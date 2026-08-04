Procítěné umění
a oči se radostně rozběhnou za tím zvonivým zvukem po proudu řeky Weaver. Její levý břeh chrání stín hustého lesa, který svou ranní majestátnost zrcadlí v poklidné hladině, jejíž mír jen čas od času jemně zvlní hladová rybka.
V té chvíli ji uvidím. Stojí naprosto nehybně, jako vytesaná z mramoru, ukrytá v bujném zeleném zátiší nádherné bílo-růžové byliny jménem netýkavka žláznatá. Celé tělo mi zaplaví pocit hlubokého klidu, jako by se v tomto jediném okamžiku zastavil čas.
Z protějšího břehu, sotva metr nad třpytivou vodou, pokojně prolétá druhá volavka. Její široce roztažená křídla se dokonale odrážejí na vodní ploše, na kterou skrze propletené koruny stromů dopadá hřejivý sluneční jas. Krajinu obestírá posvátný ranní klid, v němž splývám s přírodou v dokonalé harmonii.
Náhle se však vzduchem mihne další ohlášení a spolu s ním se ozve i zašustění listů z protějšího břehu. Vzlétá odtud třetí volavka, aby následovala odraz na vodě. Elegantním, táhlým obloukem nadlehčovaným ranním vzduchem láká ke vzletu i svou dosud nehybnou družku v květech. Jako drahé přítelkyně se pak všechny tři ladně a tiše vznášejí nad vodní hladinu a mizí za ohybem řeky, který se pomalu rozplývá v závoji ranní mlhy. Na místě zůstává jen úchvatný údiv nad absolutní krásou řeky Weaver, doprovázený hřejivým pocitem vnitřního klidu.
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Procítěné umění, jež člověk nestvořil.
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Neubránila jsem se litostivému povzdechu: „Kdybych byla malířem, dovolila bych své touze tento vznešený okamžik zachytit štětcem na plátno.“
V té myšlence se mísil jemný smutek s hlubokým dojetím a úctou. Cítila jsem naléhavou, až palčivou potřebu tuto prchavou scenérii nějak zastavit, spoutat ji v čase a uchovat navždy, než ji slunce definitivně rozpustí. Každý tah štětce v mé mysli ožíval dychtivostí zvěčnit tu dokonalost. Pak se ale mávnutí křídel rozplynulo v tichu a mně došlo, že ta nejvzácnější plátna nevznikají pod střechou umělce. Příroda mě na malou chvíli vpustila do své soukromé svatyně a já tam stála s vědomím, že ten nejkrásnější obraz už navždy nosím namalovaný hluboko ve svém srdci.
Příroda nás fascinuje svou nedokonalou krásou, a přesto ji chceme na obrazech zachytit v její dokonalé podobě. Chceme vlastnit moment, který nám nepatří. Snažíme se štětcem spoutat na nehybné plátno jemné chvění drobných listů břízy pokrytých ranní rosou, jež odráží světlo v letním vánku, zatímco skutečné umění přírody spočívá v tom, že dovolí slunečním paprskům odrážet nejjemnější odstíny barev v zapomnění. Perfektní krása totiž obdivuje svoji nedokonalost.
Stejně tak v obrazech, symfoniích a verších neumíme zachytit vůně hlubokého lesa, doteky svěžího vánku na rozpálené tváři ani chladivou hloubku tekoucí vody. Lidská tvořivost se marně snaží spoutat do tónů a slov to, co lze prožít jen skrze vlastní dech a tlukot srdce. Žádné plátno světa nedokáže zahřát tak jako první jarní slunce a žádná báseň nezašustí v korunách stromů s takovou lehkostí, s jakou to dokáže pokojný hvozd. Naše umění je pouhým nehmatatelným stínem, odleskem velkolepé skutečnosti, která nás obklopuje a kterou můžeme plně pochopit až tehdy, když sami utichneme.
Zatímco člověk tvoří umění, aby uspokojil touhu, získal uznání, slávu a zanechal stopu, příroda sama je uměním, které nic nežádá. Nevystavuje se na obdiv, nezpívá ódy a neskládá verše pro slávu. Nežádá o úctu, opětování ani věrnost. Levandule nekvete proto, aby jí včelka lichotila, jak nádherně voní, a včelka nesbírá pyl, aby ji medvěd mlsně chválil za dobroty, jež přichystala, ale proto, že je to jejich přirozená harmonie. Stejně tak řeka Weaver neteče pro potlesk kolemjdoucích a volavky netančí nad vodou, aby ohromily diváka na břehu. Příroda nehraje divadlo. Nepotřebuje pódium. Její krása neodchází do zákulisí, když zhasnou světla ramp a diváci odejdou. Všechno to tiché, ranní představení se děje v naprosté skromnosti, samo pro sebe. Čirá krása nežádá publikum o uznání a hlučný potlesk. Nepotřebuje ani tiché naslouchání. Když příroda okolo nás tvoří, tvoří trpělivě, tiše, pokojně a svobodně. Maluje své nejkrásnější úsvity i pro oči, které ještě spí!
A právě proto je umění přírody tak úchvatné – učí lidskou duši prostě jen být, bez potřeby cokoliv vlastnit, hodnotit nebo dokazovat světu. Učí nás úctě vůči dokonalosti pomíjivého okamžiku. A v tom obyčejném bytí se příroda, cit a umění setkávají v jeden jediný, čistý a svobodný projev života.
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Šedá křídla drahých přítelkyň nadobro zmizela v mlžném oparu, ale kouzlo onoho okamžiku v krajině přetrvalo. Slunce mezitím vystoupalo o kousek výš a svými zlatavými prsty začalo líně rozplétat zbytky ranní mlhy, jako když malíř opatrně snímá závoj ze svého čerstvě dokončeného díla. Vzduch voněl vlhkou zemí, opojnou sladkostí zralých ostružin a čistotou tekoucí vody. Každá kapka rosy na stéblech trávy se proměnila v drobný, zářící diamant, odrážející půvab probouzejícího se světa.
Stála jsem tam na břehu v naprostém tichu, uprostřed této živoucí galerie, a vnímala, že ten nejkrásnější zážitek člověk nepolapí do dlaní ani neuzamkne v paměti fotoaparátu. Lze jej pouze prožít a s pokorou v srdci přijmout jako dar od tvůrce, který nepotřebuje štětec ani péro.
Hřejivé sluneční paprsky mezitím protnuly koruny stromů a definitivně rozpustily ranní páru nad řekou Weaver. Svět okolo se začal probouzet do svého obvyklého, hlasitého spěchu. Hluboce jsem se nadechla ranního vzduchu, naposledy pohlédla na nehybnou hladinu a pomalým krokem se vydala zpět na cestu. Kouzlo onoho okamžiku sice pominulo, ale v mém nitru zůstalo něco trvalého. Vděk, že jsem byla součástí procítěné liturgie. Odcházela jsem s vědomím, že i když se vrátím do shonu všedních dní, ten posvátný mír, onu harmonii a úchvatné umění přírody si už navždy nesu ve svém srdci.
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Věnováno lidským duším, které hledají mír, harmonii a zapomenutou krásu tiché přírody. Nechť ti, jejichž oči ještě spí, se probudí do vnitřního klidu.
Řeka Weaver, srpen 2026
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