez obav z odsouzení.
05.12.2025
When I listen to Hans Zimmer music I want to dance like a butterfly in the meadow from flower to flower.
06.12.2025
Sdílené ticho je svoboda být sám sebou beze strachu před odsouzením, bez nutnosti cokoliv říkat, jakkoliv se vysvětlovat, obhajovat a přetvařovat.
07.12.2025
Procítila jsem hloubku i krásu lásky přijímané i věnované. Nastal čas podělit se o ni s lidmi, kteří ji nejvíce potřebují prožít. Lidé, jejichž život se neodkladně blíží ke konci.
08.12.2025
Krása klasické hudby spočívá v pocitech. Nechť tóny hudby proniknou do nitra srdce. Nebojte se pocitů a nebraňte jim roztančit duši, jelikož cítění je úchvatné. Cítění mění způsob, jak svět a život okolo sebe vnímáme. Změny, i když naprosto malým krokem, je grandiózní. Velkolepá hudba nepotřebuje text, nýbrž cit.
09.12.2025
I am grateful for this challenging year full of downs and ups. It have showed me what path I should go. Now I know how I can change someone else’s life for the better and that is what matters to me.
10.12.2025
What does peace feel like? Ask your heart.
11.12.2025
Ano, přemýšlím hodně a přemýšlím o životě jinak.
Ano, vidím hodně a vidím život jinak.
Ano, cítím hodně a cítím život jinak.
Všechny city, které mám to štěstí pocítit, jsou krásné. A nejkrásnější jsou ty bolestivé, jelikož pomáhají mi porozumět sama sobě. Pomáhají mi porozumět, na čem v životě doopravdy záleží.
Není třeba se bát vlastních citů. Obejměte je, vítejte je a milujte je takové, jaké jsou.
Dnes se již nebojím poukázat na svou jinakost, jelikož vidím, že otevírá srdce lidí, které jsem měla to štěstí potkat, a které ještě na své pouti životem potkám.
12.12.2025
True friendship is a treasure.
14.12.2025
Není špatných pocitů. Je to jen naše lidské neporozumění, touha po nekonečné zábavě.
25.12.2025, Louka Vale Royal Locks, Velká Británie
15.12.2025
Lidské desatero
- Soucit
- Laskavost
- Úcta
- Důstojnost
- Pochopení
- Přijetí
- Odpuštění
- Pokora
- Vděčnost
- Důvěra
16.12.2025
Co se bojím ztratit?
Své srdce, svou duši, svou lidskost.
Své vnímání života na zemi.
Čas.
17.12.2025
Pokud se najdeme v situaci, která nás nutí k zamyšlení a vyvolává v nás otázky, na které okamžitě nemáme odpovědi, jedná se o vzácnou chvíli. Je to chvíle důvěry v život samotný, kdy věříme, že nás srdce vede tam, kde se celou dobu toužíme dostat, i když nevidíme odměnu na konci cesty.
18.12.2025
Soucit je dar, který můžeme nezištně věnovat druhým.
Soucit je dar, který můžeme přijmout bez obav ze závazků.
19.12.2025
Procitnuté srdce krásou opravdové lásky nese v sobě semínko soucitů, o které když je pečováno s něhou, rozkvetlé do pronikavě hřejivých barev lásky, která skrze vroucný úsměv rozsévá se jako květní pyl do všech úrodných srdci, ve kterých nové zrnko soucitu může vzkvétat a rozsévat se dál do širého světa.
20.12.2025
Milovat lidi okolo sebe je tak jednoduché. Založené na obyčejném přesvědčení. Chci druhé milovat, tak je miluji.
Jenom my lidé si cestu k lásce zbytečně ztěžujeme, jelikož hledáme důvod, proč bychom měli někoho milovat.
21.12.2025
Na maličkostech záleží. Každý úsměv plný radosti, každý dotek plný něhy, každé slovo plné soucitu zasévá v našich srdcích semínko lásky.
22.12.2025
When nature loves, she does not have doubts.
Nature does not need reasons, conditions, nor vows.
Nature does not require witness, confirmation, admiration.
When nature loves, she does not demand approval but silence.
Nature loves because she wants to love.
Simple as that.
That is true love.
23.12.2025
Never stop asking:
- What matters in your life?
- What matters in this world?
- What does freedom feel like?
- How to take care of the peace and joy of others?
- How to love unconditionally?
- What does a good life look like?
- How to live a good life?
24.12.2025
Kompliment, nic nás nestojí, ale bolavou duší něžně obejme do své hřejivé náruče. Mluvit k lidem tak, jak srdce cítí, je vznešená odvaha.
27.12.2025
What makes me happy? Nice people.
28.12.2025
Never keep the voice of your heart silent from people.
29.12.2025
Chovej se, jako by tě nic netrápilo. Naslouchej dvakrát tolik, než mluvíš. Na minulosti nezáleží, jelikož neurčuje budoucnost. Záleží jen na přítomnosti. Nenech názory druhých určovat, kým jsi. Buď připraven na nejhorší, aby tě strach ze selhání neovládal.
30.12.2025
Čím déle strach bude skrývat naše pravdivé emoce, tím těžší pro nás bude pochopit a vybudovat skutečná přátelství. Opravdové přátelství je ryzí poklad dnešního světa.
31.12.2025
Hledej pravdu. Slyš pravdu. Uč se pravdě. Miluj pravdu. Mluv pravdu. Drž se pravdy. Braň pravdu až do smrti, protože tě osvobodí. Mistr Jan Hus
Domov, ostudný to domov
Tolerance, respekt, úcta. Kde se jen v České republice poděly tyto hodnoty? A mají naše děti příležitost porozumět jejich významu a důležitosti? Kdo je tomu naučí, když ne my sami?
Září, měsíc, který září
Jediný pravý diamant na tomto světě je tvé srdce. Pečuj o něj s něhou a tvaruj jej do dokonalosti, nechť svým duhovým třpytem rozjasní i tu nejsmutnější duši. Duše v nás, z nás dělá člověka. A tvé srdce je jejím šperkem.
Srpen, čas sklizně
Jsem tady a teď. Nový den začíná a spolu s ním i nové začátky, nové naděje, nové lásky, nové odpuštění, nové šance, nové konce. Jsem připravená s pokorou přijmout vše, co mi nový den přinese, se vší úctou k životu samotnému.
The Best Time of the Day
When people are sleeping, the universe is whispering its wisdom to me and my feelings are graciously dancing in the scents of nature.
Ticho
Sdílené ticho říká víc, než tisíc rozhovorů.
